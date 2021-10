【全文】眞子さん 小室圭さん 事前質問に対する2人の回答

(問)

小室眞子様に質問いたします。

ご婚約がメディアでメーガン妃と比較されるなど、大きな物議となったことをどのように思われるでしょうか。

今はご結婚されるところですが、ニューヨークでのご計画はおありでしょうか。

オプラ・ウィンフリーさんのような方からのテレビインタビューに応じるお気持ちはあるでしょうか。



How did you feel when your engagement became a big scandal in the media,including being compared to Megan Markle? And now you are married, what are your plans in New York -- are you open to the idea of doing a TV interview, such as with Oprah Winfrey?



(答)

この質問は、英語版と日本語版でいただきました。

英語の質問で使われているscandalには不祥事という意味もありますが、私たちの回答では、scandalは物議という意味であるという前提でお答えします。

今回のできごとが物議となったのは、誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられ、謂れのない物語となって広がったからだと考えます。このことには、恐怖心を覚えるとともに、辛く、悲しい思いをいたしました。

比較されていることについては、思うことは特にありません。

先ほど、いただいたご質問への回答と同様に、今後の私的なことについては、お答えを控えたいと思いますが、現在のところ、インタビューに応じることは考えていません。新しい環境で心穏やかに生活を送りたいと考えています。(小室眞子)



It is sad for me to receive this sort of question,which may give the impression that false information is a fact. We have never considered our engagement to be a “scandal”,though unfortunately,there have been some disputes.We have been horrified,scared,and saddened by the fact that false information has been taken as fact and that unfounded stories have spread.As for the comparison, I don’t have any particular thoughts.I would like to refrain from answering any questions about my future personal life. I am not considering giving any interviews at the moment. What I would like is just to lead a peaceful life in my new environment. (Mako Komuro)



令和3年10月26日 小室眞子 小室圭