1区 唐澤拓海（出身校:花咲徳栄）
2区 田澤廉（出身校:青森山田）
3区 佐藤条二（出身校:市立船橋）
4区 大坪幸太（出身校:小林）
5区 金子伊吹（出身校:藤沢翔陵）
6区 篠原倖太朗（出身校:富里）
7区 新矢連士（出身校:星稜）
8区 赤星雄斗（出身校:洛南）
9区 山野力（出身校:宇部鴻城）
10区 東山静也（出身校:高岡向陵）
＜補欠＞
佃康平（出身校:市立船橋）
青柿響（出身校:聖望学園）
白鳥哲汰（出身校:埼玉栄）
鈴木芽吹（出身校:佐久長聖）
花尾恭輔（出身校:鎮西学院）
安原太陽（出身校:滋賀学園）
箱根駅伝 各校の区間エントリー発表【詳細】
来年1月2日と3日に行われる「箱根駅伝」。出場21チームの各区間を走る選手と補欠選手が発表されました。
箱根駅伝は、10区間総距離217.1キロのコースで行われ、1月2日は1区から5区までの「往路（107.5キロ）」、3日は6区から10区までの「復路（109.6km）」となります。
29日エントリーされた選手の変更は、往路、復路とも当日レース開始1時間10分前（午前6時50分）に行うことが可能です。各区の選手と補欠選手の交替は6名までで、1日に変更できる選手は4名までです。また変更は各区の選手と補欠選手との交替のみ可能で、区間入れ替えは認められていません。
▽往路107.5km
第1区（21.3km）大手町～鶴見
第2区（23.1km）鶴見～戸塚
第3区（21.4km）戸塚～平塚
第4区（20.9km）平塚～小田原
第5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口
▽復路109.6km
第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
第7区（21.3km）小田原～平塚
第8区（21.4km）平塚～戸塚
第9区（23.1km）戸塚～鶴見
第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町
以下、チームのエントリー状況です。
駒沢大学（56年連続56回目）
創価大学（3年連続5回目）
1区 溝口泰良（出身校:創成館）
2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）
3区 小暮栄輝（出身校:樹徳）
4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）
5区 三上雄太（出身校:遊学館）
6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）
7区 山森龍暁（出身校:鯖江）
8区 石井大揮（出身校:倉敷）
9区 中武泰希（出身校:向上）
10区 本田晃士郎（出身校:関西創価）
＜補欠＞
緒方貴典（出身校:熊本工業）
葛西潤（出身校:関西創価）
新家裕太郎（出身校:大阪）
松田爽汰（出身校:滋賀学園）
桑田大輔（出身校:八頭）
吉田凌（出身校:学法石川）
2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）
3区 小暮栄輝（出身校:樹徳）
4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）
5区 三上雄太（出身校:遊学館）
6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）
7区 山森龍暁（出身校:鯖江）
8区 石井大揮（出身校:倉敷）
9区 中武泰希（出身校:向上）
10区 本田晃士郎（出身校:関西創価）
＜補欠＞
緒方貴典（出身校:熊本工業）
葛西潤（出身校:関西創価）
新家裕太郎（出身校:大阪）
松田爽汰（出身校:滋賀学園）
桑田大輔（出身校:八頭）
吉田凌（出身校:学法石川）
東洋大学（20年連続80回目）
1区 児玉悠輔（出身校:東北）
2区 松山和希（出身校:学法石川）
3区 大沼翼（出身校:東海大山形）
4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）
5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）
6区 九嶋恵舜（出身校:小林）
7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）
8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）
9区 柏優吾（出身校:豊川）
10区 吉田周（出身校:広島国際学院）
＜補欠＞
清野太雅（出身校:喜多方）
前田義弘（出身校:東洋大牛久）
奥山輝（出身校:浦和実業）
佐藤真優（出身校:東洋大牛久）
村上太一（出身校:北見緑陵）
石田洸介（出身校:東農大二）
2区 松山和希（出身校:学法石川）
3区 大沼翼（出身校:東海大山形）
4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）
5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）
6区 九嶋恵舜（出身校:小林）
7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）
