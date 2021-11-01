福島 茨城 栃木で震度4 津波の心配なし

1日午前6時14分ごろ地震がありました。

この地震による津波の心配はありません。

震源地は茨城県北部で震源の深さは60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

各地の震度は次のとおりです。



震度4

福島県：白河市 玉川村

茨城県：常陸太田市 ひたちなか市 笠間市 城里町 那珂市 土浦市 水戸市 桜川市 小美玉市 鉾田市 茨城町 常陸大宮市 東海村

栃木県： 市貝町 益子町 真岡市



震度3

福島県：浅川町 二本松市 いわき市 西郷村 田村市 鏡石町 棚倉町 古殿町 天栄村 石川町 郡山市 湖南矢吹町 郡山市 須賀川市 泉崎村 中島村 矢祭町

茨城県： 境町 八千代町 神栖市 稲敷市 つくば市 石岡市 阿見町 大子町 常総市 五霞町 河内町 大洗町 美浦村 高萩市 日立市 結城市 古河市 つくばみらい市 行方市 取手市 鹿嶋市 筑西市 かすみがうら市 坂東市 潮来市 北茨城市 龍ケ崎市 下妻市

栃木県：下野市 足利市 鹿沼市 芳賀町 那須烏山市 宇都宮市 那須町 高根沢町 日光市 藤原小山市 さくら市 大田原市 茂木町 上三川町 那珂川町

群馬県：渋川市 千代田町 板倉町 桐生市 太田市 伊勢崎市 邑楽町 館林市

埼玉県：加須市 宮代町 春日部市 久喜市 白岡市 深谷市 羽生市 さいたま市見沼区 吉見町 幸手市 熊谷市

千葉県：成田市 白井市 印西市 山武市 栄町 多古町 香取市 野田市 八千代市

東京都：渋谷区



このほか関東甲信越と東北、静岡県、岐阜県の各地で震度2や1の揺れを観測しました。



気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県北部で震源の深さは60キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されています。この地震で、気象庁は、福島県と茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で強い揺れが予想されるとして緊急地震速報を発表しましたが、震度5弱以上の強い揺れは観測されませんでした。



気象庁は「緊急地震速報は地震直後のわずかな時間で揺れを予測するため、震度で1段階程度の誤差が生じることがあるが、速報が出たときには強い揺れに警戒してほしい」と話しています。

JR東日本 大きな乱れなし JR東日本によりますと、この地震で一部の電車に遅れが出ていますがダイヤの大きな乱れはないということです。 関東の高速道路 影響なし 日本道路交通情報センターによりますと、先ほどの地震でこれまでのところ関東地方の高速道路に通行止めなどの影響はなく、平常どおり通行できるということです。