＜7区→8区 総合成績＞
1位 青山学院大学 7:23:48
2位 駒沢大学 7:28:39
3位 順天堂大学 7:28:40
4位 帝京大学 7:29:45
5位 創価大学 7:30:30
6位 東京国際大学 7:30:34
7位 中央大学 7:31:02
8位 東海大学 7:31:16
9位 東洋大学 7:32:06
10位 国学院大学 7:32:13
11位 法政大学 7:32:25
12位 早稲田大学 7:33:16
13位 神奈川大学 7:33:40
14位 明治大学 7:34:50
15位 国士舘大学 7:34:53
（参考記録）関東学生連合 7:36:01
16位 山梨学院大学 7:36:36
17位 日本体育大学 7:39:57
18位 中央学院大学 7:40:06
19位 専修大学 7:42:59
20位 駿河台大学 7:45:24
＜7区 区間記録＞
1位 青山学院大学:岸本大紀 1:02:39
2位 明治大学:富田峻平 1:03:02
3位 東海大学:越陽汰 1:03:09
4位 創価大学:新家裕太郎 1:03:42
5位 早稲田大学:鈴木創士 1:03:48
6位 東京国際大学:冨永昌輝 1:04:06
7位 順天堂大学:西澤侑真 1:04:08
8位 法政大学:中園慎太朗 1:04:09
9位 専修大学:国増治貴 1:04:11
10位 駒沢大学:白鳥哲汰 1:04:12
11位 東洋大学:梅崎蓮 1:04:13
12位 神奈川大学:川口慧 1:04:39
13位 帝京大学:福島渉太 1:05:03
14位 中央学院大学:松井尚希 1:05:15
15位 駿河台大学:新山舜心 1:05:26
16位 山梨学院大学:川口航士郎 1:05:29
17位 国士舘大学:清水拓斗 1:05:31
18位 中央大学:居田優太 1:05:49
19位 日本体育大学:漆畑徳輝 1:06:14
20位 国学院大学:木付琳 1:06:22
（参考）関東学生連合:田島公太郎 1:06:33
箱根駅伝【復路 速報】98回目の箱根を制するのは？
ことしで98回目となる「箱根駅伝」。
復路は午前8時に往路優勝の青山学院大学が最初にスタートし、レースが始まりました。復路は6区からの5区間、109.6キロをタスキでつなぎ東京 大手町のフィニッシュを目指します。
復路の各区の結果などを随時更新してお伝えします。
【7区21.3km 小田原～平塚】青山学院 岸本が区間賞
【6区20.8km 芦ノ湖～小田原】区間賞は順天堂の牧瀬圭斗
＜6区→7区 総合記録＞
1位 青山学院大学 6:21:09
2位 駒沢大学 6:24:27
3位 順天堂大学 6:24:32
4位 帝京大学 6:24:42
5位 中央大学 6:25:13
6位 国学院大学 6:25:51
7位 東京国際大学 6:26:28
8位 創価大学 6:26:48
9位 東洋大学 6:27:53
10位 東海大学 6:28:07
11位 法政大学 6:28:16
12位 神奈川大学 6:29:01
13位 国士舘大学 6:29:22
14位 早稲田大学 6:29:28
（参考記録）関東学生連合 6:29:28
15位 山梨学院大学 6:31:07
16位 明治大学 6:31:48
17位 日本体育大学 6:33:43
18位 中央学院大学 6:34:51
19位 専修大学 6:38:48
20位 駿河台大学 6:39:58
1位 青山学院大学 6:21:09
2位 駒沢大学 6:24:27
3位 順天堂大学 6:24:32
4位 帝京大学 6:24:42
5位 中央大学 6:25:13
6位 国学院大学 6:25:51
7位 東京国際大学 6:26:28
8位 創価大学 6:26:48
9位 東洋大学 6:27:53
10位 東海大学 6:28:07
11位 法政大学 6:28:16
12位 神奈川大学 6:29:01
13位 国士舘大学 6:29:22
14位 早稲田大学 6:29:28
（参考記録）関東学生連合 6:29:28
15位 山梨学院大学 6:31:07
16位 明治大学 6:31:48
17位 日本体育大学 6:33:43
18位 中央学院大学 6:34:51
19位 専修大学 6:38:48
20位 駿河台大学 6:39:58
＜6区 区間記録＞
1位 順天堂大学:牧瀬圭斗 58:22
2位 法政大学:武田和馬 58:40
3位 駿河台大学:小泉謙 58:47
4位 中央大学:若林陽大 58:47
5位 中央学院大学:工藤巧夢 58:48
6位 駒沢大学:佃康平 58:53
6位 東海大学:川上勇士 58:53
8位 青山学院大学:高橋勇輝 59:03
9位 創価大学:濱野将基 59:04
（参考）関東学生連合:鈴木康也 59:13
10位 東洋大学:九嶋恵舜 59:19
11位 山梨学院大学:矢島洸一 59:25
12位 明治大学:杉本龍陽 59:28
13位 東京国際大学:林優策 59:33
13位 国士舘大学:福井大夢 59:33
15位 神奈川大学:横澤清己 59:35
16位 帝京大学:北野開平 59:59
17位 国学院大学:原秀寿 1:00:02
17位 専修大学:横山佑羽 1:00:02
19位 早稲田大学:柳本匡哉 1:00:13
20位 日本体育大学:盛本聖也 1:01:33
1位 順天堂大学:牧瀬圭斗 58:22
2位 法政大学:武田和馬 58:40
3位 駿河台大学:小泉謙 58:47
4位 中央大学:若林陽大 58:47