8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）
9区 柏優吾（出身校:豊川）
10区 吉田周（出身校:広島国際学院）
＜補欠＞
清野太雅（出身校:喜多方）
前田義弘（出身校:東洋大牛久）
奥山輝（出身校:浦和実業）
佐藤真優（出身校:東洋大牛久）
村上太一（出身校:北見緑陵）
石田洸介（出身校:東農大二）
青山学院大学（14年連続27回目）
1区 湯原慶吾（出身校:水戸工業）
2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）
3区 太田蒼生（出身校:大牟田）
4区 関口雄大（出身校:豊川）
5区 若林宏樹（出身校:洛南）
6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）
7区 宮坂大器（出身校:埼玉栄）
8区 西久保遼（出身校:鳥栖工業）
9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）
10区 中倉啓敦（出身校:愛知）
＜補欠＞
飯田貴之（出身校:八千代松陰）
岸本大紀（出身校:三条）
横田俊吾（出身校:学法石川）
佐藤一世（出身校:八千代松陰）
志貴勇斗（出身校:山形南）
田中悠登（出身校:敦賀気比）
2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）
3区 太田蒼生（出身校:大牟田）
4区 関口雄大（出身校:豊川）
5区 若林宏樹（出身校:洛南）
6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）
7区 宮坂大器（出身校:埼玉栄）
8区 西久保遼（出身校:鳥栖工業）
9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）
10区 中倉啓敦（出身校:愛知）
＜補欠＞
飯田貴之（出身校:八千代松陰）
岸本大紀（出身校:三条）
横田俊吾（出身校:学法石川）
佐藤一世（出身校:八千代松陰）
志貴勇斗（出身校:山形南）
田中悠登（出身校:敦賀気比）
東海大学（9年連続49回目）
1区 溝口仁（出身校:創成館）
2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）
3区 金澤有真（出身校:仙台育英）
4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）
5区 杉本将太（出身校:東海大市原望洋）
6区 川上勇士（出身校:市立船橋）
7区 水野龍志（出身校:小林）
8区 入田優希（出身校:九州学院）
9区 長田駿佑（出身校:東海大札幌）
10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）
＜補欠＞
市村朋樹（出身校:埼玉栄）
竹村拓真（出身校:秋田工業）
神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）
梶谷優斗（出身校:滋賀学園）
越陽汰（出身校:佐久長聖）
吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）
2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）
3区 金澤有真（出身校:仙台育英）
4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）
5区 杉本将太（出身校:東海大市原望洋）
6区 川上勇士（出身校:市立船橋）
7区 水野龍志（出身校:小林）
8区 入田優希（出身校:九州学院）
9区 長田駿佑（出身校:東海大札幌）
10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）
＜補欠＞
市村朋樹（出身校:埼玉栄）
竹村拓真（出身校:秋田工業）
神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）
梶谷優斗（出身校:滋賀学園）
越陽汰（出身校:佐久長聖）
吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）
早稲田大学（46年連続91回目）
1区 北村光（出身校:樹徳）
2区 河合陽平（出身校:時習館）
3区 太田直希（出身校:浜松日体）
4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）
5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）
6区 柳本匡哉（出身校:豊川）
7区 安田博登（出身校:市立船橋）
8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）
9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）
10区 室伏祐吾（出身校:早稲田実業）
＜補欠＞
中谷雄飛（出身校:佐久長聖）
半澤黎斗（出身校:学法石川）
山口賢助（出身校:鶴丸）
井川龍人（出身校:九州学院）
