北京オリンピック 2月12日（土）の予定

北京オリンピックは大会9日目。

スピードスケートは男子500メートルが行われ、出場する新濱立也選手と村上右磨選手、それに森重航選手の3人に日本選手として6大会ぶりとなる金メダル獲得の期待がかかります。



スピードスケートの男子500メートルはかつては日本のお家芸とも言われましたが金メダルは1998年の長野大会の清水宏保さん以来、日本選手は獲得していません。今大会でこの種目に出場する日本の3選手はいずれもオリンピック初出場ですが、世界トップクラスの実力の持ち主です。



スキージャンプ男子ラージヒルの決勝には、ノーマルヒルで金メダルを獲得した小林陵侑選手が出場します。予選を9位で通過した小林選手は、日本選手で初めてとなる個人での2冠を目指します。



カーリング女子の日本代表は、2試合。デンマーク、そしてROCと対戦します。

12日の競技予定（時間は日本時間） 【カーリング】

10:05 女子予選リーグ（スウェーデン×カナダ）

10:05 女子予選リーグ（韓国×ROC）

10:05 女子予選リーグ（日本×デンマーク）

15:05 男子予選リーグ（イタリア×中国）

15:05 男子予選リーグ（カナダ×スウェーデン）

15:05 男子予選リーグ（デンマーク×スイス）

15:05 男子予選リーグ（アメリカ×ノルウェー）

21:05 女子予選リーグ（ROC×日本）

21:05 女子予選リーグ（デンマーク×スイス）

21:05 女子予選リーグ（イギリス×アメリカ）

21:05 女子予選リーグ（スウェーデン×中国）



【スノーボード】

11:00 混合団体スノーボードクロス 準々決勝

11:30 混合団体スノーボードクロス 準決勝

11:50 混合団体スノーボードクロス 順位決定戦

順位決定戦終了後 混合団体スノーボードクロス 決勝



【アイスホッケー】

13:10 男子予選リーグ - グループ A（カナダ×アメリカ）

13:10 女子準々決勝進出決定戦

17:40 男子予選リーグ - グループ A（ドイツ×中国）

17:40 女子準々決勝進出決定戦

22:10 男子予選リーグ - グループ B（ROC×チェコ）

22:10 男子予選リーグ - グループ B（スイス×デンマーク）



【スキークロスカントリー】

16:30 女子20キロリレー（石田正子/土屋正恵/小林千佳/児玉美希） 【スピードスケート】

17:00 女子パシュート １回戦（押切美沙紀/佐藤綾乃/高木美帆/高木菜那）

17:53 男子 500m（村上右磨/森重航/新濱立也）



【バイアスロン】

18:00 男子10km（枋木司/尾崎光輔） 【フィギュアスケート】

20:00 アイスダンス - リズムダンス（小松原美里/小松原尊）



【スキージャンプ】

20:00 男子 個人ラージヒル 決勝1回目（小林潤志郎/中村直幹/佐藤幸椰/小林陵侑）

21:00 男子 個人ラージヒル 決勝2回目



【スケルトン】

21:20 女子 ３回目

22:55 女子 ４回目