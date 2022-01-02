＜通過順位＞
1位 駒沢大学
2位 青山学院大学
3位 国士館大学
4位 東京国際大学
5位 帝京大学
箱根駅伝【速報】ことしの往路を制するのは？
ことしで98回目となる「箱根駅伝」。
往路のレースが午前8時に東京 大手町をスタートしました。
往路は5区間107.5キロのコースで、神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場入口を目指します。
各区の結果などを随時更新してお伝えします。
（記録は速報記録です）
【2区23.1km】
【1区21.3km 区間記録】
中央大学の吉居大和選手が1時間0分40秒の区間新記録で1区の区間賞を獲得しました。これまでの区間最高記録は2007年に東海大学の佐藤悠基選手がマークした1時間1分6秒でした。
1位 中央大学:吉居大和 1:00:40（※区間新記録）
2位 駒沢大学:唐澤拓海 1:01:19
3位 東海大学:市村朋樹 1:01:24
4位 専修大学:木村暁仁 1:01:24
5位 青山学院大学:志貴勇斗 1:01:25
6位 国学院大学:藤木宏太 1:01:26
（参考記録） 関東学生連合:中山雄太 1:01:41
7位 東京国際大学:山谷昌也 1:01:49
8位 帝京大学:小野隆一朗 1:01:51
9位 法政大学:内田隼太 1:01:58
10位 国士舘大学:木榑杏祐 1:02:03
11位 神奈川大学:巻田理空 1:02:03
12位 東洋大学:児玉悠輔 1:02:07
13位 明治大学:手嶋杏丞 1:02:13
14位 山梨学院大学:木山達哉 1:02:14
15位 創価大学:葛西潤 1:02:21
16位 早稲田大学:井川龍人 1:02:23
17位 駿河台大学:清野太成 1:03:20
18位 順天堂大学:平駿介 1:03:52
19位 日本体育大学:高津浩揮 1:03:58
20位 中央学院大学:栗原啓吾 1:04:47
1位 中央大学:吉居大和 1:00:40（※区間新記録）
2位 駒沢大学:唐澤拓海 1:01:19
3位 東海大学:市村朋樹 1:01:24
4位 専修大学:木村暁仁 1:01:24
5位 青山学院大学:志貴勇斗 1:01:25
6位 国学院大学:藤木宏太 1:01:26
（参考記録） 関東学生連合:中山雄太 1:01:41
7位 東京国際大学:山谷昌也 1:01:49
8位 帝京大学:小野隆一朗 1:01:51
9位 法政大学:内田隼太 1:01:58
10位 国士舘大学:木榑杏祐 1:02:03
11位 神奈川大学:巻田理空 1:02:03
12位 東洋大学:児玉悠輔 1:02:07
13位 明治大学:手嶋杏丞 1:02:13
14位 山梨学院大学:木山達哉 1:02:14
15位 創価大学:葛西潤 1:02:21
16位 早稲田大学:井川龍人 1:02:23
17位 駿河台大学:清野太成 1:03:20
18位 順天堂大学:平駿介 1:03:52
19位 日本体育大学:高津浩揮 1:03:58
20位 中央学院大学:栗原啓吾 1:04:47
【各チームの往路走者】
▽駒沢大学:56年連続56回目
1区 唐澤拓海（出身校:花咲徳栄）
2区 田澤廉（出身校:青森山田）
3区 安原太陽（出身校:滋賀学園）
4区 花尾恭輔（出身校:鎮西学院）
5区 金子伊吹（出身校:藤沢翔陵）
▽創価大学:3年連続5回目
1区 葛西潤（出身校:関西創価）
2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）
3区 桑田大輔（出身校:八頭）
4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）
5区 三上雄太（出身校:遊学館）
▽東洋大学:20年連続80回目
1区 児玉悠輔（出身校:東北）
2区 松山和希（出身校:学法石川）
3区 佐藤真優（出身校:東洋大牛久）
4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）
5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）
▽青山学院大学:14年連続27回目
1区 志貴勇斗（出身校:山形南）
2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）
3区 太田蒼生（出身校:大牟田）
4区 飯田貴之（出身校:八千代松陰）
5区 若林宏樹（出身校:洛南）
▽東海大学:9年連続49回目
1区 市村朋樹（出身校:埼玉栄）
2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）
3区 神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）
4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）
5区 吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）
▽早稲田大学:46年連続91回目
1区 井川龍人（出身校:九州学院）
2区 中谷雄飛（出身校:佐久長聖）
3区 太田直希（出身校:浜松日体）
4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）
5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）
▽順天堂大学:11年連続63回目
1区 平駿介（出身校:白石）
2区 三浦龍司（出身校:洛南）
3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）
4区 石井一希（出身校:八千代松陰）
5区 四釜峻佑（出身校:山形中央）
▽帝京大学:15年連続23回目
1区 小野隆一朗（出身校:北海道栄）
2区 中村風馬（出身校:草津東）
3区 遠藤大地（出身校:古川工業）
4区 寺嶌渓一（出身校:前橋育英）
5区 細谷翔馬（出身校:東北）
▽国学院大学:6年連続15回目
1区 藤木宏太（出身校:北海道栄）
2区 伊地知賢造（出身校:松山）
3区 山本歩夢（出身校:自由ケ丘）
4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）
5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）
▽東京国際大学:5年連続6回目
1区 山谷昌也（出身校:水城）
2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）