鈴木創士（出身校:浜松日体）
菖蒲敦司（出身校:西京）
2区 河合陽平（出身校:時習館）
3区 太田直希（出身校:浜松日体）
4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）
5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）
6区 柳本匡哉（出身校:豊川）
7区 安田博登（出身校:市立船橋）
8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）
9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）
10区 室伏祐吾（出身校:早稲田実業）
＜補欠＞
中谷雄飛（出身校:佐久長聖）
半澤黎斗（出身校:学法石川）
山口賢助（出身校:鶴丸）
井川龍人（出身校:九州学院）
鈴木創士（出身校:浜松日体）
菖蒲敦司（出身校:西京）
順天堂大学（11年連続63回目）
1区 平駿介（出身校:白石）
2区 藤原優希（出身校:水島工）
3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）
4区 石井一希（出身校:八千代松陰）
5区 神谷青輝（出身校:大牟田）
6区 服部壮馬（出身校:洛南）
7区 海老澤憲伸（出身校:那須拓陽）
8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）
9区 荒木勇人（出身校:宮崎日大）
10区 近藤亮太（出身校:島原）
＜補欠＞
牧瀬圭斗（出身校:白石）
吉岡智輝（出身校:白石）
四釜峻佑（出身校:山形中央）
西澤侑真（出身校:浜松日体）
野村優作（出身校:田辺工業）
三浦龍司（出身校:洛南）
2区 藤原優希（出身校:水島工）
3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）
4区 石井一希（出身校:八千代松陰）
5区 神谷青輝（出身校:大牟田）
6区 服部壮馬（出身校:洛南）
7区 海老澤憲伸（出身校:那須拓陽）
8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）
9区 荒木勇人（出身校:宮崎日大）
10区 近藤亮太（出身校:島原）
＜補欠＞
牧瀬圭斗（出身校:白石）
吉岡智輝（出身校:白石）
四釜峻佑（出身校:山形中央）
西澤侑真（出身校:浜松日体）
野村優作（出身校:田辺工業）
三浦龍司（出身校:洛南）
帝京大学（15年連続23回目）
1区 小野隆一朗（出身校:北海道栄）
2区 中村風馬（出身校:草津東）
3区 遠藤大地（出身校:古川工業）
4区 末次海斗（出身校:鳥栖工業）
5区 細谷翔馬（出身校:東北）
6区 北野開平（出身校:須磨学園）
7区 元永好多朗（出身校:宇部高専）
8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）
9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）
10区 小林大晟（出身校:鎮西学院）
＜補欠＞
寺嶌渓一（出身校:前橋育英）
安村晴樹（出身校:西京）
新井大貴（出身校:前橋育英）
大吉優亮（出身校:市立船橋）
西脇翔太（出身校:名経大高蔵）
福島渉太（出身校:小林）
2区 中村風馬（出身校:草津東）
3区 遠藤大地（出身校:古川工業）
4区 末次海斗（出身校:鳥栖工業）
5区 細谷翔馬（出身校:東北）
6区 北野開平（出身校:須磨学園）
7区 元永好多朗（出身校:宇部高専）
8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）
9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）
10区 小林大晟（出身校:鎮西学院）
＜補欠＞
寺嶌渓一（出身校:前橋育英）
安村晴樹（出身校:西京）
新井大貴（出身校:前橋育英）
大吉優亮（出身校:市立船橋）
西脇翔太（出身校:名経大高蔵）
福島渉太（出身校:小林）
国学院大学（6年連続15回目）
1区 鶴元太（出身校:八千代松陰）
2区 伊地知賢造（出身校:松山）
3区 沼井優斗（出身校:國學院久我山）
4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）
5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）
6区 原秀寿（出身校:新居浜東）
7区 松延大誠（出身校:福岡大大濠）
8区 石川航平（出身校:日体大柏）
9区 瀬尾秀介（出身校:市立橘）
10区 坂本健悟（出身校:藤沢翔陵）
＜補欠＞
相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）
木付琳（出身校:大分東明）
島崎慎愛（出身校:藤岡中央）
藤木宏太（出身校:北海道栄）
平林清澄（出身校:美方）
山本歩夢（出身校:自由ケ丘）
2区 伊地知賢造（出身校:松山）
3区 沼井優斗（出身校:國學院久我山）
4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）
