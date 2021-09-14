大相撲秋場所3日目 新横綱の照ノ富士 初日から3連勝

大相撲秋場所は3日目、新横綱の照ノ富士は隆の勝に勝って、初日から3連勝です。

中入り後の勝敗です。



▽十両の大奄美に徳勝龍は、徳勝龍が押し出しで勝ちました。



▽一山本に千代丸は、千代丸がすくい投げ。



▽千代の国に豊山は、千代の国が突き落とし。



▽魁聖に千代ノ皇は、千代ノ皇が寄り切り。



▽剣翔に栃ノ心は、剣翔が寄り切りで勝ちました。



▽輝に琴恵光は、琴恵光が押し出し。



▽千代大龍に遠藤は、遠藤が押し出し。



▽妙義龍に英乃海は、妙義龍が押し出し。



▽隠岐の海に碧山は、隠岐の海が押し出しで勝ちました。



▽翔猿に照強は、翔猿が上手投げ。



▽宇良に阿武咲は、阿武咲が押し倒し。



▽志摩ノ海に宝富士は、宝富士が突き落とし。



▽玉鷲に大栄翔は、大栄翔が押し出しで勝ちました。



▽千代翔馬に琴ノ若は、琴ノ若が上手出し投げ。



▽小結 高安に霧馬山は、霧馬山が引き落とし。



▽若隆景に関脇 明生は、明生が突き落とし。



▽関脇 御嶽海に豊昇龍は、御嶽海が寄り倒し。



▽小結 逸ノ城に角番の大関 貴景勝は、逸ノ城が上手投げで勝ちました。貴景勝は3連敗です。



▽大関 正代に北勝富士は、正代が寄り切りで勝ちました。



▽隆の勝に新横綱 照ノ富士は、照ノ富士が寄り切りで勝って、初日から3連勝です。