▽ピッチャーは中日の柳裕也投手が5年目で初めて受賞しました。
▽キャッチャーはヤクルトの中村悠平選手が6年ぶり2回目。
▽ファーストは中日のビシエド選手が2年連続2回目。
▽セカンドは広島の菊池選手が9年連続9回目の受賞となりました。
セカンドでの9回の受賞は西武の辻発彦選手の8回を上回り、両リーグ通じて最多となりました。
▽サードは巨人の岡本和真選手が7年目で初めての受賞。
▽ショートは巨人の坂本勇人選手が3年連続5回目の受賞となりました。
▽外野手の3人は
▼広島の鈴木誠也選手が3年連続5回目、
▼阪神の近本光司選手が3年目で初めての受賞、
▼中日の大島洋平選手は4年連続9回目の受賞となりました。
【詳細】ゴールデン・グラブ賞 広島 菊池涼介が最多9回目受賞
プロ野球で守備の優れた選手に贈られる「ゴールデン・グラブ賞」が発表され、広島の菊池涼介選手がセカンドで9年連続9回目の受賞を果たしました。セカンドで9回の受賞は両リーグ通じて最多です。
「ゴールデン・グラブ賞」はプロ野球を担当する記者などの投票で決まり、セ・パ両リーグからポジション別に合わせて18人が選ばれました。
受賞した選手です。
セ・リーグ
パ・リーグ
▽ピッチャーはオリックスの山本由伸投手が5年目で初めて受賞しました。
▽キャッチャーはソフトバンクの甲斐拓也選手が両リーグ通じて最多の254票で5年連続5回目の受賞です。
▽ファーストはソフトバンクの中村晃選手が2年連続2回目。
▽セカンドはロッテの中村奨吾選手が3年ぶり2回目。
▽サードはオリックスの7年目、宗佑磨選手が初めての受賞。
▽ショートは西武の源田壮亮選手が4年連続4回目の受賞となりました。
▽外野手の3人は
▼ロッテの荻野貴司選手が2年ぶり2回目、
▼楽天の3年目、辰己涼介選手は初めての受賞、
▼ソフトバンクの柳田悠岐選手は2年連続6回目の受賞となりました。
「ゴールデン・グラブ賞」の表彰式は、今月16日に都内で行われます。
▽キャッチャーはソフトバンクの甲斐拓也選手が両リーグ通じて最多の254票で5年連続5回目の受賞です。
▽ファーストはソフトバンクの中村晃選手が2年連続2回目。
▽セカンドはロッテの中村奨吾選手が3年ぶり2回目。
▽サードはオリックスの7年目、宗佑磨選手が初めての受賞。
▽ショートは西武の源田壮亮選手が4年連続4回目の受賞となりました。
▽外野手の3人は
▼ロッテの荻野貴司選手が2年ぶり2回目、
▼楽天の3年目、辰己涼介選手は初めての受賞、
▼ソフトバンクの柳田悠岐選手は2年連続6回目の受賞となりました。
「ゴールデン・グラブ賞」の表彰式は、今月16日に都内で行われます。
セ・リーグ投票結果【詳細】
＜投票権保有者:294名、有効投票者数:292名、無効投票者数:0名＞
【ピッチャー】 （有資格者35名）
★柳裕也（中日）206票（初受賞）
森下暢仁（広島）29票
青柳晃洋（阪神）16票
大瀬良大地（広島）9票
西勇輝（阪神）8票
清水昇（ヤクルト）5票
Ｒ.スアレス（阪神）5票
大野雄大（中日）4票
九里亜蓮（広島）3票
栗林良吏（広島）3票
又吉克樹（中日）1票
（セ・リーグ投手該当者なし:3票 ）
【キャッチャー】（有資格者4名）
★中村悠平（ヤクルト）167票（6年ぶり2回目）
木下拓哉（中日）84票
梅野隆太郎（阪神）25票
大城卓三（巨人）12票
（セ・リーグ捕手該当者なし:4票）
【ファースト】（有資格者4名）
★Ｄ.ビシエド（中日）155票（2年連続2回目）
Ｊ.マルテ（阪神）48票
Ｎ.ソト（DeNA）28票
Ｊ.オスナ（ヤクルト）20票
（セ・リーグ一塁手該当者なし:41票）
【セカンド】（有資格者5名）
★菊池涼介（広島）173票（9年連続9回目）
山田哲人（ヤクルト）81票
吉川尚輝（巨人）35票
牧秀悟（DeNA）2票
（セ・リーグ二塁手該当者なし:1票）
【サード】（有資格者6名）
★岡本和真（巨人）188票（初受賞）
宮崎敏郎（DeNA）37票
