▽第3中継所（3区→4区8.0875km）
＜3区通過順位＞
1位世羅 (広島)1時間00分08
2位洛南 (京都)1時間:00分23
3位倉敷 (岡山)1時間:00分24
4位大分東明 (大分)1時間:00分49
5位八千代松陰 (千葉)1時間:01分02
6位青森山田 (青森)1時間:01分17
7位佐久長聖 (長野)1時間:01分24
8位西脇工 (兵庫)1時間:01分26
9位学法石川 (福島)1時間:01分29
10位仙台育英 (宮城)1時間:01分39
全国高校駅伝 男子【速報】ことしの都大路を制するのは…
高校生ランナーが冬の京都でたすきをつなぐ「全国高校駅伝」。
男子のレースは午後0時半にスタートしました。
コースは京都市右京区の「たけびしスタジアム京都」をスタートとフィニッシュとした7区間、42.195キロ。都道府県の予選を勝ち抜いた47チームが出場します。
各区間の成績などを随時更新してお伝えします。
【レース経過（速報）】
▽3区中間点
3区の中間地点で1位は広島の世羅高校、2位は京都の洛南高校で変わっていませんが、その差は7秒と少し開きました。世羅のコスマス・ムワンギ選手、洛南の佐藤圭汰選手と大会注目の2人がレースを引っ張る展開です。
3区の中間地点で1位は広島の世羅高校、2位は京都の洛南高校で変わっていませんが、その差は7秒と少し開きました。世羅のコスマス・ムワンギ選手、洛南の佐藤圭汰選手と大会注目の2人がレースを引っ張る展開です。
▽第2中継所（2区→3区8.1075km）
＜2区通過順位（上位10位）＞
1位世羅 (広島)37分09
2位洛南 (京都)37分13
3位28西脇工 (兵庫)37分18
4位仙台育英 (宮城)37分19
5位佐久長聖 (長野)37分19
6位倉敷 (岡山)37分22
7位学法石川 (福島)37分23
8位八千代松陰 (千葉)37分25
9位一関学院 (岩手)37分27
10位鳥栖工 (佐賀)37分28
＜2区 区間記録＞
1位山中 達貴 (3年) 西脇工 (兵庫)7分59（10人抜き）
2位前田 陽向 (3年) 洛南 (京都)8分08
3位小田切 幹太 (2年) 学法石川 (福島)8分10
4位勝部 愛大 (3年) 米子松蔭 (鳥取)8分12（7人抜き）
5位佐藤 祥樹 (3年) 秋田工 (秋田)8分13
6位小河原 陽琉 (1年) 八千代松陰 (千葉)8分14
6位熊谷 修也 (2年) 青森山田 (青森)8分14
8位花井 日友雅 (2年) 国学院久我山 (東京)8分15
9位小田 武蔵 (3年) 一関学院 (岩手)8分18
9位笠原 大輔 (2年) 鳥栖工 (佐賀)8分18
9位鍵山 光琉 (2年) 埼玉栄 (埼玉)8分18
12位中村 海斗 (2年) 世羅 (広島)8分20
12位入江 聖空 (3年) 滋賀学園 (滋賀)8分20
12位鈴木 千翔 (2年) 伊賀白鳳 (三重)8分20（6人抜き）
15位山内 一宏 (3年) 倉敷 (岡山)8分21
15位松下 俊海 (1年) 出水中央 (鹿児島)8分21
17位横尾 皓 (3年) 九州学院 (熊本)8分23
18位渡邉 駿太朗 (3年) 仙台育英 (宮城)8分24
18位樋口 拓海 (3年) 高岡向陵 (富山)8分24
20位大戸 悠揮 (3年) 大分東明 (大分)8分25
20位木村 快斗 (3年) 東海大山形 (山形)8分25
22位徳本 陽 (1年) 東農大二 (群馬)8分26
22位大塚 直哉 (3年) 豊川 (愛知)8分26
24位田所 夢太郎 (2年) 佐久長聖 (長野)8分28
24位矢部 慎之介 (2年) 東海大相模 (神奈川)8分28
24位新田 涼晴 (2年) 中京 (岐阜)8分28
24位助川 颯都 (2年) 水城 (茨城)8分28
28位小川 栄人 (3年) 松浦 (長崎)8分29
28位成合 洸琉 (1年) 宮崎日大高 (宮崎)8分29
30位阿部 塁 (3年) 自由ケ丘 (福岡)8分30
30位林 祐正 (2年) 清風 (大阪)8分30
