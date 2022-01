シリコンバレーに渡った日本人医師 ～“痛み”をチャンスに～

「 『Necessity is the mother of invention=必要性は発明の母である』とよく言いますが、ペインポイント、つまり痛ければ痛いほど、そこを取り除いてあげるとものすごく喜ばれるわけですね。

困っていること、必要なことをいかに見つけて、それに対してアイデアを出してどう前に進めていくか。

そういう意味では日本にはニーズがすでに現場に落ちている。

これはアメリカがどう背伸びしても追いつかない“日本の強み”ともいえると思うんです。

これから『メイドイン浜松』『メイドインジャパン』のものを世界へ広げていく仕組みを作りたいと思っています 」