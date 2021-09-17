新型コロナ 27都道府県の感染状況 5指標7項目（9月16日時点）

政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は、感染状況を示す4つのステージのうちどのステージにあるか判断するための指標として「医療のひっ迫具合」「療養者数」「PCR検査の陽性率」「新規感染者数」「感染経路が不明な人の割合」の5つを示しています。



このうち「医療のひっ迫具合」は「病床使用率」「入院率」「重症者用病床の使用率」の3つの項目があります。

内閣官房のまとめによりますと、今月16日時点で、緊急事態宣言が今月30日まで延長されることが決まっている北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県、それに沖縄県の19都道府県と、まん延防止等重点措置が今月30日まで適用される8県の、合わせて27都道府県の多くで、最も深刻な「ステージ4」に相当する項目があります。



なお、病床関連の指標については、自治体の中にはすぐに受け入れることができる「即応病床数」などをもとに、異なる値を公表しているところもあります。

医療ひっ迫使用率 医療のひっ迫具合です。

病床使用率はステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



病床全体の使用率は、

▽北海道で23％、

▽茨城県で36％、

▽栃木県で39％、

▽群馬県で40％、

▽埼玉県で56％、

▽千葉県で50％、※「49.8％」を四捨五入

▽東京都で44％、

▽神奈川県で50％、

▽岐阜県で40％、

▽静岡県で29％、

▽愛知県で54％、

▽三重県で45％、

▽滋賀県で51％、

▽京都府で52％、

▽大阪府で55％、

▽兵庫県で60％、

▽広島県で23％、

▽福岡県で46％、

▽沖縄県で55％、

▽宮城県で29％、

▽福島県で31％、

▽石川県で20％、※「19.5％」を四捨五入

▽岡山県で25％、

▽香川県で21％、

▽熊本県で27％、

▽宮崎県で26％、

▽鹿児島県で28％となっています。

医療ひっ迫 入院率 入院率はステージ3が40％以下、ステージ4が25％以下が目安です。



入院率は、

▽北海道で35％、

▽茨城県で27％、

▽栃木県で26％、

▽群馬県で36％、

▽埼玉県は適用外、

▽千葉県で14％、

▽東京都で25％、

▽神奈川県で20％、

▽岐阜県は適用外、

▽静岡県で15％、

▽愛知県は適用外、

▽三重県で16％、

▽滋賀県は適用外、

▽京都府で9％、

▽大阪府で13％、

▽兵庫県で18％、

▽広島県は適用外、

▽福岡県は適用外、

▽沖縄県で9％、

▽宮城県は適用外、

▽福島県で67％、

▽石川県で34％、

▽岡山県は適用外、

▽香川県で40％、※「40.4％」を四捨五入

▽熊本県で31％、

▽宮崎県は適用外、

▽鹿児島県で53％です。



「入院率」は、すべての療養者に占める入院できている人の割合です。



新型コロナウイルスの患者が増加すると本来は入院する必要があるのに入院できずに自宅や施設で療養する人が増えることから、「入院率」は数値が低いほど、受け入れることができない患者が増えている、つまり医療がひっ迫している可能性があることになります。



ただ、政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は以下の場合には適用されないとしています。

▽療養者数が、人口10万人当たり10人未満の場合。

▽新規陽性者数のうち入院が必要な人が発生届の翌日までに入院できている場合です。

こうした自治体についてはステージの判断は行われません。

医療ひっ迫 重症者の病床使用率 重症者の病床使用率はステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



重症者用の病床使用率は、

▽北海道で15％、

▽茨城県で31％、

▽栃木県で28％、

▽群馬県で21％、

▽埼玉県で44％、

▽千葉県で45％、

▽東京都で70％、

▽神奈川県で46％、

▽岐阜県で25％、

▽静岡県で23％、

▽愛知県で51％、

▽三重県で35％、

▽滋賀県で13％、

▽京都府で41％、

▽大阪府で40％、

▽兵庫県で52％、

▽広島県で16％、

▽福岡県で15％、

▽沖縄県で55％、

▽宮城県で26％、

▽福島県で12％、

▽石川県で5％、

▽岡山県で13％、

▽香川県で13％、

▽熊本県で20％、※「19.7％」を四捨五入

▽宮崎県で24％、

▽鹿児島県で15％となっています。

療養者数 療養者数は、人口10万人当たりステージ3が20人以上、ステージ4は30人以上が目安です。



▽北海道で25人、

▽茨城県で37人、

▽栃木県で36人、

▽群馬県で27人、

▽埼玉県で83人、

▽千葉県で86人、

▽東京都で84人、

▽神奈川県で63人、

▽岐阜県で47人、

▽静岡県で42人、

▽愛知県で169人、

▽三重県で83人、

▽滋賀県で41人、

▽京都府で149人、

▽大阪府で156人、

▽兵庫県で76人、

▽広島県で36人、

▽福岡県で111人、

▽沖縄県で335人、

▽宮城県で27人、

▽福島県で16人、

▽石川県で22人、

▽岡山県で27人、

▽香川県で13人、

▽熊本県で37人、

▽宮崎県で25人、

▽鹿児島県で27人でした。

検査陽性率 最近1週間のPCR検査などの陽性率です。ステージ3が5％以上、ステージ4が10％以上が目安です。



▽北海道で3.1％、

▽茨城県で8.4％、

▽栃木県で2.8％、

▽群馬県で4.5％、

▽埼玉県で7.5％、

▽千葉県で13.9％、

▽東京都で8.0％、

▽神奈川県で17.8％、

▽岐阜県で6.1％、

▽静岡県で7.1％、

▽愛知県で20.6％、

▽三重県で15.7％、

▽滋賀県で6.4％、

▽京都府で11.0％、

▽大阪府で6.6％、

▽兵庫県で14.0％、

▽広島県で1.5％、

▽福岡県で6.8％、

▽沖縄県で8.0％、

▽宮城県で7.0％、

▽福島県で2.0％、

▽石川県で3.1％、

▽岡山県で4.9％、

▽香川県で1.5％、

▽熊本県で4.5％、

▽宮崎県で3.7％、

▽鹿児島県で5.7％となっています。

新規感染者数 人口10万人当たりの直近1週間の新規感染者はステージ3が15人以上、ステージ4は25人以上が目安です。



▽北海道で14人、

▽茨城県で31人、

▽栃木県で27人、

▽群馬県で17人、

▽埼玉県で47人、

▽千葉県で41人、

▽東京都で51人、

▽神奈川県で48人、

▽岐阜県で30人、

▽静岡県で24人、

▽愛知県で70人、

▽三重県で25人、

▽滋賀県で22人、

▽京都府で44人、

▽大阪府で81人、

▽兵庫県で50人、

▽広島県で24人、

▽福岡県で38人、

▽沖縄県で121人、

▽宮城県で15人、

▽福島県で11人、

▽石川県で15人、

▽岡山県で18人、

▽香川県で7人、

▽熊本県で18人、

▽宮崎県で14人、

▽鹿児島県で16人となっています。