北京オリンピック 日本代表【全結果】冬季五輪最多18のメダル

北京 冬季オリンピック・パラリンピック

北京オリンピックはすべての競技が終了しました。
日本は冬のオリンピックで最多となる18個のメダルを獲得しました。
内訳は金メダルが3個、銀メダルが6個、銅メダルが9個で、これまで最多だった前回のピョンチャン大会の13個を5個上回る結果になりました。
今大会の日本代表の成績をまとめました。

【メダルは18個】

▼金メダル「3」
　平野歩夢（スノーボード男子ハーフパイプ）
　小林陵侑（スキージャンプ個人ノーマルヒル）
　高木美帆（スピードスケート女子1000m）

▼銀メダル「6」
　鍵山優真（フィギュアスケート男子シングル）
　小林陵侑（スキージャンプ個人ラージヒル）
　高木美帆（スピードスケート女子500m・1500m）
　日本（スピードスケート女子団体パシュート）
　　　（佐藤綾乃/高木美帆/高木菜那）
　日本（カーリング女子）
　　　（吉田夕梨花/鈴木夕湖/吉田知那美/藤澤五月/石崎琴美）

▼銅メダル「9」
　宇野昌磨（フィギュアスケート男子シングル）
　堀島行真（スキーフリースタイル男子モーグル）
　森重航（スピードスケート男子500m）
　渡部暁斗（ノルディック複合個人ラージヒル）
　村瀬心椛（スノーボード女子ビッグエア）
　坂本花織（フィギュアスケート女子シングル）
　冨田せな（スノーボード女子ハーフパイプ）
　日本（フィギュアスケート団体）
　　　（宇野昌磨/鍵山優真/樋口新葉/坂本花織/小松原美里/小松原尊/三浦璃来/木原龍一）
　日本（ノルディック複合団体）
　　　（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）

【競技別 成績】

スキー

＜ジャンプ＞
【男子】
▼個人ノーマルヒル
　小林陵侑 金
　小林潤志郎 27位
　佐藤幸椰 32位
　中村直幹 38位
▼個人ラージヒル
　小林陵侑 銀
　佐藤幸椰 15位
　小林潤志郎 24位
　中村直幹 29位
▼団体
　日本 5位（佐藤幸椰/中村直幹/小林潤志郎/小林陵侑）
【女子】
　高梨沙羅 4位
　伊藤有希 13位
　勢藤優花 14位
　岩渕香里 18位
【混合団体】
　日本 4位（高梨沙羅/佐藤幸椰/伊藤有希/小林陵侑）
＜ノルディック複合＞
▼個人ノーマルヒル
　渡部暁斗 7位
　渡部善斗 13位
　山本涼太 14位
　谷地宙 30位
▼個人ラージヒル
　渡部暁斗 銅
　山本涼太 12位
　渡部善斗 25位
　永井秀昭 31位
▼団体
　日本 銅メダル（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）
＜フリースタイル＞
【男子】
▼モーグル
　堀島行真 銅
　原大智 7位
　杉本幸祐 9位
　松田颯 23位
▼スキークロス
　須貝龍 17位
　古野慧 26位
【女子】
▼モーグル
　川村あんり 5位
　星野純子 13位
　住吉輝紗良 15位
　冨高日向子 19位
▼ハーフパイプ
　鈴木沙織 15位
＜クロスカントリー＞
【男子】
▼15キロクラシカル
　廣瀬崚 43位
　宮沢大志 67位
▼スキーアスロン
　馬場直人 35位
　廣瀬崚 41位
　山下陽暉 53位
▼50キロフリー（悪天候で30キロに短縮して実施）
　馬場直人 24位
▼スプリント
　宮沢大志 32位
　山下陽暉 57位
▼40キロリレー
　日本 10位（馬場直人/宮沢大志/山下陽暉/廣瀬崚）
【女子】
▼10キロクラシカル
　石田正子 27位
　土屋正恵 46位
　小林千佳 54位
▼スキーアスロン
　石田正子 27位
　土屋正恵 35位
　林千佳 50位
　児玉美希 52位
▼30キロフリー
　石田正子 26位
　土屋正恵 36位
　児玉美希 50位
　林千佳 55位
▼20キロリレー
　日本11位（石田正子/土屋正恵/小林千佳/児玉美希）
＜アルペン＞
【男子】
▼回転
　小山陽平 途中棄権
【女子】
▼大回転
　安藤麻 24位
　向川桜子 31位
▼回転
　向川桜子 35位
　安藤麻 途中棄権

アイスホッケー女子

▼予選リーグ
日本3－1スウェーデン（1勝0敗）
日本6－2デンマーク（2勝0敗）
日本1－2中国（2勝1敗）
日本3－2チェコ（3勝1敗 準々決勝進出）
▼準々決勝
日本1-7フィンランド　※日本は6位

