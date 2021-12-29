箱根駅伝 各校の区間エントリー発表【詳細】

来年1月2日と3日に行われる「箱根駅伝」。出場21チームの各区間を走る選手と補欠選手が発表されました。

箱根駅伝は、10区間総距離217.1キロのコースで行われ、1月2日は1区から5区までの「往路（107.5キロ）」、3日は6区から10区までの「復路（109.6km）」となります。

29日エントリーされた選手の変更は、往路、復路とも当日レース開始1時間10分前（午前6時50分）に行うことが可能です。各区の選手と補欠選手の交替は6名までで、1日に変更できる選手は4名までです。また変更は各区の選手と補欠選手との交替のみ可能で、区間入れ替えは認められていません。



▽往路107.5km

第1区（21.3km）大手町～鶴見

第2区（23.1km）鶴見～戸塚

第3区（21.4km）戸塚～平塚

第4区（20.9km）平塚～小田原

第5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口

▽復路109.6km

第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原

第7区（21.3km）小田原～平塚

第8区（21.4km）平塚～戸塚

第9区（23.1km）戸塚～鶴見

第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町



以下、チームのエントリー状況です。

駒沢大学（56年連続56回目） 1区 唐澤拓海（出身校:花咲徳栄）

2区 田澤廉（出身校:青森山田）

3区 佐藤条二（出身校:市立船橋）

4区 大坪幸太（出身校:小林）

5区 金子伊吹（出身校:藤沢翔陵）

6区 篠原倖太朗（出身校:富里）

7区 新矢連士（出身校:星稜）

8区 赤星雄斗（出身校:洛南）

9区 山野力（出身校:宇部鴻城）

10区 東山静也（出身校:高岡向陵）

＜補欠＞

佃康平（出身校:市立船橋）

青柿響（出身校:聖望学園）

白鳥哲汰（出身校:埼玉栄）

鈴木芽吹（出身校:佐久長聖）

花尾恭輔（出身校:鎮西学院）

安原太陽（出身校:滋賀学園）

創価大学（3年連続5回目） 1区 溝口泰良（出身校:創成館）

2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）

3区 小暮栄輝（出身校:樹徳）

4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）

5区 三上雄太（出身校:遊学館）

6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）

7区 山森龍暁（出身校:鯖江）

8区 石井大揮（出身校:倉敷）

9区 中武泰希（出身校:向上）

10区 本田晃士郎（出身校:関西創価）

＜補欠＞

緒方貴典（出身校:熊本工業）

葛西潤（出身校:関西創価）

新家裕太郎（出身校:大阪）

松田爽汰（出身校:滋賀学園）

桑田大輔（出身校:八頭）

吉田凌（出身校:学法石川）

東洋大学（20年連続80回目） 1区 児玉悠輔（出身校:東北）

2区 松山和希（出身校:学法石川）

3区 大沼翼（出身校:東海大山形）

4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）

5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）

6区 九嶋恵舜（出身校:小林）

7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）

8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）

9区 柏優吾（出身校:豊川）

10区 吉田周（出身校:広島国際学院）

＜補欠＞

清野太雅（出身校:喜多方）

前田義弘（出身校:東洋大牛久）

奥山輝（出身校:浦和実業）

佐藤真優（出身校:東洋大牛久）

村上太一（出身校:北見緑陵）

石田洸介（出身校:東農大二）

青山学院大学（14年連続27回目） 1区 湯原慶吾（出身校:水戸工業）

2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）

3区 太田蒼生（出身校:大牟田）

4区 関口雄大（出身校:豊川）

5区 若林宏樹（出身校:洛南）

6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）

7区 宮坂大器（出身校:埼玉栄）

8区 西久保遼（出身校:鳥栖工業）

9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）

10区 中倉啓敦（出身校:愛知）

＜補欠＞

飯田貴之（出身校:八千代松陰）

岸本大紀（出身校:三条）

横田俊吾（出身校:学法石川）

佐藤一世（出身校:八千代松陰）

志貴勇斗（出身校:山形南）

田中悠登（出身校:敦賀気比）

東海大学（9年連続49回目） 1区 溝口仁（出身校:創成館）

2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）

3区 金澤有真（出身校:仙台育英）

4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）

5区 杉本将太（出身校:東海大市原望洋）

6区 川上勇士（出身校:市立船橋）

7区 水野龍志（出身校:小林）

8区 入田優希（出身校:九州学院）

9区 長田駿佑（出身校:東海大札幌）

10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）

＜補欠＞

市村朋樹（出身校:埼玉栄）

竹村拓真（出身校:秋田工業）

神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）

梶谷優斗（出身校:滋賀学園）

越陽汰（出身校:佐久長聖）

吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）

早稲田大学（46年連続91回目） 1区 北村光（出身校:樹徳）

2区 河合陽平（出身校:時習館）

3区 太田直希（出身校:浜松日体）

4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）

