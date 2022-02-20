▼金メダル「3」
平野歩夢（スノーボード男子ハーフパイプ）
小林陵侑（スキージャンプ個人ノーマルヒル）
高木美帆（スピードスケート女子1000m）
▼銀メダル「6」
鍵山優真（フィギュアスケート男子シングル）
小林陵侑（スキージャンプ個人ラージヒル）
高木美帆（スピードスケート女子500m・1500m）
日本（スピードスケート女子団体パシュート）
（佐藤綾乃/高木美帆/高木菜那）
日本（カーリング女子）
（吉田夕梨花/鈴木夕湖/吉田知那美/藤澤五月/石崎琴美）
▼銅メダル「9」
宇野昌磨（フィギュアスケート男子シングル）
堀島行真（スキーフリースタイル男子モーグル）
森重航（スピードスケート男子500m）
渡部暁斗（ノルディック複合個人ラージヒル）
村瀬心椛（スノーボード女子ビッグエア）
坂本花織（フィギュアスケート女子シングル）
冨田せな（スノーボード女子ハーフパイプ）
日本（フィギュアスケート団体）
（宇野昌磨/鍵山優真/樋口新葉/坂本花織/小松原美里/小松原尊/三浦璃来/木原龍一）
日本（ノルディック複合団体）
（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）
北京オリンピック 日本代表【全結果】冬季五輪最多18のメダル
北京オリンピックはすべての競技が終了しました。
日本は冬のオリンピックで最多となる18個のメダルを獲得しました。
内訳は金メダルが3個、銀メダルが6個、銅メダルが9個で、これまで最多だった前回のピョンチャン大会の13個を5個上回る結果になりました。
今大会の日本代表の成績をまとめました。
【メダルは18個】
【競技別 成績】
スキー
＜ジャンプ＞
【男子】
▼個人ノーマルヒル
小林陵侑 金
小林潤志郎 27位
佐藤幸椰 32位
中村直幹 38位
▼個人ラージヒル
小林陵侑 銀
佐藤幸椰 15位
小林潤志郎 24位
中村直幹 29位
▼団体
日本 5位（佐藤幸椰/中村直幹/小林潤志郎/小林陵侑）
【女子】
高梨沙羅 4位
伊藤有希 13位
勢藤優花 14位
岩渕香里 18位
【混合団体】
日本 4位（高梨沙羅/佐藤幸椰/伊藤有希/小林陵侑）
【男子】
▼個人ノーマルヒル
小林陵侑 金
小林潤志郎 27位
佐藤幸椰 32位
中村直幹 38位
▼個人ラージヒル
小林陵侑 銀
佐藤幸椰 15位
小林潤志郎 24位
中村直幹 29位
▼団体
日本 5位（佐藤幸椰/中村直幹/小林潤志郎/小林陵侑）
【女子】
高梨沙羅 4位
伊藤有希 13位
勢藤優花 14位
岩渕香里 18位
【混合団体】
日本 4位（高梨沙羅/佐藤幸椰/伊藤有希/小林陵侑）
＜ノルディック複合＞
▼個人ノーマルヒル
渡部暁斗 7位
渡部善斗 13位
山本涼太 14位
谷地宙 30位
▼個人ラージヒル
渡部暁斗 銅
山本涼太 12位
渡部善斗 25位
永井秀昭 31位
▼団体
日本 銅メダル（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）
▼個人ノーマルヒル
渡部暁斗 7位
渡部善斗 13位
山本涼太 14位
谷地宙 30位
▼個人ラージヒル
渡部暁斗 銅
山本涼太 12位
渡部善斗 25位
永井秀昭 31位
▼団体
日本 銅メダル（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）
＜フリースタイル＞
【男子】
▼モーグル
堀島行真 銅
原大智 7位
杉本幸祐 9位
松田颯 23位
▼スキークロス