村上宗隆（ヤクルト）35票
高橋周平（中日）27票
林晃汰（広島）1票
（セ・リーグ三塁手該当者なし:4票）
【ショート】（有資格者7名）
★坂本勇人（巨人）222票（3年連続5回目）
中野拓夢（阪神）30票
京田陽太（中日）29票
小園海斗（広島）9票
西浦直亨（ヤクルト）1票
（セ・リーグ遊撃手該当者なし:1票）
【外野手】（有資格者20名）
★鈴木誠也（広島）233票（3年連続5回目）
★近本光司（阪神）210票（初受賞）
★大島洋平（中日）125票（4年連続9回目）
丸佳浩（巨人）83票
塩見泰隆（ヤクルト）64票
松原聖弥（巨人）46票
青木宣親（ヤクルト）33票
桑原将志（DeNA）28票
西川龍馬（広島）20票
Ｔ.オースティン（DeNA）11票
佐野恵太（DeNA）4票
佐藤輝明（阪神）3票
野間峻祥（広島）2票
山崎晃大朗（ヤクルト）1票
渡邉大樹（ヤクルト）1票
Ｊ.サンズ（阪神）1票
（セ・リーグ外野手該当者なし:11票）
【ピッチャー】 （有資格者35名）
★柳裕也（中日）206票（初受賞）
森下暢仁（広島）29票
青柳晃洋（阪神）16票
大瀬良大地（広島）9票
西勇輝（阪神）8票
清水昇（ヤクルト）5票
Ｒ.スアレス（阪神）5票
大野雄大（中日）4票
九里亜蓮（広島）3票
栗林良吏（広島）3票
又吉克樹（中日）1票
（セ・リーグ投手該当者なし:3票 ）
【キャッチャー】（有資格者4名）
★中村悠平（ヤクルト）167票（6年ぶり2回目）
木下拓哉（中日）84票
梅野隆太郎（阪神）25票
大城卓三（巨人）12票
（セ・リーグ捕手該当者なし:4票）
【ファースト】（有資格者4名）
★Ｄ.ビシエド（中日）155票（2年連続2回目）
Ｊ.マルテ（阪神）48票
Ｎ.ソト（DeNA）28票
Ｊ.オスナ（ヤクルト）20票
（セ・リーグ一塁手該当者なし:41票）
【セカンド】（有資格者5名）
★菊池涼介（広島）173票（9年連続9回目）
山田哲人（ヤクルト）81票
吉川尚輝（巨人）35票
牧秀悟（DeNA）2票
（セ・リーグ二塁手該当者なし:1票）
【サード】（有資格者6名）
★岡本和真（巨人）188票（初受賞）
宮崎敏郎（DeNA）37票
村上宗隆（ヤクルト）35票
高橋周平（中日）27票
林晃汰（広島）1票
（セ・リーグ三塁手該当者なし:4票）
【ショート】（有資格者7名）
★坂本勇人（巨人）222票（3年連続5回目）
中野拓夢（阪神）30票
京田陽太（中日）29票
小園海斗（広島）9票
西浦直亨（ヤクルト）1票
（セ・リーグ遊撃手該当者なし:1票）
【外野手】（有資格者20名）
★鈴木誠也（広島）233票（3年連続5回目）
★近本光司（阪神）210票（初受賞）
★大島洋平（中日）125票（4年連続9回目）
丸佳浩（巨人）83票
塩見泰隆（ヤクルト）64票
松原聖弥（巨人）46票
青木宣親（ヤクルト）33票
桑原将志（DeNA）28票
西川龍馬（広島）20票
Ｔ.オースティン（DeNA）11票
佐野恵太（DeNA）4票
佐藤輝明（阪神）3票
野間峻祥（広島）2票
山崎晃大朗（ヤクルト）1票
渡邉大樹（ヤクルト）1票
Ｊ.サンズ（阪神）1票
（セ・リーグ外野手該当者なし:11票）
パ・リーグ投票結果【詳細】
＜投票権保有者数:275名、有効投票者数:273名、無効投票者数:0名＞
【ピッチャー】（有資格者31名）
★山本由伸（オリックス）245票（初受賞）
田中将大（楽天）9票
岸孝之（楽天）7票
小島和哉（ロッテ）4票
伊藤大海（日本ハム）3票
則本昂大（楽天）1票
上沢直之（日本ハム）1票
松本航（西武）1票
平良海馬（西武）1票
（パ・リーグ投手該当者なし:1票）
【キャッチャー】（有資格者5名）
★甲斐拓也（ソフトバンク）254票（5年連続5回目）
伏見寅威（オリックス）8票
森友哉（西武）8票
（パ・リーグ捕手該当者なし:3票）
【ファースト】（有資格者6名）
★中村晃（ソフトバンク）158票（2年連続2回目）