カーリング女子

▼予選リーグ
日本5－8スウェーデン（1敗）
日本8－5カナダ（1勝1敗）
日本8－7デンマーク（2勝1敗）
日本10－5ROC（3勝1敗）
日本10－2中国（4勝1敗）
日本5ー10韓国（4勝2敗）
日本4－10イギリス（4勝3敗）
日本10－7アメリカ（5勝3敗）
日本4－8スイス（5勝4敗）予選リーグ4位で準決勝進出

▼準決勝
日本8－6スイス 決勝進出
▼決勝
日本3－10イギリス 日本は銀メダル

スケート

＜フィギュアスケート＞
▼男子シングル
　鍵山優真 銀
　宇野昌磨 銅
　羽生結弦 4位
▼女子シングル
　坂本花織 銅
　樋口新葉 5位
　河辺愛菜 23位
▼ペア
　三浦璃来/木原龍一 7位
▼アイスダンス
　小松原美里/小松原尊 22位
▼団体　日本 3位
（予選）三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/宇野昌磨/樋口新葉
（決勝）鍵山優真/三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/坂本花織


（ROC＝ロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題を受けて、IOCは団体と女子シングルの結果を暫定の順位としています）
＜スピードスケート＞
【男子】
▼500ｍ
　森重航 銅
　村上右磨 8位
　新濱立也 20位
▼1000m
　森重航 16位
　小島良太 20位
　新濱立也 21位
▼1500m
　一戸誠太郎 10位
　小田卓朗 17位
▼5000m
　一戸誠太郎 12位
▼10000m
　土屋良輔 11位
▼マススタート
　土屋良輔 6位
　一戸誠太郎 8位
【女子】
▼500ｍ
　高木美帆 銀
　郷亜里砂 15位
　小平奈緒 17位
▼1000m
　高木美帆 金
　小平奈緒 10位
▼1500m
　高木美帆 銀
　佐藤綾乃 4位
　高木菜那 8位
▼3000m
　高木美帆 6位
　佐藤綾乃 9位
▼5000m
　押切美沙紀 8位
　堀川桃香 10位
▼マススタート
　佐藤綾乃 8位
　高木菜那 27位
▼団体パシュート
　日本 銀（高木美帆/高木菜那/佐藤綾乃）
＜スケート ショートトラック＞
【男子】
▼500m
　菊池耕太 22位
　小池克典 26位
▼1000m
　吉永一貴 17位
　宮田将吾 23位
▼1500m
　 吉永一貴 16位
　菊池耕太 22位
　宮田将吾 27位
▼5000mリレー
　日本 8位（吉永一貴/宮田将吾/菊池耕太/小池克典）
【女子】
▼500m
　菊池純礼 12位
▼1000m
　菊池純礼 19位
　神長汐音 25位
　菊池悠希 27位
▼1500m
　菊池純礼 8位
　菊池悠希 23位
　神長汐音 27位
【混合】
▼混合リレー
　日本10位（菊池純礼/菊池悠希/菊池耕太/吉永一貴）

スノーボード

▼ハーフパイプ
【男子】
　平野歩夢 金
　平野海祝 9位
　戸塚優斗 10位
　平野流佳 12位
【女子】
　冨田せな 銅
　冨田るき 5位
　小野光希 9位
　今井胡桃 15位
▼ビッグエア
【男子】
　國武大晃 4位
　大塚健 9位
　浜田海人 15位
　飛田流輝 29位
【女子】
　村瀬心椛 銅
　岩渕麗楽 4位
　鬼塚雅 11位

▼スロープスタイル
【男子】
　浜田海人 8位
　大塚健 10位
　飛田流輝 19位
　國武大晃 21位
【女子】
　岩渕麗楽 5位
　村瀬心椛 10位
　鬼塚雅 19位

▼スノーボードクロス
【男子】
　高原宜希 16位
【女子】
　中村優花 棄権

▼パラレル大回転予選
【女子】
　三木つばき 9位
　竹内智香 15位

バイアスロン

【男子】
▼10キロ
　枋木司 41位
　尾崎光輔 44位
▼12.5キロパシュート
　枋木司 46位
　尾崎光輔 51位
▼20キロ
　枋木司 44位
　尾崎光輔 82位
【女子】
▼7.5キロ
　立崎芙由子 39位
　前田沙理 67位
　田中友理恵 74位
　蜂須賀明香 87位
▼10キロパシュート
　立崎芙由子 42位
▼15キロ
　立崎芙由子 27位
　蜂須賀明香 65位
　田中友理恵 71位
　前田沙理 74位
▼24キロリレー
　日本17位（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）
【混合】
混合リレー
　日本 18位（立崎芙由子・前田沙理・枋木司・尾崎光輔）

リュージュ

【男子】
▼1人乗り
　小林誠也 32位