5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）
6区 原秀寿（出身校:新居浜東）
7区 松延大誠（出身校:福岡大大濠）
8区 石川航平（出身校:日体大柏）
9区 瀬尾秀介（出身校:市立橘）
10区 坂本健悟（出身校:藤沢翔陵）
＜補欠＞
相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）
木付琳（出身校:大分東明）
島崎慎愛（出身校:藤岡中央）
藤木宏太（出身校:北海道栄）
平林清澄（出身校:美方）
山本歩夢（出身校:自由ケ丘）
東京国際大学（5年連続6回目）
1区 山谷昌也（出身校:水城）
2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）
3区 生田琉海（出身校:徳島科学技術）
4区 堀畑佳吾（出身校:清風）
5区 倉掛響（出身校:小林）
6区 林優策（出身校:滋賀学園）
7区 白井勇佑（出身校:仙台育英）
8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）
9区 宗像聖（出身校:学法石川）
10区 三浦瞭太郎（出身校:東農大二）
＜補欠＞
野澤巧理（出身校:白鴎大足利）
渡邉正紀（出身校:鬼怒商業）
丹所健（出身校:湘南工大附属）
ルカ ムセンビ（出身校:仙台育英）
鎌田雅稀（出身校:日体大柏）
冨永昌輝（出身校:小林）
2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）
3区 生田琉海（出身校:徳島科学技術）
4区 堀畑佳吾（出身校:清風）
5区 倉掛響（出身校:小林）
6区 林優策（出身校:滋賀学園）
7区 白井勇佑（出身校:仙台育英）
8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）
9区 宗像聖（出身校:学法石川）
10区 三浦瞭太郎（出身校:東農大二）
＜補欠＞
野澤巧理（出身校:白鴎大足利）
渡邉正紀（出身校:鬼怒商業）
丹所健（出身校:湘南工大附属）
ルカ ムセンビ（出身校:仙台育英）
鎌田雅稀（出身校:日体大柏）
冨永昌輝（出身校:小林）
明治大学（4年連続63回目）
1区 手嶋杏丞（出身校:宮崎日大）
2区 新谷紘ノ介（出身校:世羅）
3区 曳田道斗（出身校:宮崎日大）
4区 小澤大輝（出身校:韮山）
5区 下條乃將（出身校:東京実業）
6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）
7区 漆畑瑠人（出身校:鹿児島城西）
8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）
9区 金橋佳佑（出身校:札幌山の手）
10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）
＜補欠＞
佐久間秀徳（出身校:國學院久我山）
鈴木聖人（出身校:水城）
加藤大誠（出身校:鹿児島実業）
富田峻平（出身校:八千代松陰）
児玉真輝（出身校:鎌倉学園）
杉彩文海（出身校:鳥栖工業）
2区 新谷紘ノ介（出身校:世羅）
3区 曳田道斗（出身校:宮崎日大）
4区 小澤大輝（出身校:韮山）
5区 下條乃將（出身校:東京実業）
6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）
7区 漆畑瑠人（出身校:鹿児島城西）
8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）
9区 金橋佳佑（出身校:札幌山の手）
10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）
＜補欠＞
佐久間秀徳（出身校:國學院久我山）
鈴木聖人（出身校:水城）
加藤大誠（出身校:鹿児島実業）
富田峻平（出身校:八千代松陰）
児玉真輝（出身校:鎌倉学園）
杉彩文海（出身校:鳥栖工業）
中央大学（5年連続95回目）
1区 吉居大和（出身校:仙台育英）
2区 手島駿（出身校:國學院久我山）
3区 園木大斗（出身校:開新）
4区 中野翔太（出身校:世羅）
5区 阿部陽樹（出身校:西京）
6区 若林陽大（出身校:倉敷）
7区 居田優太（出身校:草津東）
8区 田井野悠介（出身校:世羅）
9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）
10区 森凪也（出身校:福岡大大濠）
＜補欠＞
井上大輝（出身校:須磨学園）
倉田健太（出身校:三条）
三浦拓朗（出身校:西脇工業）
助川拓海（出身校:水城）
中澤雄大（出身校:学法石川）
東海林宏一（出身校:山形南）
2区 手島駿（出身校:國學院久我山）
3区 園木大斗（出身校:開新）
4区 中野翔太（出身校:世羅）
5区 阿部陽樹（出身校:西京）
6区 若林陽大（出身校:倉敷）
7区 居田優太（出身校:草津東）
8区 田井野悠介（出身校:世羅）
9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）
10区 森凪也（出身校:福岡大大濠）
＜補欠＞
井上大輝（出身校:須磨学園）
倉田健太（出身校:三条）
