スノーボード【速報】女子ハーフパイプ予選 日本からは4人出場

スノーボード女子ハーフパイプの予選が始まりました。

日本からは冨田るき選手、小野光希選手、今井胡桃選手、冨田せな選手の4人が出場します。



予選は女子22人、男子25人が出場予定です。

2回滑走し、そのベストスコアで上位女子12人、男子12人が決勝に進出します。



競技の経過を随時更新してお伝えします。

【滑走順】 1 劉 佳宇 中国

（1回目）15.25

2 クロエ・キム アメリカ

（1回目）87.75

3 ケラルト・カステリュト スペイン

（1回目）78.75

4 蔡 雪桐 中国

（1回目）83.25

5 マディー・マストロ アメリカ

（1回目）65.75

6 ベレニセ・ウィッキ スイス

（1回目）71.50

7 武 紹桐 中国

（1回目）10.25

8 イ・ナ ユン 韓国

（1回目）31.00

9 冨田 るき 日本

（1回目）74.25 10 小野 光希 日本

（1回目）79.50

11 ライラニ・エッテル ドイツ

（1回目）68.75

12 邱 冷

（1回目）63.50

13 今井 胡桃 日本

（1回目）54.75

14 ジェニス・スピテーリ マルタ

（1回目）7.25

15 カミラ・コズバク ハンガリー

（1回目）35.50

16 冨田 せな 日本

（1回目）75.75

17 ブルック・ドント カナダ

（1回目）69.25

18 テッサ・マード アメリカ

（1回目）53.50

19 エミリー・アーサー オーストラリア

（1回目）62.50

20 エリザベス・ホスキング カナダ

21 ゾイ・カラポス アメリカ

22 シャールカ・パンチョホバー チェコ ＜競技方法など＞ ハーフパイプは半円筒形のコースを滑り降りながら、空中演技「エア」（＝ジャンプや回転など）を行い、得点を競います。

エアは通常、5回程度。エアの高さや難度、完成度などが採点されます。

技の難度、完成度、演技全体の技の多様性などを審判が採点します。

ジャッジは6人でスコアの最高点と最低点を除いた4人の点数の平均点が演技の点数となります。

決勝は3回滑走し、ベストスコアで順位が決まります。