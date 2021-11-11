衆議院 常任委員長や特別委員長など人事決まる

衆議院の常任委員長や特別委員長などが決まり、議院運営委員長に自民党の山口俊一氏が、憲法審査会長に自民党の森英介氏が就任しました。

このうち、常任委員長は、

▽内閣委員長に自民党の上野賢一郎氏、

▽総務委員長に公明党の赤羽一嘉氏、

▽法務委員長に自民党の鈴木馨祐氏、

▽外務委員長に自民党の城内実氏、

▽財務金融委員長に自民党の薗浦健太郎氏、

▽文部科学委員長に自民党の義家弘介氏、

▽厚生労働委員長に自民党の橋本岳氏、

▽農林水産委員長に自民党の平口洋氏、

▽経済産業委員長に公明党の古屋範子氏、

▽国土交通委員長に自民党の中根一幸氏、

▽環境委員長に自民党の関芳弘氏、

▽安全保障委員長に自民党の大塚拓氏、

▽国家基本政策委員長に自民党の渡海紀三朗氏、

▽予算委員長に自民党の根本匠氏、

▽決算行政監視委員長に立憲民主党の原口一博氏、

▽議院運営委員長に自民党の山口俊一氏、

▽懲罰委員長に立憲民主党の山井和則氏がそれぞれ就任しました。



また、特別委員長は、

▽災害対策特別委員長に自民党の小里泰弘氏、

▽政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に自民党の浜田靖一氏、

▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に立憲民主党の奥野総一郎氏、

▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に自民党の長島昭久氏、

▽消費者問題に関する特別委員長に自民党の松島みどり氏、

▽科学技術・イノベーション推進特別委員長に日本維新の会の井上英孝氏、

▽東日本大震災復興特別委員長に自民党の伊藤忠彦氏、

▽原子力問題調査特別委員長に自民党の赤沢亮正氏、

▽地方創生に関する特別委員長に自民党の石田真敏氏がそれぞれ就任しました。



さらに、審査会長は、

▽憲法審査会長に自民党の森英介氏、

▽情報監視審査会長に自民党の小野寺五典氏、

▽政治倫理審査会長に自民党の吉野正芳氏がそれぞれ就任しました。