5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）

6区 柳本匡哉（出身校:豊川）

7区 安田博登（出身校:市立船橋）

8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）

9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）

10区 室伏祐吾（出身校:早稲田実業）

＜補欠＞

中谷雄飛（出身校:佐久長聖）

半澤黎斗（出身校:学法石川）

山口賢助（出身校:鶴丸）

井川龍人（出身校:九州学院）

鈴木創士（出身校:浜松日体）

菖蒲敦司（出身校:西京）

順天堂大学（11年連続63回目） 1区 平駿介（出身校:白石）

2区 藤原優希（出身校:水島工）

3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）

4区 石井一希（出身校:八千代松陰）

5区 神谷青輝（出身校:大牟田）

6区 服部壮馬（出身校:洛南）

7区 海老澤憲伸（出身校:那須拓陽）

8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）

9区 荒木勇人（出身校:宮崎日大）

10区 近藤亮太（出身校:島原）

＜補欠＞

牧瀬圭斗（出身校:白石）

吉岡智輝（出身校:白石）

四釜峻佑（出身校:山形中央）

西澤侑真（出身校:浜松日体）

野村優作（出身校:田辺工業）

三浦龍司（出身校:洛南）

帝京大学（15年連続23回目） 1区 小野隆一朗（出身校:北海道栄）

2区 中村風馬（出身校:草津東）

3区 遠藤大地（出身校:古川工業）

4区 末次海斗（出身校:鳥栖工業）

5区 細谷翔馬（出身校:東北）

6区 北野開平（出身校:須磨学園）

7区 元永好多朗（出身校:宇部高専）

8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）

9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）

10区 小林大晟（出身校:鎮西学院）

＜補欠＞

寺嶌渓一（出身校:前橋育英）

安村晴樹（出身校:西京）

新井大貴（出身校:前橋育英）

大吉優亮（出身校:市立船橋）

西脇翔太（出身校:名経大高蔵）

福島渉太（出身校:小林）

国学院大学（6年連続15回目） 1区 鶴元太（出身校:八千代松陰）

2区 伊地知賢造（出身校:松山）

3区 沼井優斗（出身校:國學院久我山）

4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）

5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）

6区 原秀寿（出身校:新居浜東）

7区 松延大誠（出身校:福岡大大濠）

8区 石川航平（出身校:日体大柏）

9区 瀬尾秀介（出身校:市立橘）

10区 坂本健悟（出身校:藤沢翔陵）

＜補欠＞

相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）

木付琳（出身校:大分東明）

島崎慎愛（出身校:藤岡中央）

藤木宏太（出身校:北海道栄）

平林清澄（出身校:美方）

山本歩夢（出身校:自由ケ丘）

東京国際大学（5年連続6回目） 1区 山谷昌也（出身校:水城）

2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）

3区 生田琉海（出身校:徳島科学技術）

4区 堀畑佳吾（出身校:清風）

5区 倉掛響（出身校:小林）

6区 林優策（出身校:滋賀学園）

7区 白井勇佑（出身校:仙台育英）

8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）

9区 宗像聖（出身校:学法石川）

10区 三浦瞭太郎（出身校:東農大二）

＜補欠＞

野澤巧理（出身校:白鴎大足利）

渡邉正紀（出身校:鬼怒商業）

丹所健（出身校:湘南工大附属）

ルカ ムセンビ（出身校:仙台育英）

鎌田雅稀（出身校:日体大柏）

冨永昌輝（出身校:小林）

明治大学（4年連続63回目） 1区 手嶋杏丞（出身校:宮崎日大）

2区 新谷紘ノ介（出身校:世羅）

3区 曳田道斗（出身校:宮崎日大）

4区 小澤大輝（出身校:韮山）

5区 下條乃將（出身校:東京実業）

6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）

7区 漆畑瑠人（出身校:鹿児島城西）

8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）

9区 金橋佳佑（出身校:札幌山の手）

10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）

＜補欠＞

佐久間秀徳（出身校:國學院久我山）

鈴木聖人（出身校:水城）

加藤大誠（出身校:鹿児島実業）

富田峻平（出身校:八千代松陰）

児玉真輝（出身校:鎌倉学園）

杉彩文海（出身校:鳥栖工業）

中央大学（5年連続95回目） 1区 吉居大和（出身校:仙台育英）

2区 手島駿（出身校:國學院久我山）

3区 園木大斗（出身校:開新）

4区 中野翔太（出身校:世羅）

5区 阿部陽樹（出身校:西京）

6区 若林陽大（出身校:倉敷）

7区 居田優太（出身校:草津東）

8区 田井野悠介（出身校:世羅）

9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）

10区 森凪也（出身校:福岡大大濠）

＜補欠＞

井上大輝（出身校:須磨学園）

倉田健太（出身校:三条）

三浦拓朗（出身校:西脇工業）

助川拓海（出身校:水城）

中澤雄大（出身校:学法石川）

東海林宏一（出身校:山形南）

日本体育大学（74年連続74回目） 1区大森椋太（出身校:玉野光南）

2区藤本珠輝（出身校:西脇工業）

3区水金大亮（出身校:報徳学園）

4区分須尊紀（出身校:東農大二）

5区吉冨純也（出身校:大牟田）

6区盛本聖也（出身校:洛南）

7区漆畑徳輝（出身校:山梨学院）

8区九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）

9区岡嶋翼（出身校:遊学館）

10区名村樹哉（出身校:四日市工業）

＜補欠＞

大内宏樹（出身校:松山商業）

大畑怜士（出身校:島田）

加藤広之（出身校:学法石川）

佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）

