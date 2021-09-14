大相撲秋場所3日目 新横綱の照ノ富士 初日から3連勝
大相撲秋場所は3日目、新横綱の照ノ富士は隆の勝に勝って、初日から3連勝です。
中入り後の勝敗です。
▽十両の大奄美に徳勝龍は、徳勝龍が押し出しで勝ちました。
▽一山本に千代丸は、千代丸がすくい投げ。
▽千代の国に豊山は、千代の国が突き落とし。
▽魁聖に千代ノ皇は、千代ノ皇が寄り切り。
▽剣翔に栃ノ心は、剣翔が寄り切りで勝ちました。
▽輝に琴恵光は、琴恵光が押し出し。
▽千代大龍に遠藤は、遠藤が押し出し。
▽妙義龍に英乃海は、妙義龍が押し出し。
▽隠岐の海に碧山は、隠岐の海が押し出しで勝ちました。
▽翔猿に照強は、翔猿が上手投げ。
▽宇良に阿武咲は、阿武咲が押し倒し。
▽志摩ノ海に宝富士は、宝富士が突き落とし。
▽玉鷲に大栄翔は、大栄翔が押し出しで勝ちました。
▽千代翔馬に琴ノ若は、琴ノ若が上手出し投げ。
▽小結 高安に霧馬山は、霧馬山が引き落とし。
▽若隆景に関脇 明生は、明生が突き落とし。
▽関脇 御嶽海に豊昇龍は、御嶽海が寄り倒し。
▽小結 逸ノ城に角番の大関 貴景勝は、逸ノ城が上手投げで勝ちました。貴景勝は3連敗です。
▽大関 正代に北勝富士は、正代が寄り切りで勝ちました。
▽隆の勝に新横綱 照ノ富士は、照ノ富士が寄り切りで勝って、初日から3連勝です。