32位黒谷 優 (3年) 中越 (新潟)8分31
33位宮里 洸 (3年) 北山 (沖縄)8分32
33位青木 貴也 (3年) 小豆島中央 (香川)8分32
35位賀山 亮成 (2年) 西京 (山口)8分33
35位柏木 優希 (1年) 智弁カレッジ (奈良)8分33
37位望月 瑠希哉 (2年) 山梨学院 (山梨)8分36
38位田川 琉久 (2年) 敦賀気比 (福井)8分38
39位佐々木 一哲 (2年) 平田 (島根)8分39
40位美馬 伊吹 (2年) 遊学館 (石川)8分41
41位竹本 憲伸 (3年) 札幌山の手 (北海道)8分42
42位柘植 貫太 (2年) 浜松日体 (静岡)8分45
43位江口 誠悟 (2年) 高知農 (高知)8分47
44位宮本 大心 (1年) 那須拓陽 (栃木)8分49
44位木村 翔 (3年) 今治北 (愛媛)8分49
46位岩本 侑羽 (3年) 田辺工 (和歌山)8分56
47位横佐古 祐斗 (2年) つるぎ (徳島)9分13
＜2区通過順位（上位10位）＞
1位世羅 (広島)37分09
2位洛南 (京都)37分13
3位28西脇工 (兵庫)37分18
4位仙台育英 (宮城)37分19
5位佐久長聖 (長野)37分19
6位倉敷 (岡山)37分22
7位学法石川 (福島)37分23
8位八千代松陰 (千葉)37分25
9位一関学院 (岩手)37分27
10位鳥栖工 (佐賀)37分28
＜2区 区間記録＞
1位山中 達貴 (3年) 西脇工 (兵庫)7分59（10人抜き）
2位前田 陽向 (3年) 洛南 (京都)8分08
3位小田切 幹太 (2年) 学法石川 (福島)8分10
4位勝部 愛大 (3年) 米子松蔭 (鳥取)8分12（7人抜き）
5位佐藤 祥樹 (3年) 秋田工 (秋田)8分13
6位小河原 陽琉 (1年) 八千代松陰 (千葉)8分14
6位熊谷 修也 (2年) 青森山田 (青森)8分14
8位花井 日友雅 (2年) 国学院久我山 (東京)8分15
9位小田 武蔵 (3年) 一関学院 (岩手)8分18
9位笠原 大輔 (2年) 鳥栖工 (佐賀)8分18
9位鍵山 光琉 (2年) 埼玉栄 (埼玉)8分18
12位中村 海斗 (2年) 世羅 (広島)8分20
12位入江 聖空 (3年) 滋賀学園 (滋賀)8分20
12位鈴木 千翔 (2年) 伊賀白鳳 (三重)8分20（6人抜き）
15位山内 一宏 (3年) 倉敷 (岡山)8分21
15位松下 俊海 (1年) 出水中央 (鹿児島)8分21
17位横尾 皓 (3年) 九州学院 (熊本)8分23
18位渡邉 駿太朗 (3年) 仙台育英 (宮城)8分24
18位樋口 拓海 (3年) 高岡向陵 (富山)8分24
20位大戸 悠揮 (3年) 大分東明 (大分)8分25
20位木村 快斗 (3年) 東海大山形 (山形)8分25
22位徳本 陽 (1年) 東農大二 (群馬)8分26
22位大塚 直哉 (3年) 豊川 (愛知)8分26
24位田所 夢太郎 (2年) 佐久長聖 (長野)8分28
24位矢部 慎之介 (2年) 東海大相模 (神奈川)8分28
24位新田 涼晴 (2年) 中京 (岐阜)8分28
24位助川 颯都 (2年) 水城 (茨城)8分28
28位小川 栄人 (3年) 松浦 (長崎)8分29
28位成合 洸琉 (1年) 宮崎日大高 (宮崎)8分29
30位阿部 塁 (3年) 自由ケ丘 (福岡)8分30
30位林 祐正 (2年) 清風 (大阪)8分30
32位黒谷 優 (3年) 中越 (新潟)8分31
33位宮里 洸 (3年) 北山 (沖縄)8分32
33位青木 貴也 (3年) 小豆島中央 (香川)8分32
35位賀山 亮成 (2年) 西京 (山口)8分33
35位柏木 優希 (1年) 智弁カレッジ (奈良)8分33
37位望月 瑠希哉 (2年) 山梨学院 (山梨)8分36
38位田川 琉久 (2年) 敦賀気比 (福井)8分38
39位佐々木 一哲 (2年) 平田 (島根)8分39
