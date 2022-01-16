奄美群島・トカラ列島に津波警報（予想高さ ３ｍ）
気象庁は津波警報、津波注意報を発表しました。
津波警報が出ているのは次の沿岸です。
▼奄美群島・トカラ列島（予想高さ ３ｍ）
急いで逃げて下さい。
また津波注意報が出ているのは次の沿岸です。
▼北海道太平洋沿岸東部（予想高さ １ｍ）
▼北海道太平洋沿岸中部（予想高さ １ｍ）
▼北海道太平洋沿岸西部（予想高さ １ｍ）
▼青森県日本海沿岸（予想高さ １ｍ）
▼青森県太平洋沿岸（予想高さ １ｍ）
▼岩手県（予想高さ １ｍ）
▼宮城県（予想高さ １ｍ）
▼福島県（予想高さ １ｍ）
▼茨城県（予想高さ １ｍ）
▼千葉県九十九里・外房（予想高さ １ｍ）
▼千葉県内房（予想高さ １ｍ）
▼伊豆諸島（予想高さ １ｍ）
▼小笠原諸島（予想高さ １ｍ）
▼相模湾・三浦半島（予想高さ １ｍ）
▼静岡県（予想高さ １ｍ）
▼愛知県外海（予想高さ １ｍ）
▼伊勢湾・三河湾（予想高さ １ｍ）
▼三重県南部（予想高さ １ｍ）
▼和歌山県（予想高さ １ｍ）
▼徳島県（予想高さ １ｍ）
▼高知県（予想高さ １ｍ）
▼宮崎県（予想高さ １ｍ）
▼鹿児島県東部（予想高さ １ｍ）
▼種子島・屋久島地方（予想高さ １ｍ）
▼沖縄本島地方（予想高さ １ｍ）
▼大東島地方（予想高さ １ｍ）
▼宮古島・八重山地方（予想高さ １ｍ）