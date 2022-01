松山ケンイチが「演じた」沖縄

Where have all the husbands gone,long time passing?

(夫たちはどこへ行った? 長いときが過ぎた)

Where have all the husbands gone,long time ago?

(夫たちはどこへ行った? 遠い昔に)

Where have all the husbands gone?

(夫たちはどこへ行った?)

Gone for soldiers everyone

(みんな戦場へ行った)

Oh,when will they ever learn?

(いつになればそれが分かるの?)

Oh,when will they ever learn?

(いつになればそれが分かるの?)