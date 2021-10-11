新型コロナ 27都道府県の感染状況 5指標7項目（10月10日時点）

政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は、感染状況を示す4つのステージのうち、どのステージにあるか判断するための指標として「医療のひっ迫具合」「療養者数」「PCR検査の陽性率」「新規感染者数」「感染経路が不明な人の割合」の5つを示しています。

このうち「医療のひっ迫具合」は「病床使用率」「入院率」「重症者用病床の使用率」の3つの項目があります。



内閣官房のまとめによりますと、10月10日時点で、

▽緊急事態宣言が9月末まで出されていた北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、それに沖縄県の19都道府県と、

▽同じく先月末まで「まん延防止等重点措置」が適用されていた8県の合わせて27都道府県では、一部の地域で最も深刻な「ステージ4」に相当する項目があります。



なお、病床関連の指標については、自治体の中には、すぐに受け入れることができる「即応病床数」などをもとに、異なる値を公表しているところもあります。

医療ひっ迫 病床使用率 まず医療のひっ迫具合です。



病床使用率はステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



病床全体の使用率は、

▽北海道で3％

▽茨城県で7％

▽栃木県で10％

▽群馬県で6％

▽埼玉県で12％

▽千葉県で12％

▽東京都で9％

▽神奈川県で14％

▽岐阜県で8％

▽静岡県で2％

▽愛知県で10％

▽三重県で13％

▽滋賀県で9％

▽京都府で9％

▽大阪府で15％

▽兵庫県で13％

▽広島県で6％

▽福岡県で9％

▽沖縄県で11％

▽宮城県で5％

▽福島県で3％

▽石川県で13％

▽岡山県で5％

▽香川県で5％

▽熊本県で6％

▽宮崎県で2％

▽鹿児島県で3％

と、なっています。

医療ひっ迫 入院率 入院率はステージ3が40％以下、ステージ4が25％以下が目安です。



入院率は、

▽北海道は適用外

▽茨城県は適用外

▽栃木県は適用外

▽群馬県は適用外

▽埼玉県は適用外

▽千葉県は適用外

▽東京都で38％

▽神奈川県は適用外

▽岐阜県は適用外

▽静岡県は適用外

▽愛知県は適用外

▽三重県は適用外

▽滋賀県は適用外

▽京都府で17％

▽大阪府で28％

▽兵庫県で27％

▽広島県は適用外

▽福岡県は適用外

▽沖縄県で16％

▽宮城県は適用外

▽福島県は適用外

▽石川県は適用外

▽岡山県は適用外

▽香川県は適用外

▽熊本県は適用外

▽宮崎県は適用外

▽鹿児島県は適用外です。



【「適用外」について】

指標の「入院率」は、すべての療養者に占める入院できている人の割合です。



新型コロナウイルスの患者が増加すると、本来は入院する必要があるのに入院できずに自宅や施設で療養する人が増えることから「入院率」は、数値が低いほど、受け入れることができない患者が増えている、つまり医療がひっ迫している可能性があることになります。



ただ、政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は、以下の場合には適用されないとしています。



▽療養者数が、人口10万人あたり10人未満の場合。



▽新規陽性者数のうち入院が必要な人が、発生届の翌日までに入院できている場合です。



こうした自治体については、ステージの判断は行われません。

医療ひっ迫 重症者の病床使用率 重症者の病床使用率は、ステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



重症者用の病床使用率は、

▽北海道で1％

▽茨城県で11％

▽栃木県で9％

▽群馬県で7％

▽埼玉県で17％

▽千葉県で17％

▽東京都で18％

▽神奈川県で20％ ※

▽岐阜県で5％

▽静岡県で3％

▽愛知県で8％

▽三重県で6％

▽滋賀県で2％

▽京都府で9％

▽大阪府で13％

▽兵庫県で16％

▽広島県で6％

▽福岡県で9％

▽沖縄県で19％

▽宮城県で4％

▽福島県で8％

▽石川県で3％

▽岡山県で3％

▽香川県で3％

▽熊本県で5％

▽宮崎県で0％

▽鹿児島県で0％

と、なっています。



※神奈川県の「20％」は「19.5％」を四捨五入した数値です。

療養者数 続いて療養者数は、人口10万人あたりステージ3が20人以上、ステージ4は30人以上が目安です。



▽北海道で4人

▽茨城県で5人

▽栃木県で7人

▽群馬県で5人

▽埼玉県で9人

▽千葉県で7人

▽東京都で11人

▽神奈川県で8人

▽岐阜県で9人

▽静岡県で2人

▽愛知県で9人

▽三重県で7人

▽滋賀県で6人

▽京都府で15人

▽大阪府で22人

▽兵庫県で12人

▽広島県で5人

▽福岡県で11人

▽沖縄県で25人

▽宮城県で2人

▽福島県で1人

▽石川県で6人

▽岡山県で4人

▽香川県で1人

▽熊本県で4人

▽宮崎県で1人

▽鹿児島県で2人でした。

検査陽性率 最近1週間のPCR検査などの陽性率です。



ステージ3が5％以上、ステージ4が10％以上が目安です。



▽北海道で0.8％

▽茨城県で1.5％

▽栃木県で2.8％

▽群馬県で1.2％

▽埼玉県で1.7％

▽千葉県で2.5％

▽東京都で1.5％

▽神奈川県で3.1％

▽岐阜県で2.8％

▽静岡県で0.8％

▽愛知県で4.1％

▽三重県で1.4％

▽滋賀県で1.7％

▽京都府で2.8％

▽大阪府で1.4％

▽兵庫県で3.4％

▽広島県で1.3％

▽福岡県で1.0％

▽沖縄県で2.0％

▽宮城県で1.0％

▽福島県で0.2％

▽石川県で0.4％

▽岡山県で1.7％

▽香川県で0.3％

▽熊本県で0.8％

▽宮崎県で0.6％

▽鹿児島県で1.3％

と、なっています。

新規感染者数 人口10万人あたりの直近1週間の新規感染者は、ステージ3が15人以上、ステージ4は25人以上が目安です。



▽北海道で2人

▽茨城県で4人

▽栃木県で5人

▽群馬県で3人

▽埼玉県で5人

▽千葉県で5人

▽東京都で6人

▽神奈川県で6人

▽岐阜県で7人

▽静岡県で1人

▽愛知県で5人

▽三重県で4人

▽滋賀県で3人

▽京都府で6人

▽大阪府で12人

▽兵庫県で7人

▽広島県で4人

▽福岡県で3人

▽沖縄県で10人

▽宮城県で1人

▽福島県で1人

▽石川県で1人

▽岡山県で3人

▽香川県で1人

▽熊本県で2人

▽宮崎県で1人

▽鹿児島県で1人

と、なっています。