40位美馬 伊吹 (2年) 遊学館 (石川)8分41
41位竹本 憲伸 (3年) 札幌山の手 (北海道)8分42
42位柘植 貫太 (2年) 浜松日体 (静岡)8分45
43位江口 誠悟 (2年) 高知農 (高知)8分47
44位宮本 大心 (1年) 那須拓陽 (栃木)8分49
44位木村 翔 (3年) 今治北 (愛媛)8分49
46位岩本 侑羽 (3年) 田辺工 (和歌山)8分56
47位横佐古 祐斗 (2年) つるぎ (徳島)9分13
▽第1中継所（1区→2区3km）
＜1区 通過順位（上位10位）＞
1位世羅 (広島)28分49
2位佐久長聖 (長野)28分51
3位仙台育英 (宮城)28分55
4位倉敷 (岡山)29分01
5位洛南 (京都)29分05
6位一関学院 (岩手)29分09
7位鳥栖工 (佐賀)29分10
8位八千代松陰 (千葉)29分11
9位学法石川 (福島)29分13
10位九州学院 (熊本)29分14
＜1区 区間記録＞
1位森下 翔太 (3年) 世羅 (広島)28分49
2位吉岡 大翔 (2年) 佐久長聖 (長野)28分51
3位吉居 駿恭 (3年) 仙台育英 (宮城)28分55
4位南坂 柚汰 (2年) 倉敷 (岡山)29分01
5位溜池 一太 (3年) 洛南 (京都)29分05
6位鈴木 健真 (3年) 一関学院 (岩手)29分09
7位間瀬田 純平 (3年) 鳥栖工 (佐賀)29分10
8位綾 一輝 (2年) 八千代松陰 (千葉)29分11
9位山口 智規 (3年) 学法石川 (福島)29分13
10位竹割 真 (3年) 九州学院 (熊本)29分14
11位斎藤 将也 (3年) 敦賀気比 (福井)29分16
12位中山 拓真 (3年) 青森山田 (青森)29分18
13位長嶋 幸宝 (2年) 西脇工 (兵庫)29分19
14位岸本 遼太郎 (3年) 高知農 (高知)29分21
15位柴戸 遼太 (3年) 大分東明 (大分)29分24
16位西村 真周 (3年) 自由ケ丘 (福岡)29分33
17位湯野川 創 (3年) 東海大相模 (神奈川)29分37
18位石丸 惇那 (3年) 出水中央 (鹿児島)29分40
19位山崎 丞 (3年) 中越 (新潟)29分41
20位久保田 琉月 (2年) 埼玉栄 (埼玉)29分41
21位清水 郁杜 (3年) 米子松蔭 (鳥取)29分41
22位柴田 侑 (2年) 滋賀学園 (滋賀)29分52
23位伊東 夢翔 (3年) 国学院久我山 (東京)29分52
24位佐藤 宏亮 (3年) 秋田工 (秋田)29分54
25位寺井 京 (3年) 田辺工 (和歌山)30分01
26位上原 琉翔 (3年) 北山 (沖縄)30分03
27位山口 翔平 (3年) 西京 (山口)30分19
28位植阪 嶺児 (2年) 智弁カレッジ (奈良)30分21
29位織橋 巧 (2年) 中京 (岐阜)30分23
30位網本 佳悟 (3年) 松浦 (長崎)30分27
31位鎌田 匠馬 (3年) 東海大山形 (山形)30分28
32位松本 颯真 (3年) 伊賀白鳳 (三重)30分30
33位永島 陽介 (3年) 東農大二 (群馬)30分43
34位田原 匠真 (2年) 平田 (島根)30分55
35位森本 喜道 (3年) 小豆島中央 (香川)30分56
36位児玉 空琉 (3年) 浜松日体 (静岡)31分01
37位宮川 虎太朗 (3年) 高岡向陵 (富山)31分10
38位根本 憲佑 (2年) 水城 (茨城)31分13
39位本間 君耶 (3年) 札幌山の手 (北海道)31分15
40位手塚 太一 (3年) 那須拓陽 (栃木)31分22
41位成沢 翔英 (2年) 山梨学院 (山梨)31分31
42位西 優斗 (3年) 宮崎日大高 (宮崎)31分36
43位矢原 倖瑛 (3年) 今治北 (愛媛)31分44
44位田中 裕一朗 (3年) 清風 (大阪)31分52
45位三浦 一真 (2年) 遊学館 (石川)31分54
46位吉村 聡介 (3年) 豊川 (愛知)31分59