鈴木大地（楽天）74票
Ｔ-岡田（オリックス）20票
Ｂ.レアード（ロッテ）10票
山川穂高（西武）3票
高濱祐仁（日本ハム）1票
（パ・リーグ一塁手該当者なし:7票）
【セカンド】（有資格者6名）
★中村奨吾（ロッテ）197票（3年ぶり2回目）
浅村栄斗（楽天）35票
安達了一（オリックス）28票
外崎修汰（西武）6票
三森大貴（ソフトバンク）2票
（パ・リーグ二塁手該当者なし:5票）
【サード】 （有資格者6名）
★宗佑磨（オリックス）210票（初受賞）
茂木栄五郎（楽天）48票
松田宣浩（ソフトバンク）5票
藤岡裕大（ロッテ）4票
野村佑希（日本ハム）1票
（パ・リーグ三塁手該当者なし:5票）
【ショート】（有資格者7名）
★源田壮亮（西武）188票（4年連続4回目）
Ａ.エチェバリア（ロッテ）45票
今宮健太（ソフトバンク）29票
紅林弘太郎（オリックス）10票
藤岡裕大（ロッテ）1票
（パ・リーグ遊撃手該当者なし:0票）
【外野手】（有資格者19名）
★荻野貴司（ロッテ）234票（2年ぶり2回目）
★辰己涼介（楽天）166票（初受賞）
★柳田悠岐（ソフトバンク）91票（2年連続6回目）
岡島豪郎（楽天）46票
淺間大基（日本ハム）42票
栗原陵矢（ソフトバンク）35票
福田周平（オリックス）34票
Ｌ.マーティン（ロッテ）33票
西川遥輝（日本ハム）29票
杉本裕太郎（オリックス）22票
吉田正尚（オリックス）21票
岡大海（ロッテ）19票
島内宏明（楽天）16票
藤原恭大（ロッテ）6票
愛斗（西武）6票
岸潤一郎（西武）4票
金子侑司（西武）2票
（パ・リーグ外野手該当者なし:13票）
【ピッチャー】（有資格者31名）
★山本由伸（オリックス）245票（初受賞）
田中将大（楽天）9票
岸孝之（楽天）7票
小島和哉（ロッテ）4票
伊藤大海（日本ハム）3票
則本昂大（楽天）1票
上沢直之（日本ハム）1票
松本航（西武）1票
平良海馬（西武）1票
（パ・リーグ投手該当者なし:1票）
【キャッチャー】（有資格者5名）
★甲斐拓也（ソフトバンク）254票（5年連続5回目）
伏見寅威（オリックス）8票
森友哉（西武）8票
（パ・リーグ捕手該当者なし:3票）
【ファースト】（有資格者6名）
★中村晃（ソフトバンク）158票（2年連続2回目）
鈴木大地（楽天）74票
Ｔ-岡田（オリックス）20票
Ｂ.レアード（ロッテ）10票
山川穂高（西武）3票
高濱祐仁（日本ハム）1票
（パ・リーグ一塁手該当者なし:7票）
【セカンド】（有資格者6名）
★中村奨吾（ロッテ）197票（3年ぶり2回目）
浅村栄斗（楽天）35票
安達了一（オリックス）28票
外崎修汰（西武）6票
三森大貴（ソフトバンク）2票
（パ・リーグ二塁手該当者なし:5票）
【サード】 （有資格者6名）
★宗佑磨（オリックス）210票（初受賞）
茂木栄五郎（楽天）48票
松田宣浩（ソフトバンク）5票
藤岡裕大（ロッテ）4票
野村佑希（日本ハム）1票
（パ・リーグ三塁手該当者なし:5票）
【ショート】（有資格者7名）
★源田壮亮（西武）188票（4年連続4回目）
Ａ.エチェバリア（ロッテ）45票
今宮健太（ソフトバンク）29票
紅林弘太郎（オリックス）10票
藤岡裕大（ロッテ）1票
（パ・リーグ遊撃手該当者なし:0票）
【外野手】（有資格者19名）
★荻野貴司（ロッテ）234票（2年ぶり2回目）
★辰己涼介（楽天）166票（初受賞）
★柳田悠岐（ソフトバンク）91票（2年連続6回目）
岡島豪郎（楽天）46票
淺間大基（日本ハム）42票
栗原陵矢（ソフトバンク）35票
福田周平（オリックス）34票
Ｌ.マーティン（ロッテ）33票
西川遥輝（日本ハム）29票
杉本裕太郎（オリックス）22票
吉田正尚（オリックス）21票
岡大海（ロッテ）19票
島内宏明（楽天）16票
藤原恭大（ロッテ）6票
愛斗（西武）6票
岸潤一郎（西武）4票
金子侑司（西武）2票
（パ・リーグ外野手該当者なし:13票）