三浦拓朗（出身校:西脇工業）
助川拓海（出身校:水城）
中澤雄大（出身校:学法石川）
東海林宏一（出身校:山形南）
日本体育大学（74年連続74回目）
1区大森椋太（出身校:玉野光南）
2区藤本珠輝（出身校:西脇工業）
3区水金大亮（出身校:報徳学園）
4区分須尊紀（出身校:東農大二）
5区吉冨純也（出身校:大牟田）
6区盛本聖也（出身校:洛南）
7区漆畑徳輝（出身校:山梨学院）
8区九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）
9区岡嶋翼（出身校:遊学館）
10区名村樹哉（出身校:四日市工業）
＜補欠＞
大内宏樹（出身校:松山商業）
大畑怜士（出身校:島田）
加藤広之（出身校:学法石川）
佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）
高津浩揮（出身校:九州学院）
村越凌太（出身校:埼玉栄）
2区藤本珠輝（出身校:西脇工業）
3区水金大亮（出身校:報徳学園）
4区分須尊紀（出身校:東農大二）
5区吉冨純也（出身校:大牟田）
6区盛本聖也（出身校:洛南）
7区漆畑徳輝（出身校:山梨学院）
8区九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）
9区岡嶋翼（出身校:遊学館）
10区名村樹哉（出身校:四日市工業）
＜補欠＞
大内宏樹（出身校:松山商業）
大畑怜士（出身校:島田）
加藤広之（出身校:学法石川）
佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）
高津浩揮（出身校:九州学院）
村越凌太（出身校:埼玉栄）
山梨学院大学（2年連続35回目）
1区 木山達哉（出身校:尽誠学園）
2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）
3区 高木翔瑛（出身校:熊本工業）
4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）
5区 成毛志優（出身校:富里）
6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）
7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）
8区 坪井海門（出身校:明成）
9区 石部夏希（出身校:相洋）
10区 篠原楓（出身校:新居浜東）
＜補欠＞
松倉唯斗（出身校:明成）
岩谷翼（出身校:学法石川）
橘田大河（出身校:山梨学院）
北村惇生（出身校:世羅）
新本駿（出身校:報徳学園）
高田尚暉（出身校:花輪）
2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）
3区 高木翔瑛（出身校:熊本工業）
4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）
5区 成毛志優（出身校:富里）
6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）
7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）
8区 坪井海門（出身校:明成）
9区 石部夏希（出身校:相洋）
10区 篠原楓（出身校:新居浜東）
＜補欠＞
松倉唯斗（出身校:明成）
岩谷翼（出身校:学法石川）
橘田大河（出身校:山梨学院）
北村惇生（出身校:世羅）
新本駿（出身校:報徳学園）
高田尚暉（出身校:花輪）
神奈川大学（12年連続53回目）
1区 巻田理空（出身校:松山商業）
2区 西方大珠（出身校:浜松商業）
3区 中原優人（出身校:智辯学園奈良カレッジ）
4区 小林政澄（出身校:東農大二）
5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）
6区 横澤清己（出身校:新栄）
7区 佐々木亮輔（出身校:鳥栖工業）
8区 鈴木玲央（出身校:秋田工業）
9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）
10区 落合葵斗（出身校:常葉大菊川）
＜補欠＞
川口慧（出身校:美方）
安田響（出身校:益田清風）
有村祐亮（出身校:鹿児島城西）
宇津野篤（出身校:佐久長聖）
大泉真尋（出身校:東海大山形）
高橋銀河（出身校:秋田工業）
2区 西方大珠（出身校:浜松商業）
3区 中原優人（出身校:智辯学園奈良カレッジ）
4区 小林政澄（出身校:東農大二）
5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）
6区 横澤清己（出身校:新栄）
7区 佐々木亮輔（出身校:鳥栖工業）
8区 鈴木玲央（出身校:秋田工業）
9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）
10区 落合葵斗（出身校:常葉大菊川）
＜補欠＞
川口慧（出身校:美方）
安田響（出身校:益田清風）
有村祐亮（出身校:鹿児島城西）
宇津野篤（出身校:佐久長聖）
大泉真尋（出身校:東海大山形）
高橋銀河（出身校:秋田工業）
法政大学（7年連続82回目）
1区 内田隼太（出身校:法政二）
