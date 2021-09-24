大相撲秋場所13日目 単独トップの横綱 照ノ富士 2敗を守る

大相撲秋場所13日目、単独トップの横綱 照ノ富士は、関脇 御嶽海に寄り切りで勝って、2敗を守りました。

中入り後の勝敗です。



▽輝に栃ノ心は、栃ノ心が上手投げ。



▽豊山に英乃海は、英乃海が上手出し投げ。



▽碧山に剣翔は、碧山が押し出し。剣翔は負け越しました。



▽魁聖に翔猿は、魁聖が上手投げ。翔猿は負け越しです。



▽徳勝龍に照強は、照強が小手投げ。



▽志摩ノ海に一山本は、志摩ノ海が寄り切り。



▽宇良に千代ノ皇は、宇良が押し出し。



▽千代翔馬に琴恵光は、琴恵光が押し出し。



▽千代大龍に大栄翔は、大栄翔が押し出しで勝ち越しました。



▽若隆景に千代丸は、若隆景が寄り切り。



▽遠藤に霧馬山は、遠藤がはたき込みで3敗を守りました。



▽千代の国に隆の勝は、隆の勝が押し出し。



▽豊昇龍に玉鷲は、豊昇龍が突き出し。玉鷲は負け越しです。



▽隠岐の海に小結 逸ノ城は、逸ノ城がきめ出し。隠岐の海は4敗に後退です。



▽宝富士に関脇 明生は、明生が押し出し。



▽妙義龍に大関 貴景勝は、妙義龍がすくい投げで3敗を守りました。



▽大関 正代に阿武咲は、阿武咲が寄り切りで3敗を守りました。



▽関脇 御嶽海に新横綱 照ノ富士は、照ノ富士が寄り切りで2敗を守りました。



秋場所は25日の14日目に、3敗の阿武咲と遠藤、それに妙義龍の3人が敗れたうえで、結びの一番で照ノ富士が勝てば、千秋楽を待たずに2場所ぶり5回目の優勝が決まります。