3区 丹所健（出身校:湘南工大附属）
4区 堀畑佳吾（出身校:清風）
5区 倉掛響（出身校:小林）
▽明治大学:4年連続63回目
1区 手嶋杏丞（出身校:宮崎日大）
2区 鈴木聖人（出身校:水城）
3区 児玉真輝（出身校:鎌倉学園）
4区 小澤大輝（出身校:韮山）
5区 下條乃將（出身校:東京実業）
▽中央大学:5年連続95回目
1区 吉居大和（出身校:仙台育英）
2区 手島駿（出身校:國學院久我山）
3区 三浦拓朗（出身校:西脇工業）
4区 中野翔太（出身校:世羅）
5区 阿部陽樹（出身校:西京）
▽日本体育大学:74年連続74回目
1区 高津浩揮（出身校:九州学院）
2区 藤本珠輝（出身校:西脇工業）
3区 大畑怜士（出身校:島田）
4区 分須尊紀（出身校:東農大二）
5区 吉冨純也（出身校:大牟田）
▽山梨学院大学:2年連続35回目
1区 木山達哉（出身校:尽誠学園）
2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）
3区 高田尚暉（出身校:花輪）
4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）
5区 成毛志優（出身校:富里）
▽神奈川大学:12年連続53回目
1区 巻田理空（出身校:松山商業）
2区 西方大珠（出身校:浜松商業）
3区 宇津野篤（出身校:佐久長聖）
4区 小林政澄（出身校:東農大二）
5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）
▽法政大学:7年連続82回目
1区 内田隼太（出身校:法政二）
2区 鎌田航生（出身校:法政二）
3区 小泉樹（出身校:国学院久我山）
4区 河田太一平（出身校:韮山）
5区 細迫海気（出身校:世羅）
▽中央学院大学:2年ぶり22回目
1区 栗原啓吾（出身校:東農大二）
2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）
3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）
4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）
5区 吉本光希（出身校:中央学院）
▽駿河台大学:初出場
1区 清野太成（出身校:飯能南）
2区 ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）
3区 町田康誠（出身校:白鴎大足利）
4区 今井隆生（出身校:都立大泉）
5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）
▽専修大学:2年連続70回目
1区 木村暁仁（出身校:佐久長聖）
2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）
3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）
4区 水谷勇登（出身校:敦賀気比）
5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）
▽国士舘大学:6年連続50回目
1区 木榑杏祐（出身校:沼田）
2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）
3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）
4区 三代和弥（出身校:大分東明）
5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）
▽関東学生連合
1区 中山雄太（日本薬科大学）（出身校:花咲徳栄）
2区 並木寧音（東京農業大学）（出身校:東京実業）
3区 斎藤俊輔（立教大学）（出身校:秦野）
4区 村上航大（上武大学）（出身校:札幌山の手）
5区 福谷颯太（筑波大学）（出身校:日野台）
1区 唐澤拓海（出身校:花咲徳栄）
2区 田澤廉（出身校:青森山田）
3区 安原太陽（出身校:滋賀学園）
4区 花尾恭輔（出身校:鎮西学院）
5区 金子伊吹（出身校:藤沢翔陵）
▽創価大学:3年連続5回目
1区 葛西潤（出身校:関西創価）
2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）
3区 桑田大輔（出身校:八頭）
4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）
5区 三上雄太（出身校:遊学館）
▽東洋大学:20年連続80回目
1区 児玉悠輔（出身校:東北）
2区 松山和希（出身校:学法石川）
3区 佐藤真優（出身校:東洋大牛久）
4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）
5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）
▽青山学院大学:14年連続27回目
1区 志貴勇斗（出身校:山形南）
2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）
3区 太田蒼生（出身校:大牟田）
4区 飯田貴之（出身校:八千代松陰）
5区 若林宏樹（出身校:洛南）
▽東海大学:9年連続49回目
1区 市村朋樹（出身校:埼玉栄）
2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）
3区 神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）
4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）
5区 吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）
▽早稲田大学:46年連続91回目
1区 井川龍人（出身校:九州学院）
2区 中谷雄飛（出身校:佐久長聖）
3区 太田直希（出身校:浜松日体）
4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）
5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）
▽順天堂大学:11年連続63回目
1区 平駿介（出身校:白石）
2区 三浦龍司（出身校:洛南）
3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）
4区 石井一希（出身校:八千代松陰）
5区 四釜峻佑（出身校:山形中央）
▽帝京大学:15年連続23回目
1区 小野隆一朗（出身校:北海道栄）