須貝龍 17位
古野慧 26位
【女子】
▼モーグル
川村あんり 5位
星野純子 13位
住吉輝紗良 15位
冨高日向子 19位
▼ハーフパイプ
鈴木沙織 15位
【男子】
▼モーグル
堀島行真 銅
原大智 7位
杉本幸祐 9位
松田颯 23位
▼スキークロス
須貝龍 17位
古野慧 26位
【女子】
▼モーグル
川村あんり 5位
星野純子 13位
住吉輝紗良 15位
冨高日向子 19位
▼ハーフパイプ
鈴木沙織 15位
＜クロスカントリー＞
【男子】
▼15キロクラシカル
廣瀬崚 43位
宮沢大志 67位
▼スキーアスロン
馬場直人 35位
廣瀬崚 41位
山下陽暉 53位
▼50キロフリー（悪天候で30キロに短縮して実施）
馬場直人 24位
▼スプリント
宮沢大志 32位
山下陽暉 57位
▼40キロリレー
日本 10位（馬場直人/宮沢大志/山下陽暉/廣瀬崚）
【女子】
▼10キロクラシカル
石田正子 27位
土屋正恵 46位
小林千佳 54位
▼スキーアスロン
石田正子 27位
土屋正恵 35位
林千佳 50位
児玉美希 52位
▼30キロフリー
石田正子 26位
土屋正恵 36位
児玉美希 50位
林千佳 55位
▼20キロリレー
日本11位（石田正子/土屋正恵/小林千佳/児玉美希）
【男子】
▼15キロクラシカル
廣瀬崚 43位
宮沢大志 67位
▼スキーアスロン
馬場直人 35位
廣瀬崚 41位
山下陽暉 53位
▼50キロフリー（悪天候で30キロに短縮して実施）
馬場直人 24位
▼スプリント
宮沢大志 32位
山下陽暉 57位
▼40キロリレー
日本 10位（馬場直人/宮沢大志/山下陽暉/廣瀬崚）
【女子】
▼10キロクラシカル
石田正子 27位
土屋正恵 46位
小林千佳 54位
▼スキーアスロン
石田正子 27位
土屋正恵 35位
林千佳 50位
児玉美希 52位
▼30キロフリー
石田正子 26位
土屋正恵 36位
児玉美希 50位
林千佳 55位
▼20キロリレー
日本11位（石田正子/土屋正恵/小林千佳/児玉美希）
＜アルペン＞
【男子】
▼回転
小山陽平 途中棄権
【女子】
▼大回転
安藤麻 24位
向川桜子 31位
▼回転
向川桜子 35位
安藤麻 途中棄権
【男子】
▼回転
小山陽平 途中棄権
【女子】
▼大回転
安藤麻 24位
向川桜子 31位
▼回転
向川桜子 35位
安藤麻 途中棄権
アイスホッケー女子
▼予選リーグ
日本3－1スウェーデン（1勝0敗）
日本6－2デンマーク（2勝0敗）
日本1－2中国（2勝1敗）
日本3－2チェコ（3勝1敗 準々決勝進出）
▼準々決勝
日本1-7フィンランド ※日本は6位
日本3－1スウェーデン（1勝0敗）
日本6－2デンマーク（2勝0敗）
日本1－2中国（2勝1敗）
日本3－2チェコ（3勝1敗 準々決勝進出）
▼準々決勝
日本1-7フィンランド ※日本は6位
カーリング女子
▼予選リーグ
日本5－8スウェーデン（1敗）
日本8－5カナダ（1勝1敗）
日本8－7デンマーク（2勝1敗）
日本10－5ROC（3勝1敗）
日本10－2中国（4勝1敗）
日本5ー10韓国（4勝2敗）
日本4－10イギリス（4勝3敗）
日本10－7アメリカ（5勝3敗）
日本4－8スイス（5勝4敗）予選リーグ4位で準決勝進出
▼準決勝
日本8－6スイス 決勝進出
▼決勝
日本3－10イギリス 日本は銀メダル
日本5－8スウェーデン（1敗）
日本8－5カナダ（1勝1敗）
日本8－7デンマーク（2勝1敗）
日本10－5ROC（3勝1敗）
日本10－2中国（4勝1敗）
日本5ー10韓国（4勝2敗）
日本4－10イギリス（4勝3敗）
日本10－7アメリカ（5勝3敗）
日本4－8スイス（5勝4敗）予選リーグ4位で準決勝進出
▼準決勝
