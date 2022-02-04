北京オリンピック 2月4日（金）の競技予定

4日の競技予定（時間は日本時間）

【フィギュアスケート】

10:55 団体 - 男子シングル - ショートプログラム（宇野昌磨）

12:35 団体 - アイスダンス - リズムダンス（小松原美里＆小松原尊）

14:15 団体 - ペア - ショートプログラム（三浦璃来＆木原龍一）