高津浩揮（出身校:九州学院）

村越凌太（出身校:埼玉栄）

山梨学院大学（2年連続35回目） 1区 木山達哉（出身校:尽誠学園）

2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）

3区 高木翔瑛（出身校:熊本工業）

4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）

5区 成毛志優（出身校:富里）

6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）

7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）

8区 坪井海門（出身校:明成）

9区 石部夏希（出身校:相洋）

10区 篠原楓（出身校:新居浜東）

＜補欠＞

松倉唯斗（出身校:明成）

岩谷翼（出身校:学法石川）

橘田大河（出身校:山梨学院）

北村惇生（出身校:世羅）

新本駿（出身校:報徳学園）

高田尚暉（出身校:花輪）

神奈川大学（12年連続53回目） 1区 巻田理空（出身校:松山商業）

2区 西方大珠（出身校:浜松商業）

3区 中原優人（出身校:智辯学園奈良カレッジ）

4区 小林政澄（出身校:東農大二）

5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）

6区 横澤清己（出身校:新栄）

7区 佐々木亮輔（出身校:鳥栖工業）

8区 鈴木玲央（出身校:秋田工業）

9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）

10区 落合葵斗（出身校:常葉大菊川）

＜補欠＞

川口慧（出身校:美方）

安田響（出身校:益田清風）

有村祐亮（出身校:鹿児島城西）

宇津野篤（出身校:佐久長聖）

大泉真尋（出身校:東海大山形）

高橋銀河（出身校:秋田工業）

法政大学（7年連続82回目） 1区 内田隼太（出身校:法政二）

2区 鎌田航生（出身校:法政二）

3区 松本康汰（出身校:愛知）

4区 高須賀大勢（出身校:専大松戸）

5区 細迫海気（出身校:世羅）

6区 久納碧（出身校:学法石川）

7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）

8区 稲毛崇斗（出身校:東北）

9区 扇育（出身校:松浦）

10区 山本燎（出身校:法政二）

＜補欠＞

清家陸（出身校:八幡浜）

川上有生（出身校:東北）

河田太一平（出身校:韮山）

宗像直輝（出身校:東農大二）

小泉樹（出身校:国学院久我山）

武田和馬（出身校:一関学院）

中央学院大学（2年ぶり22回目） 1区 栗原啓吾（出身校:東農大二）

2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）

3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）

4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）

5区 吉本光希（出身校:中央学院）

6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）

7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）

8区 堀田捷仁（出身校:千原台）

9区 飯塚達也（出身校:東播磨）

10区 井澗翔太（出身校:田辺工業）

＜補欠＞

馬場竜之介（出身校:摂津）

吉田光汰（出身校:拓大紅陵）

荻沼直人（出身校:水城）

小島慎也（出身校:大阪）

中島稜貴（出身校:市立船橋）

堀田晟礼（出身校:千原台）

駿河台大学（初出場） 1区 入江泰世（出身校:熊本工業）

2区 榊原嵩史（出身校:新川）

3区 松本圭悟（出身校:開新）

4区 今井隆生（出身校:都立大泉）

5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）

6区 小泉謙（出身校:開志国際）

7区 長谷部巧人（出身校:埼玉栄）

8区 池原悠月（出身校:東農大二）

9区 田尻健（出身校:開新）

10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）

＜補欠＞

ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）

清野太成（出身校:飯能南）

出仙龍之介（出身校:鯖江）

町田康誠（出身校:白鴎大足利）

新山舜心（出身校:鹿児島）

加藤亮太（出身校:山形中央）

専修大学（2年連続70回目） 1区 千代島宗汰（出身校:鳥栖工業）

2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）

3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）

4区 冨永裕憂（出身校:鎮西学院）

5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）

6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）

7区 江口達宗（出身校:日体大柏）

8区 岩間暁（出身校:専大松戸）

9区 服部友太（出身校:専大松戸）

10区 佐々木詩音（出身校:専大北上）

＜補欠＞

国増治貴（出身校:豊浦）

南里樹（出身校:専大松戸）

木村暁仁（出身校:佐久長聖）

田島洸樹（出身校:学法石川）

中山敦貴（出身校:湘南工大附属）

水谷勇登（出身校:敦賀気比）

国士舘大学（6年連続50回目） 1区 木榑杏祐（出身校:沼田）

2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）

3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）

4区 三代和弥（出身校:大分東明）

5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）

6区 長谷川潤（出身校:上田西）

7区 西田大智（出身校:埼玉栄）

8区 清水悠雅（出身校:鯖江）

9区 松井遼太（出身校:宮崎日大）

10区 望月武（出身校:富士宮西）

＜補欠＞

小早川寛人（出身校:藤沢翔陵）

清水拓斗（出身校:長野日大）

田中佑樹（出身校:岡山商大附属）

綱島辰弥（出身校:湘南学院）

福井大夢（出身校:水戸工業）

山本龍神（出身校:米子松蔭）