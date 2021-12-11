このうちドラフト1位で入団した秋田、明桜高校の風間投手は「チームの柱になれるように頑張っていく」と話したあと、福岡県出身の美容家でタレントのIKKOさんのものまねを披露し、会場を沸かせていました。
風間投手は最速157キロの速球が持ち味の右ピッチャーで、背番号は「1」に決まっています。
ソフトバンク 新人選手入団発表 背番号1 風間「チームの柱に」
プロ野球、ソフトバンクの新人選手の入団発表が行われ、ドラフト1位で秋田、明桜高校の風間球打投手は「チームの柱になれるように頑張っていく」と意気込みを述べました。
ソフトバンクの新人選手の入団発表は、福岡市のPayPayドームで11日開催されたファンとの交流イベントで行われ、育成選手を含めた19人の選手がステージに登場しました。
藤本博史監督は「心・技・体をしっかり磨き、1日も早く1軍でプレーすることを願います。頑張ってください」と激励しました。
【ソフトバンクの新人選手】
ドラフト1位：風間球打（投手／秋田・明桜高）
ドラフト2位：正木智也（外野手／慶応大）
ドラフト3位：木村大成（投手／北海高）
ドラフト4位：野村勇（内野手／NTT西日本）
ドラフト5位：大竹風雅（投手／東北福祉大）
育成ドラフト1位：藤野恵音（内野手／戸畑高）
育成ドラフト2位：川村友斗（外野手／仙台大）
育成ドラフト3位：井崎燦志郎（投手／福岡高）
育成ドラフト4位：三浦瑞樹（投手／東北福祉大）
育成ドラフト5位：田中怜利 ハモンド（投手／帝京五高）
育成ドラフト6位：加藤洸稀（投手／滝川二高）
育成ドラフト7位：山崎琢磨（投手／石見智翠館高）
育成ドラフト8位：佐久間拓斗（捕手／田村高）
育成ドラフト9位：山本恵大（外野手／明星大）
育成ドラフト10位：加藤晴空（捕手／東明館高）
育成ドラフト11位：瀧本将生（投手／市立松戸高）
育成ドラフト12位：三代祥貴（内野手／大分商業高）
育成ドラフト13位：佐藤琢磨（投手／新潟医療福祉大）
育成ドラフト14位：仲田慶介（外野手／福岡大）
【ソフトバンクの新人選手】
ドラフト1位：風間球打（投手／秋田・明桜高）
ドラフト2位：正木智也（外野手／慶応大）
ドラフト3位：木村大成（投手／北海高）
ドラフト4位：野村勇（内野手／NTT西日本）
ドラフト5位：大竹風雅（投手／東北福祉大）
育成ドラフト1位：藤野恵音（内野手／戸畑高）
育成ドラフト2位：川村友斗（外野手／仙台大）
育成ドラフト3位：井崎燦志郎（投手／福岡高）
育成ドラフト4位：三浦瑞樹（投手／東北福祉大）
育成ドラフト5位：田中怜利 ハモンド（投手／帝京五高）
育成ドラフト6位：加藤洸稀（投手／滝川二高）
育成ドラフト7位：山崎琢磨（投手／石見智翠館高）
育成ドラフト8位：佐久間拓斗（捕手／田村高）
育成ドラフト9位：山本恵大（外野手／明星大）
育成ドラフト10位：加藤晴空（捕手／東明館高）
育成ドラフト11位：瀧本将生（投手／市立松戸高）
育成ドラフト12位：三代祥貴（内野手／大分商業高）
育成ドラフト13位：佐藤琢磨（投手／新潟医療福祉大）
育成ドラフト14位：仲田慶介（外野手／福岡大）