5位 中央学院大学:工藤巧夢 58:48
6位 駒沢大学:佃康平 58:53
6位 東海大学:川上勇士 58:53
8位 青山学院大学:高橋勇輝 59:03
9位 創価大学:濱野将基 59:04
（参考）関東学生連合:鈴木康也 59:13
10位 東洋大学:九嶋恵舜 59:19
11位 山梨学院大学:矢島洸一 59:25
12位 明治大学:杉本龍陽 59:28
13位 東京国際大学:林優策 59:33
13位 国士舘大学:福井大夢 59:33
15位 神奈川大学:横澤清己 59:35
16位 帝京大学:北野開平 59:59
17位 国学院大学:原秀寿 1:00:02
17位 専修大学:横山佑羽 1:00:02
19位 早稲田大学:柳本匡哉 1:00:13
20位 日本体育大学:盛本聖也 1:01:33
【各チーム復路の走者】
▽青山学院大学（往路1位）
6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）
7区 岸本大紀（出身校:三条）
8区 佐藤一世（出身校:八千代松陰）
9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）
10区 中倉啓敦（出身校:愛知）
▽帝京大学（往路2位）
6区 北野開平（出身校:須磨学園）
7区 福島渉太（出身校:小林）
8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）
9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）
10区 西脇翔太（出身校:名経大高蔵）
▽駒沢大学（往路3位）
6区 佃康平（出身校:市立船橋）
7区 白鳥哲汰（出身校:埼玉栄）
8区 鈴木芽吹（出身校:佐久長聖）
9区 山野力（出身校:宇部鴻城）
10区 青柿響（出身校:聖望学園）
▽国学院大学（往路4位）
6区 原秀寿（出身校:新居浜東）
7区 木付琳（出身校:大分東明）
8区 石川航平（出身校:日体大柏）
9区 平林清澄（出身校:美方）
10区 相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）
▽順天堂大学（往路5位）
6区 牧瀬圭斗（出身校:白石）
7区 西澤侑真（出身校:浜松日体）
8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）
9区 野村優作（出身校:田辺工業）
10区 近藤亮太（出身校:島原）
▽中央大学（往路6位）
6区 若林陽大（出身校:倉敷）
7区 居田優太（出身校:草津東）
8区 中澤雄大（出身校:学法石川）
9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）
10区 井上大輝（出身校:須磨学園）
▽東京国際大学（往路7位）
6区 林優策（出身校:滋賀学園）
7区 冨永昌輝（出身校:小林）
8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）
9区 宗像聖（出身校:学法石川）
10区 野澤巧理（出身校:白鴎大足利）
▽創価大学（往路8位）
6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）
7区 新家裕太郎（出身校:大阪）
8区 吉田凌（出身校:学法石川）
9区 中武泰希（出身校:向上）
10区 松田爽汰（出身校:滋賀学園）
▽東洋大学（往路9位）
6区 九嶋恵舜（出身校:小林）
7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）
8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）
9区 前田義弘（出身校:東洋大牛久）
10区 清野太雅（出身校:喜多方）
▽東海大学（往路10位）
6区 川上勇士（出身校:市立船橋）
7区 越陽汰（出身校:佐久長聖）
8区 入田優希（出身校:九州学院）
9区 竹村拓真（出身校:秋田工業）
10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）
▽早稲田大学（往路11位）
6区 柳本匡哉（出身校:豊川）
7区 鈴木創士（出身校:浜松日体）
8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）
9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）
10区 山口賢助（出身校:鶴丸）
▽神奈川大学（往路12位）
6区 横澤清己（出身校:新栄）
7区 川口慧（出身校:美方）
8区 大泉真尋（出身校:東海大山形）
9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）
10区 有村祐亮（出身校:鹿児島城西）
▽法政大学（往路13位）
6区 武田和馬（出身校:一関学院）
7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）
8区 稲毛崇斗（出身校:東北）
9区 清家陸（出身校:八幡浜）
10区 川上有生（出身校:東北）
▽国士舘大学（往路14位）
6区 福井大夢（出身校:水戸工業）
7区 清水拓斗（出身校:長野日大）