2区 鎌田航生（出身校:法政二）
3区 松本康汰（出身校:愛知）
4区 高須賀大勢（出身校:専大松戸）
5区 細迫海気（出身校:世羅）
6区 久納碧（出身校:学法石川）
7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）
8区 稲毛崇斗（出身校:東北）
9区 扇育（出身校:松浦）
10区 山本燎（出身校:法政二）
＜補欠＞
清家陸（出身校:八幡浜）
川上有生（出身校:東北）
河田太一平（出身校:韮山）
宗像直輝（出身校:東農大二）
小泉樹（出身校:国学院久我山）
武田和馬（出身校:一関学院）
2区 鎌田航生（出身校:法政二）
3区 松本康汰（出身校:愛知）
4区 高須賀大勢（出身校:専大松戸）
5区 細迫海気（出身校:世羅）
6区 久納碧（出身校:学法石川）
7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）
8区 稲毛崇斗（出身校:東北）
9区 扇育（出身校:松浦）
10区 山本燎（出身校:法政二）
＜補欠＞
清家陸（出身校:八幡浜）
川上有生（出身校:東北）
河田太一平（出身校:韮山）
宗像直輝（出身校:東農大二）
小泉樹（出身校:国学院久我山）
武田和馬（出身校:一関学院）
中央学院大学（2年ぶり22回目）
1区 栗原啓吾（出身校:東農大二）
2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）
3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）
4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）
5区 吉本光希（出身校:中央学院）
6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）
7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）
8区 堀田捷仁（出身校:千原台）
9区 飯塚達也（出身校:東播磨）
10区 井澗翔太（出身校:田辺工業）
＜補欠＞
馬場竜之介（出身校:摂津）
吉田光汰（出身校:拓大紅陵）
荻沼直人（出身校:水城）
小島慎也（出身校:大阪）
中島稜貴（出身校:市立船橋）
堀田晟礼（出身校:千原台）
2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）
3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）
4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）
5区 吉本光希（出身校:中央学院）
6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）
7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）
8区 堀田捷仁（出身校:千原台）
9区 飯塚達也（出身校:東播磨）
10区 井澗翔太（出身校:田辺工業）
＜補欠＞
馬場竜之介（出身校:摂津）
吉田光汰（出身校:拓大紅陵）
荻沼直人（出身校:水城）
小島慎也（出身校:大阪）
中島稜貴（出身校:市立船橋）
堀田晟礼（出身校:千原台）
駿河台大学（初出場）
1区 入江泰世（出身校:熊本工業）
2区 榊原嵩史（出身校:新川）
3区 松本圭悟（出身校:開新）
4区 今井隆生（出身校:都立大泉）
5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）
6区 小泉謙（出身校:開志国際）
7区 長谷部巧人（出身校:埼玉栄）
8区 池原悠月（出身校:東農大二）
9区 田尻健（出身校:開新）
10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）
＜補欠＞
ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）
清野太成（出身校:飯能南）
出仙龍之介（出身校:鯖江）
町田康誠（出身校:白鴎大足利）
新山舜心（出身校:鹿児島）
加藤亮太（出身校:山形中央）
2区 榊原嵩史（出身校:新川）
3区 松本圭悟（出身校:開新）
4区 今井隆生（出身校:都立大泉）
5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）
6区 小泉謙（出身校:開志国際）
7区 長谷部巧人（出身校:埼玉栄）
8区 池原悠月（出身校:東農大二）
9区 田尻健（出身校:開新）
10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）
＜補欠＞
ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）
清野太成（出身校:飯能南）
出仙龍之介（出身校:鯖江）
町田康誠（出身校:白鴎大足利）
新山舜心（出身校:鹿児島）
加藤亮太（出身校:山形中央）
専修大学（2年連続70回目）
1区 千代島宗汰（出身校:鳥栖工業）
2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）