＜1区 通過順位（上位10位）＞
1位世羅 (広島)28分49
2位佐久長聖 (長野)28分51
3位仙台育英 (宮城)28分55
4位倉敷 (岡山)29分01
5位洛南 (京都)29分05
6位一関学院 (岩手)29分09
7位鳥栖工 (佐賀)29分10
8位八千代松陰 (千葉)29分11
9位学法石川 (福島)29分13
10位九州学院 (熊本)29分14
＜1区 区間記録＞
1位森下 翔太 (3年) 世羅 (広島)28分49
2位吉岡 大翔 (2年) 佐久長聖 (長野)28分51
3位吉居 駿恭 (3年) 仙台育英 (宮城)28分55
4位南坂 柚汰 (2年) 倉敷 (岡山)29分01
5位溜池 一太 (3年) 洛南 (京都)29分05
6位鈴木 健真 (3年) 一関学院 (岩手)29分09
7位間瀬田 純平 (3年) 鳥栖工 (佐賀)29分10
8位綾 一輝 (2年) 八千代松陰 (千葉)29分11
9位山口 智規 (3年) 学法石川 (福島)29分13
10位竹割 真 (3年) 九州学院 (熊本)29分14
11位斎藤 将也 (3年) 敦賀気比 (福井)29分16
12位中山 拓真 (3年) 青森山田 (青森)29分18
13位長嶋 幸宝 (2年) 西脇工 (兵庫)29分19
14位岸本 遼太郎 (3年) 高知農 (高知)29分21
15位柴戸 遼太 (3年) 大分東明 (大分)29分24
16位西村 真周 (3年) 自由ケ丘 (福岡)29分33
17位湯野川 創 (3年) 東海大相模 (神奈川)29分37
18位石丸 惇那 (3年) 出水中央 (鹿児島)29分40
19位山崎 丞 (3年) 中越 (新潟)29分41
20位久保田 琉月 (2年) 埼玉栄 (埼玉)29分41
21位清水 郁杜 (3年) 米子松蔭 (鳥取)29分41
22位柴田 侑 (2年) 滋賀学園 (滋賀)29分52
23位伊東 夢翔 (3年) 国学院久我山 (東京)29分52
24位佐藤 宏亮 (3年) 秋田工 (秋田)29分54
25位寺井 京 (3年) 田辺工 (和歌山)30分01
26位上原 琉翔 (3年) 北山 (沖縄)30分03
27位山口 翔平 (3年) 西京 (山口)30分19
28位植阪 嶺児 (2年) 智弁カレッジ (奈良)30分21
29位織橋 巧 (2年) 中京 (岐阜)30分23
30位網本 佳悟 (3年) 松浦 (長崎)30分27
31位鎌田 匠馬 (3年) 東海大山形 (山形)30分28
32位松本 颯真 (3年) 伊賀白鳳 (三重)30分30
33位永島 陽介 (3年) 東農大二 (群馬)30分43
34位田原 匠真 (2年) 平田 (島根)30分55
35位森本 喜道 (3年) 小豆島中央 (香川)30分56
36位児玉 空琉 (3年) 浜松日体 (静岡)31分01
37位宮川 虎太朗 (3年) 高岡向陵 (富山)31分10
38位根本 憲佑 (2年) 水城 (茨城)31分13
39位本間 君耶 (3年) 札幌山の手 (北海道)31分15
40位手塚 太一 (3年) 那須拓陽 (栃木)31分22
41位成沢 翔英 (2年) 山梨学院 (山梨)31分31
42位西 優斗 (3年) 宮崎日大高 (宮崎)31分36
43位矢原 倖瑛 (3年) 今治北 (愛媛)31分44
44位田中 裕一朗 (3年) 清風 (大阪)31分52
45位三浦 一真 (2年) 遊学館 (石川)31分54
46位吉村 聡介 (3年) 豊川 (愛知)31分59
▽＜1区7キロ地点＞
男子は雪が舞う中でのレースとなってます。10キロで争われる1区は7キロ地点で、広島の世羅高校や宮城の仙台育英高校、それに京都の洛南高校など優勝候補を含む18チームが5秒差の中で先頭集団をつくっています。
男子は雪が舞う中でのレースとなってます。10キロで争われる1区は7キロ地点で、広島の世羅高校や宮城の仙台育英高校、それに京都の洛南高校など優勝候補を含む18チームが5秒差の中で先頭集団をつくっています。
▽＜1区10キロスタート＞