8区 山本龍神（出身校:米子松蔭）
9区 綱島辰弥（出身校:湘南学院）
10区 望月武（出身校:富士宮西）
▽山梨学院大学（往路15位 ）
6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）
7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）
8区 橘田大河（出身校:山梨学院）
9区 石部夏希（出身校:相洋）
10区 篠原楓（出身校:新居浜東）
▽日本体育大学（往路16位）
6区 盛本聖也（出身校:洛南）
7区 漆畑徳輝（出身校:山梨学院）
8区 九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）
9区 大内宏樹（出身校:松山商業）
10区 佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）
▽明治大学（往路17位）
6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）
7区 富田峻平（出身校:八千代松陰）
8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）
9区 加藤大誠（出身校:鹿児島実業）
10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）
▽中央学院大学（往路18位）
6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）
7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）
8区 馬場竜之介（出身校:摂津）
9区 吉田光汰（出身校:拓大紅陵）
10区 中島稜貴（出身校:市立船橋）
▽専修大学（往路19位）
6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）
7区 国増治貴（出身校:豊浦）
8区 岩間暁（出身校:専大松戸）
9区 服部友太（出身校:専大松戸）
10区 中山敦貴（出身校:湘南工大附属）
▽駿河台大学（往路20位）
6区 小泉謙（出身校:開志国際）
7区 新山舜心（出身校:鹿児島）
8区 出仙龍之介（出身校:鯖江）
9区 田尻健（出身校:開新）
10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）
▽関東学生連合
6区 鈴木康也（麗澤大学）（出身校:拓大紅陵）
7区 田島公太郎（慶應義塾大学）（出身校:九州学院）
8区 大野陽人（大東文化大学）（出身校:九里学園）
9区 竹井祐貴（亜細亜大学）（出身校:鹿児島中央）
10区 諸星颯大（育英大学）（出身校:前橋育英）
6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）
7区 岸本大紀（出身校:三条）
8区 佐藤一世（出身校:八千代松陰）
9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）
10区 中倉啓敦（出身校:愛知）
▽帝京大学（往路2位）
6区 北野開平（出身校:須磨学園）
7区 福島渉太（出身校:小林）
8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）
9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）
10区 西脇翔太（出身校:名経大高蔵）
▽駒沢大学（往路3位）
6区 佃康平（出身校:市立船橋）
7区 白鳥哲汰（出身校:埼玉栄）
8区 鈴木芽吹（出身校:佐久長聖）
9区 山野力（出身校:宇部鴻城）
10区 青柿響（出身校:聖望学園）
▽国学院大学（往路4位）
6区 原秀寿（出身校:新居浜東）
7区 木付琳（出身校:大分東明）
8区 石川航平（出身校:日体大柏）
9区 平林清澄（出身校:美方）
10区 相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）
▽順天堂大学（往路5位）
6区 牧瀬圭斗（出身校:白石）
7区 西澤侑真（出身校:浜松日体）
8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）
9区 野村優作（出身校:田辺工業）
10区 近藤亮太（出身校:島原）
▽中央大学（往路6位）
6区 若林陽大（出身校:倉敷）
7区 居田優太（出身校:草津東）
8区 中澤雄大（出身校:学法石川）
9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）
10区 井上大輝（出身校:須磨学園）
▽東京国際大学（往路7位）
6区 林優策（出身校:滋賀学園）
7区 冨永昌輝（出身校:小林）
8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）
9区 宗像聖（出身校:学法石川）
10区 野澤巧理（出身校:白鴎大足利）
▽創価大学（往路8位）
6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）
7区 新家裕太郎（出身校:大阪）
8区 吉田凌（出身校:学法石川）
9区 中武泰希（出身校:向上）
