ソフトバンク 新人選手入団発表 背番号1 風間「チームの柱に」

プロ野球

プロ野球、ソフトバンクの新人選手の入団発表が行われ、ドラフト1位で秋田、明桜高校の風間球打投手は「チームの柱になれるように頑張っていく」と意気込みを述べました。

ソフトバンクの新人選手の入団発表は、福岡市のPayPayドームで11日開催されたファンとの交流イベントで行われ、育成選手を含めた19人の選手がステージに登場しました。

このうちドラフト1位で入団した秋田、明桜高校の風間投手は「チームの柱になれるように頑張っていく」と話したあと、福岡県出身の美容家でタレントのIKKOさんのものまねを披露し、会場を沸かせていました。

風間投手は最速157キロの速球が持ち味の右ピッチャーで、背番号は「1」に決まっています。
藤本博史監督は「心・技・体をしっかり磨き、1日も早く1軍でプレーすることを願います。頑張ってください」と激励しました。

【ソフトバンクの新人選手】
ドラフト1位：風間球打（投手／秋田・明桜高）
ドラフト2位：正木智也（外野手／慶応大）
ドラフト3位：木村大成（投手／北海高）
ドラフト4位：野村勇（内野手／NTT西日本）
ドラフト5位：大竹風雅（投手／東北福祉大）
育成ドラフト1位：藤野恵音（内野手／戸畑高）
育成ドラフト2位：川村友斗（外野手／仙台大）
育成ドラフト3位：井崎燦志郎（投手／福岡高）
育成ドラフト4位：三浦瑞樹（投手／東北福祉大）
育成ドラフト5位：田中怜利 ハモンド（投手／帝京五高）
育成ドラフト6位：加藤洸稀（投手／滝川二高）
育成ドラフト7位：山崎琢磨（投手／石見智翠館高）
育成ドラフト8位：佐久間拓斗（捕手／田村高）
育成ドラフト9位：山本恵大（外野手／明星大）
育成ドラフト10位：加藤晴空（捕手／東明館高）
育成ドラフト11位：瀧本将生（投手／市立松戸高）
育成ドラフト12位：三代祥貴（内野手／大分商業高）
育成ドラフト13位：佐藤琢磨（投手／新潟医療福祉大）
育成ドラフト14位：仲田慶介（外野手／福岡大）