日本8－6スイス 決勝進出
▼決勝
日本3－10イギリス 日本は銀メダル
スケート
＜フィギュアスケート＞
▼男子シングル
鍵山優真 銀
宇野昌磨 銅
羽生結弦 4位
▼女子シングル
坂本花織 銅
樋口新葉 5位
河辺愛菜 23位
▼ペア
三浦璃来/木原龍一 7位
▼アイスダンス
小松原美里/小松原尊 22位
▼団体 日本 3位
（予選）三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/宇野昌磨/樋口新葉
（決勝）鍵山優真/三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/坂本花織
（ROC＝ロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題を受けて、IOCは団体と女子シングルの結果を暫定の順位としています）
▼男子シングル
鍵山優真 銀
宇野昌磨 銅
羽生結弦 4位
▼女子シングル
坂本花織 銅
樋口新葉 5位
河辺愛菜 23位
▼ペア
三浦璃来/木原龍一 7位
▼アイスダンス
小松原美里/小松原尊 22位
▼団体 日本 3位
（予選）三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/宇野昌磨/樋口新葉
（決勝）鍵山優真/三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/坂本花織
（ROC＝ロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題を受けて、IOCは団体と女子シングルの結果を暫定の順位としています）
＜スピードスケート＞
【男子】
▼500ｍ
森重航 銅
村上右磨 8位
新濱立也 20位
▼1000m
森重航 16位
小島良太 20位
新濱立也 21位
▼1500m
一戸誠太郎 10位
小田卓朗 17位
▼5000m
一戸誠太郎 12位
▼10000m
土屋良輔 11位
▼マススタート
土屋良輔 6位
一戸誠太郎 8位
【男子】
▼500ｍ
森重航 銅
村上右磨 8位
新濱立也 20位
▼1000m
森重航 16位
小島良太 20位
新濱立也 21位
▼1500m
一戸誠太郎 10位
小田卓朗 17位
▼5000m
一戸誠太郎 12位
▼10000m
土屋良輔 11位
▼マススタート
土屋良輔 6位
一戸誠太郎 8位
【女子】
▼500ｍ
高木美帆 銀
郷亜里砂 15位
小平奈緒 17位
▼1000m
高木美帆 金
小平奈緒 10位
▼1500m
高木美帆 銀
佐藤綾乃 4位
高木菜那 8位
▼3000m
高木美帆 6位
佐藤綾乃 9位
▼5000m
押切美沙紀 8位
堀川桃香 10位
▼マススタート
佐藤綾乃 8位
高木菜那 27位
▼団体パシュート
日本 銀（高木美帆/高木菜那/佐藤綾乃）
▼500ｍ
高木美帆 銀
郷亜里砂 15位
小平奈緒 17位
▼1000m
高木美帆 金
小平奈緒 10位
▼1500m
高木美帆 銀
佐藤綾乃 4位
高木菜那 8位
▼3000m
高木美帆 6位
佐藤綾乃 9位
▼5000m
押切美沙紀 8位
堀川桃香 10位
▼マススタート
佐藤綾乃 8位
高木菜那 27位
▼団体パシュート
日本 銀（高木美帆/高木菜那/佐藤綾乃）
＜スケート ショートトラック＞
【男子】
▼500m
菊池耕太 22位
小池克典 26位
▼1000m
吉永一貴 17位
宮田将吾 23位
▼1500m
吉永一貴 16位
菊池耕太 22位
宮田将吾 27位
▼5000mリレー
日本 8位（吉永一貴/宮田将吾/菊池耕太/小池克典）
【女子】
▼500m
菊池純礼 12位
▼1000m