10区 松田爽汰（出身校:滋賀学園）
▽東洋大学（往路9位）
6区 九嶋恵舜（出身校:小林）
7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）
8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）
9区 前田義弘（出身校:東洋大牛久）
10区 清野太雅（出身校:喜多方）
▽東海大学（往路10位）
6区 川上勇士（出身校:市立船橋）
7区 越陽汰（出身校:佐久長聖）
8区 入田優希（出身校:九州学院）
9区 竹村拓真（出身校:秋田工業）
10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）
▽早稲田大学（往路11位）
6区 柳本匡哉（出身校:豊川）
7区 鈴木創士（出身校:浜松日体）
8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）
9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）
10区 山口賢助（出身校:鶴丸）
▽神奈川大学（往路12位）
6区 横澤清己（出身校:新栄）
7区 川口慧（出身校:美方）
8区 大泉真尋（出身校:東海大山形）
9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）
10区 有村祐亮（出身校:鹿児島城西）
▽法政大学（往路13位）
6区 武田和馬（出身校:一関学院）
7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）
8区 稲毛崇斗（出身校:東北）
9区 清家陸（出身校:八幡浜）
10区 川上有生（出身校:東北）
▽国士舘大学（往路14位）
6区 福井大夢（出身校:水戸工業）
7区 清水拓斗（出身校:長野日大）
8区 山本龍神（出身校:米子松蔭）
9区 綱島辰弥（出身校:湘南学院）
10区 望月武（出身校:富士宮西）
▽山梨学院大学（往路15位 ）
6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）
7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）
8区 橘田大河（出身校:山梨学院）
9区 石部夏希（出身校:相洋）
10区 篠原楓（出身校:新居浜東）
▽日本体育大学（往路16位）
6区 盛本聖也（出身校:洛南）
7区 漆畑徳輝（出身校:山梨学院）
8区 九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）
9区 大内宏樹（出身校:松山商業）
10区 佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）
▽明治大学（往路17位）
6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）
7区 富田峻平（出身校:八千代松陰）
8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）
9区 加藤大誠（出身校:鹿児島実業）
10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）
▽中央学院大学（往路18位）
6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）
7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）
8区 馬場竜之介（出身校:摂津）
9区 吉田光汰（出身校:拓大紅陵）
10区 中島稜貴（出身校:市立船橋）
▽専修大学（往路19位）
6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）
7区 国増治貴（出身校:豊浦）
8区 岩間暁（出身校:専大松戸）
9区 服部友太（出身校:専大松戸）
10区 中山敦貴（出身校:湘南工大附属）
▽駿河台大学（往路20位）
6区 小泉謙（出身校:開志国際）
7区 新山舜心（出身校:鹿児島）
8区 出仙龍之介（出身校:鯖江）
9区 田尻健（出身校:開新）
10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）
▽関東学生連合
6区 鈴木康也（麗澤大学）（出身校:拓大紅陵）
7区 田島公太郎（慶應義塾大学）（出身校:九州学院）
8区 大野陽人（大東文化大学）（出身校:九里学園）
9区 竹井祐貴（亜細亜大学）（出身校:鹿児島中央）
10区 諸星颯大（育英大学）（出身校:前橋育英）
▽復路109.6km
6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
7区（21.3km）小田原～平塚
8区（21.4km）平塚～戸塚
9区（23.1km）戸塚～鶴見
10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町
7区（21.3km）小田原～平塚
8区（21.4km）平塚～戸塚
9区（23.1km）戸塚～鶴見
10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町