3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）
4区 冨永裕憂（出身校:鎮西学院）
5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）
6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）
7区 江口達宗（出身校:日体大柏）
8区 岩間暁（出身校:専大松戸）
9区 服部友太（出身校:専大松戸）
10区 佐々木詩音（出身校:専大北上）
＜補欠＞
国増治貴（出身校:豊浦）
南里樹（出身校:専大松戸）
木村暁仁（出身校:佐久長聖）
田島洸樹（出身校:学法石川）
中山敦貴（出身校:湘南工大附属）
水谷勇登（出身校:敦賀気比）
2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）
3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）
4区 冨永裕憂（出身校:鎮西学院）
5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）
6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）
7区 江口達宗（出身校:日体大柏）
8区 岩間暁（出身校:専大松戸）
9区 服部友太（出身校:専大松戸）
10区 佐々木詩音（出身校:専大北上）
＜補欠＞
国増治貴（出身校:豊浦）
南里樹（出身校:専大松戸）
木村暁仁（出身校:佐久長聖）
田島洸樹（出身校:学法石川）
中山敦貴（出身校:湘南工大附属）
水谷勇登（出身校:敦賀気比）
国士舘大学（6年連続50回目）
1区 木榑杏祐（出身校:沼田）
2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）
3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）
4区 三代和弥（出身校:大分東明）
5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）
6区 長谷川潤（出身校:上田西）
7区 西田大智（出身校:埼玉栄）
8区 清水悠雅（出身校:鯖江）
9区 松井遼太（出身校:宮崎日大）
10区 望月武（出身校:富士宮西）
＜補欠＞
小早川寛人（出身校:藤沢翔陵）
清水拓斗（出身校:長野日大）
田中佑樹（出身校:岡山商大附属）
綱島辰弥（出身校:湘南学院）
福井大夢（出身校:水戸工業）
山本龍神（出身校:米子松蔭）
2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）
3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）
4区 三代和弥（出身校:大分東明）
5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）
6区 長谷川潤（出身校:上田西）
7区 西田大智（出身校:埼玉栄）
8区 清水悠雅（出身校:鯖江）
9区 松井遼太（出身校:宮崎日大）
10区 望月武（出身校:富士宮西）
＜補欠＞
小早川寛人（出身校:藤沢翔陵）
清水拓斗（出身校:長野日大）
田中佑樹（出身校:岡山商大附属）
綱島辰弥（出身校:湘南学院）
福井大夢（出身校:水戸工業）
山本龍神（出身校:米子松蔭）
関東学生連合チーム
1区 中山雄太（日本薬科大学）（出身校:花咲徳栄）
2区 並木寧音（東京農業大学）（出身校:東京実業）
3区 斎藤俊輔（立教大学）（出身校:秦野）
4区 宮下資大（流通経済大学）（出身校:開志国際）
5区 福谷颯太（筑波大学）（出身校:日野台）
6区 鈴木康也（麗澤大学）（出身校:拓大紅陵）
7区 田島公太郎（慶應義塾大学）（出身校:九州学院）
8区 大野陽人（大東文化大学）（出身校:九里学園）
9区 辻野大輝（武蔵野学院大学）（出身校:伊勢崎商業）
10区 諸星颯大（育英大学）（出身校:前橋育英）
＜補欠＞
古川大晃（東京大学大学院）（出身校:八代）
厚浦大地（関東学院大学）（出身校:東京実業）
桐山剛（拓殖大学）（出身校:相洋）
竹井祐貴（亜細亜大学）（出身校:鹿児島中央）
村上航大（上武大学）（出身校:札幌山の手）
山中秀真（城西大学）（出身校:四日市工業）
2区 並木寧音（東京農業大学）（出身校:東京実業）
3区 斎藤俊輔（立教大学）（出身校:秦野）
4区 宮下資大（流通経済大学）（出身校:開志国際）
5区 福谷颯太（筑波大学）（出身校:日野台）
6区 鈴木康也（麗澤大学）（出身校:拓大紅陵）
7区 田島公太郎（慶應義塾大学）（出身校:九州学院）
8区 大野陽人（大東文化大学）（出身校:九里学園）
9区 辻野大輝（武蔵野学院大学）（出身校:伊勢崎商業）
10区 諸星颯大（育英大学）（出身校:前橋育英）
＜補欠＞
古川大晃（東京大学大学院）（出身校:八代）
厚浦大地（関東学院大学）（出身校:東京実業）
桐山剛（拓殖大学）（出身校:相洋）
竹井祐貴（亜細亜大学）（出身校:鹿児島中央）
村上航大（上武大学）（出身校:札幌山の手）
山中秀真（城西大学）（出身校:四日市工業）