男子のレースが午後0時半にスタートしました。最初の1区は最も長い10キロで、各チームの実力のある選手たちが登場します。東京オリンピックのマラソンで6位に入賞した大迫傑選手も高校時代に1区を走り、区間トップの走りを見せていました。
男子のレースが午後0時半にスタートしました。最初の1区は最も長い10キロで、各チームの実力のある選手たちが登場します。東京オリンピックのマラソンで6位に入賞した大迫傑選手も高校時代に1区を走り、区間トップの走りを見せていました。
【高校駅伝 男子の注目は】
72回目を迎える男子は、連覇をねらう広島の世羅高校と、おととし優勝した宮城の仙台育英高校を中心にハイレベルな優勝争いが予想される。
世羅は、去年3区で区間新記録を出した留学生のコスマス・ムワンギ選手など多くの優勝メンバーが残っていて、豊富な経験が強み。
仙台育英は、1万メートルで高校歴代3位の記録を持つ吉居駿恭選手など力のある選手がそろう。
さらに注目は地元京都の洛南高校。エースの佐藤圭汰選手はことし中長距離の3つの種目で日本高校記録を塗り替えている。初優勝をねらう。
＜男子は7区間 42.195キロ＞
【1区10km】
3kmすぎ、5kmすぎと上り坂が続き、後半3kmは下りになる。
区間最高記録:27分48秒 ジュリアス ギタヒ（宮城・仙台育英）1995年
【2区3km】
下り坂でスピードが出やすい。
区間最高記録:7分55秒 佐藤清治（長野・佐久長聖）1998年
【3区8.1075km】
終盤6kmを過ぎたあたりには跨線橋があり勝負所となる。
区間最高記録:22分39秒 コスマス ムワンギ（広島・世羅）2020年
【4区8.0875km】
3区を逆に走る区間。全体としては下りとなる。
区間最高記録:22分32秒 ビタン カロキ（広島・世羅）2008年 ／ジョン ムワニキ（広島・世羅）2018年
【5区3km】
3kmの区間。往路の2区とは逆に上りのコース。
区間最高記録:8分22秒 浅井利雄（新潟・小出）1972年
【6区5km】
カーブも多く、上り下りもあるコース。
区間最高記録:14分06秒 ムチリ ディラング（宮城・仙台育英）2019年
【7区5km】
最終区間。西大路を下り、五条通、そして陸上競技場へ戻ってくる。
区間最高記録:13分58秒 森口祐介（兵庫・西脇工）1998年／山田修人（岡山・倉敷）2020年
世羅は、去年3区で区間新記録を出した留学生のコスマス・ムワンギ選手など多くの優勝メンバーが残っていて、豊富な経験が強み。
仙台育英は、1万メートルで高校歴代3位の記録を持つ吉居駿恭選手など力のある選手がそろう。
さらに注目は地元京都の洛南高校。エースの佐藤圭汰選手はことし中長距離の3つの種目で日本高校記録を塗り替えている。初優勝をねらう。
＜男子は7区間 42.195キロ＞
【1区10km】
3kmすぎ、5kmすぎと上り坂が続き、後半3kmは下りになる。
区間最高記録:27分48秒 ジュリアス ギタヒ（宮城・仙台育英）1995年
【2区3km】
下り坂でスピードが出やすい。
区間最高記録:7分55秒 佐藤清治（長野・佐久長聖）1998年
【3区8.1075km】
終盤6kmを過ぎたあたりには跨線橋があり勝負所となる。
区間最高記録:22分39秒 コスマス ムワンギ（広島・世羅）2020年
【4区8.0875km】
3区を逆に走る区間。全体としては下りとなる。
区間最高記録:22分32秒 ビタン カロキ（広島・世羅）2008年 ／ジョン ムワニキ（広島・世羅）2018年
【5区3km】
3kmの区間。往路の2区とは逆に上りのコース。
区間最高記録:8分22秒 浅井利雄（新潟・小出）1972年
【6区5km】
カーブも多く、上り下りもあるコース。
区間最高記録:14分06秒 ムチリ ディラング（宮城・仙台育英）2019年
【7区5km】
最終区間。西大路を下り、五条通、そして陸上競技場へ戻ってくる。
区間最高記録:13分58秒 森口祐介（兵庫・西脇工）1998年／山田修人（岡山・倉敷）2020年