菊池純礼 19位
神長汐音 25位
菊池悠希 27位
▼1500m
菊池純礼 8位
菊池悠希 23位
神長汐音 27位
【混合】
▼混合リレー
日本10位（菊池純礼/菊池悠希/菊池耕太/吉永一貴）
【男子】
▼500m
菊池耕太 22位
小池克典 26位
▼1000m
吉永一貴 17位
宮田将吾 23位
▼1500m
吉永一貴 16位
菊池耕太 22位
宮田将吾 27位
▼5000mリレー
日本 8位（吉永一貴/宮田将吾/菊池耕太/小池克典）
【女子】
▼500m
菊池純礼 12位
▼1000m
菊池純礼 19位
神長汐音 25位
菊池悠希 27位
▼1500m
菊池純礼 8位
菊池悠希 23位
神長汐音 27位
【混合】
▼混合リレー
日本10位（菊池純礼/菊池悠希/菊池耕太/吉永一貴）
スノーボード
▼ハーフパイプ
【男子】
平野歩夢 金
平野海祝 9位
戸塚優斗 10位
平野流佳 12位
【女子】
冨田せな 銅
冨田るき 5位
小野光希 9位
今井胡桃 15位
【男子】
平野歩夢 金
平野海祝 9位
戸塚優斗 10位
平野流佳 12位
【女子】
冨田せな 銅
冨田るき 5位
小野光希 9位
今井胡桃 15位
▼ビッグエア
【男子】
國武大晃 4位
大塚健 9位
浜田海人 15位
飛田流輝 29位
【女子】
村瀬心椛 銅
岩渕麗楽 4位
鬼塚雅 11位
▼スロープスタイル
【男子】
浜田海人 8位
大塚健 10位
飛田流輝 19位
國武大晃 21位
【女子】
岩渕麗楽 5位
村瀬心椛 10位
鬼塚雅 19位
▼スノーボードクロス
【男子】
高原宜希 16位
【女子】
中村優花 棄権
▼パラレル大回転予選
【女子】
三木つばき 9位
竹内智香 15位
【男子】
國武大晃 4位
大塚健 9位
浜田海人 15位
飛田流輝 29位
【女子】
村瀬心椛 銅
岩渕麗楽 4位
鬼塚雅 11位
▼スロープスタイル
【男子】
浜田海人 8位
大塚健 10位
飛田流輝 19位
國武大晃 21位
【女子】
岩渕麗楽 5位
村瀬心椛 10位
鬼塚雅 19位
▼スノーボードクロス
【男子】
高原宜希 16位
【女子】
中村優花 棄権
▼パラレル大回転予選
【女子】
三木つばき 9位
竹内智香 15位
バイアスロン
【男子】
▼10キロ
枋木司 41位
尾崎光輔 44位
▼12.5キロパシュート
枋木司 46位
尾崎光輔 51位
▼20キロ
枋木司 44位
尾崎光輔 82位
【女子】
▼7.5キロ
立崎芙由子 39位
前田沙理 67位
田中友理恵 74位
蜂須賀明香 87位
▼10キロパシュート
立崎芙由子 42位
▼15キロ
立崎芙由子 27位
蜂須賀明香 65位
田中友理恵 71位
前田沙理 74位
▼24キロリレー
日本17位（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）
【混合】
混合リレー
日本 18位（立崎芙由子・前田沙理・枋木司・尾崎光輔）
▼10キロ
枋木司 41位
尾崎光輔 44位
▼12.5キロパシュート
枋木司 46位
尾崎光輔 51位
▼20キロ
枋木司 44位
尾崎光輔 82位
【女子】
▼7.5キロ
立崎芙由子 39位
前田沙理 67位
田中友理恵 74位
蜂須賀明香 87位
▼10キロパシュート
立崎芙由子 42位
▼15キロ
立崎芙由子 27位
蜂須賀明香 65位
田中友理恵 71位
前田沙理 74位
▼24キロリレー
日本17位（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）
【混合】
混合リレー
日本 18位（立崎芙由子・前田沙理・枋木司・尾崎光輔）
リュージュ
【男子】
▼1人乗り
小林誠也 32位
▼1人乗り
小林誠也 32位