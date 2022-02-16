【カーリング】
10:05 女子予選リーグ（カナダ×アメリカ）
10:05 女子予選リーグ（スイス×韓国）
10:05 女子予選リーグ（中国×イギリス）
15:05 男子予選リーグ（中国×スイス）
15:05 男子予選リーグ（イギリス×ROC）
15:05 男子予選リーグ（イタリア×デンマーク）
21:05 女子予選リーグ（韓国×デンマーク）
21:05 女子予選リーグ（日本×アメリカ）
21:05 女子予選リーグ（ROC×スウェーデン）
21:05 女子予選リーグ（カナダ×中国）
【スキーフリースタイル】
10:30 男子スロープスタイル 決勝1回目
10:58 男子スロープスタイル 決勝2回目
11:26 男子スロープスタイル 決勝3回目
20:00 男子エアリアル 決勝１回目
21:00 男子エアリアル 決勝２回目
北京オリンピック 2月16日（水）の予定
北京オリンピックは16日が大会13日目です。
カーリング女子の日本代表は予選リーグ9試合のうち7試合を終えて4勝3敗で暫定で3位。上位4チームが進む準決勝進出に向けてアメリカと対戦します。
スケートショートトラックは女子1500m、男子5000mリレーが行われます。
この他、スキーアルペン男子回転、バイアスロン女子24キロリレーなどが予定されています。
16日の競技予定（時間は日本時間）
【スキーアルペン】
11:15 男子回転 １回目（小山陽平）
14:45 男子回転 ２回目
【アイスホッケー】
13:10 男子準々決勝進出決定戦（アメリカ×スロバキア）
15:00 男子準々決勝進出決定戦（ROC×デンマーク）
17:40 男子準々決勝進出決定戦（フィンランド×スイス）
20:30 女子３位決定戦（フィンランド×スイス）
22:30 男子準々決勝進出決定戦（スウェーデン×未定）
【スキークロスカントリー】
16:15 女子団体スプリントクラシカル 準決勝
17:15 男子団体スプリントクラシカル 準決勝
18:15 女子団体スプリントクラシカル 決勝
18:45 男子団体スプリントクラシカル 決勝
11:15 男子回転 １回目（小山陽平）
14:45 男子回転 ２回目
【アイスホッケー】
13:10 男子準々決勝進出決定戦（アメリカ×スロバキア）
15:00 男子準々決勝進出決定戦（ROC×デンマーク）
17:40 男子準々決勝進出決定戦（フィンランド×スイス）
20:30 女子３位決定戦（フィンランド×スイス）
22:30 男子準々決勝進出決定戦（スウェーデン×未定）
【スキークロスカントリー】
16:15 女子団体スプリントクラシカル 準決勝
17:15 男子団体スプリントクラシカル 準決勝
18:15 女子団体スプリントクラシカル 決勝
18:45 男子団体スプリントクラシカル 決勝
【バイアスロン】
16:45 女子24キロリレー（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）
【ショートトラック】
20:30 女子 1500m - 準々決勝（菊池悠希/菊池純礼/神長汐音）
21:15 女子 1500m - 準決勝
21:32 男子 5000mリレー - 順位決定戦（日本）
21:44 男子 5000mリレー - 決勝
22:11 女子 1500m - 順位決定戦
22:18 女子 1500m - 決勝
16:45 女子24キロリレー（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）
【ショートトラック】
20:30 女子 1500m - 準々決勝（菊池悠希/菊池純礼/神長汐音）
21:15 女子 1500m - 準決勝
21:32 男子 5000mリレー - 順位決定戦（日本）
21:44 男子 5000mリレー - 決勝
22:11 女子 1500m - 順位決定戦
22:18 女子 1500m - 決勝