2区 中村風馬（出身校:草津東）
3区 遠藤大地（出身校:古川工業）
4区 寺嶌渓一（出身校:前橋育英）
5区 細谷翔馬（出身校:東北）
▽国学院大学:6年連続15回目
1区 藤木宏太（出身校:北海道栄）
2区 伊地知賢造（出身校:松山）
3区 山本歩夢（出身校:自由ケ丘）
4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）
5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）
▽東京国際大学:5年連続6回目
1区 山谷昌也（出身校:水城）
2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）
3区 丹所健（出身校:湘南工大附属）
4区 堀畑佳吾（出身校:清風）
5区 倉掛響（出身校:小林）
▽明治大学:4年連続63回目
1区 手嶋杏丞（出身校:宮崎日大）
2区 鈴木聖人（出身校:水城）
3区 児玉真輝（出身校:鎌倉学園）
4区 小澤大輝（出身校:韮山）
5区 下條乃將（出身校:東京実業）
▽中央大学:5年連続95回目
1区 吉居大和（出身校:仙台育英）
2区 手島駿（出身校:國學院久我山）
3区 三浦拓朗（出身校:西脇工業）
4区 中野翔太（出身校:世羅）
5区 阿部陽樹（出身校:西京）
▽日本体育大学:74年連続74回目
1区 高津浩揮（出身校:九州学院）
2区 藤本珠輝（出身校:西脇工業）
3区 大畑怜士（出身校:島田）
4区 分須尊紀（出身校:東農大二）
5区 吉冨純也（出身校:大牟田）
▽山梨学院大学:2年連続35回目
1区 木山達哉（出身校:尽誠学園）
2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）
3区 高田尚暉（出身校:花輪）
4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）
5区 成毛志優（出身校:富里）
▽神奈川大学:12年連続53回目
1区 巻田理空（出身校:松山商業）
2区 西方大珠（出身校:浜松商業）
3区 宇津野篤（出身校:佐久長聖）
4区 小林政澄（出身校:東農大二）
5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）
▽法政大学:7年連続82回目
1区 内田隼太（出身校:法政二）
2区 鎌田航生（出身校:法政二）
3区 小泉樹（出身校:国学院久我山）
4区 河田太一平（出身校:韮山）
5区 細迫海気（出身校:世羅）
▽中央学院大学:2年ぶり22回目
1区 栗原啓吾（出身校:東農大二）
2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）
3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）
4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）
5区 吉本光希（出身校:中央学院）
▽駿河台大学:初出場
1区 清野太成（出身校:飯能南）
2区 ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）
3区 町田康誠（出身校:白鴎大足利）
4区 今井隆生（出身校:都立大泉）
5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）
▽専修大学:2年連続70回目
1区 木村暁仁（出身校:佐久長聖）
2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）
3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）
4区 水谷勇登（出身校:敦賀気比）
5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）
▽国士舘大学:6年連続50回目
1区 木榑杏祐（出身校:沼田）
2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）
3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）
4区 三代和弥（出身校:大分東明）
5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）
▽関東学生連合
1区 中山雄太（日本薬科大学）（出身校:花咲徳栄）
2区 並木寧音（東京農業大学）（出身校:東京実業）
3区 斎藤俊輔（立教大学）（出身校:秦野）
4区 村上航大（上武大学）（出身校:札幌山の手）
5区 福谷颯太（筑波大学）（出身校:日野台）
コース紹介 全10区間 総距離217.1km
▽往路107.5km
大手町-日比谷-西新橋-三田-品川-六郷橋-鶴見-横浜駅-保土ヶ谷-戸塚-藤沢-平塚-大磯-二宮-小田原-元箱根-箱根町 芦ノ湖駐車場入口
1区（21.3km）大手町～鶴見
2区（23.1km）鶴見～戸塚
3区（21.4km）戸塚～平塚
4区（20.9km）平塚～小田原
5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口
▽復路109.6km
箱根町 芦ノ湖駐車場入口-元箱根-小田原-二宮-大磯-平塚-藤沢-戸塚-保土ヶ谷-横浜駅-鶴見-六郷橋-品川-三田-西新橋-日本橋-大手町
6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
7区（21.3km）小田原～平塚
8区（21.4km）平塚～戸塚
9区（23.1km）戸塚～鶴見
10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町
大手町-日比谷-西新橋-三田-品川-六郷橋-鶴見-横浜駅-保土ヶ谷-戸塚-藤沢-平塚-大磯-二宮-小田原-元箱根-箱根町 芦ノ湖駐車場入口
1区（21.3km）大手町～鶴見
2区（23.1km）鶴見～戸塚
3区（21.4km）戸塚～平塚
4区（20.9km）平塚～小田原
5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口
▽復路109.6km
箱根町 芦ノ湖駐車場入口-元箱根-小田原-二宮-大磯-平塚-藤沢-戸塚-保土ヶ谷-横浜駅-鶴見-六郷橋-品川-三田-西新橋-日本橋-大手町
6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
7区（21.3km）小田原～平塚
8区（21.4km）平塚～戸塚
9区（23.1km）戸塚～鶴見
10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町