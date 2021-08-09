東京オリンピック【全結果】日本代表の成績

7月21日から競技がスタートした東京オリンピック。大会を通しての日本のメダル数は、金メダルが27個、銀メダルが14個、銅メダルが17個の合わせて58個になりました。これまで最多だったリオデジャネイロ大会の41個を17個上回り、史上最多のメダルの数となりました。

日本代表の今大会の成績です。

【アーチェリー】 ▽男子個人

古川高晴 銅メダル

河田悠希 1回戦敗退

武藤弘樹 1回戦敗退



▽男子団体

古川高晴・河田悠希・武藤弘樹 銅メダル



▽女子個人

早川漣 3回戦敗退

中村美樹 3回戦敗退

山内梓 2回戦敗退



▽女子団体

早川漣・中村美樹・山内梓 5位



▽混合団体

山内梓・武藤弘樹 1回戦敗退

【アーティスティックスイミング】 ▽デュエット

乾友紀子・吉田萌 4位



▽チーム 4位

【ウエイトリフティング】 ▽男子

糸数陽一 4位（61キロ級）

近内三孝 7位（67キロ級）

宮本昌典 7位（73キロ級）

山本俊樹 記録なし（96キロ級）※スナッチで168キロの日本新をマーク



▽女子

三宅宏実 記録なし（49キロ級）

八木かなえ 11位（55キロ級）

安藤美希子 銅メダル（59キロ級）

【カヌー】 ▽男子

スプリントカヤックシングル200m：松下桃太郎 16位

スプリントカナディアンシングル1000m：当銘孝仁 準々決勝敗退

スプリントカヤックフォア500m：水本圭治・松下桃太郎・宮田悠佑・藤嶋 大規 準々決勝敗退

スラロームカヤックシングル：足立和也 準決勝敗退

スラロームカナディアンシングル：羽根田卓也 10位



▽女子

スプリントカヤックシングル200m：小野祐佳 準々決勝敗退

スプリントカナディアンシングル200m：桐明輝子 準々決勝敗退

スプリントカナディアンシングル200m：久保田愛夏 準々決勝敗退

スプリントカナディアンペア500m：久保田愛夏・桐明輝子 14位

スラロームカナディアンシングル：矢沢亜季 準決勝敗退 19位

スラロームカナディアンシングル：佐藤彩乃 予選敗退

【空手】 ▽男子

喜友名諒 金メダル（形）

佐合尚人 7位（組手67キロ級）

西村拳 5位（組手75キロ級）

荒賀龍太郎 銅メダル（組手75キロ超級）



▽女子

清水希容 銀メダル（形）

宮原美穂 5位（組手55キロ級）

染谷真有美 7位（組手61キロ級）

植草歩 7位（組手61キロ超級）

【競泳】 ▽男子

100m自由形：中村克 予選敗退

200m自由形：松元克央 予選敗退

100m背泳ぎ：入江陵介 準決勝敗退

200m背泳ぎ：入江陵介 7位

200m背泳ぎ：砂間敬太 準決勝敗退

100m平泳ぎ：武良竜也 準決勝敗退

100m平泳ぎ：佐藤翔馬 予選敗退

200m平泳ぎ：武良竜也 7位

200m平泳ぎ：佐藤翔馬 準決勝敗退

100mバタフライ：水沼尚輝 準決勝敗退

100mバタフライ：川本武史 予選敗退

200mバタフライ：本多灯 銀メダル

200mバタフライ：瀬戸大也 準決勝敗退

200m個人メドレー：瀬戸大也 4位

400m個人メドレー：瀬戸大也 予選敗退

200m個人メドレー：萩野公介 6位

400m個人メドレー：井狩裕貴 予選敗退

400mリレー：中村克・塩浦慎理・難波暉・関海哉 予選敗退

800mリレー：柳本幸之介・松元克央・萩野公介・高橋航太郎 予選敗退

400mメドレーリレー：入江陵介・武良竜也・水沼尚輝・中村克 6位

マラソンスイミング：南出大伸 13位 1時間53分07秒5

▽女子

400m自由形：小堀倭加 予選敗退

400m自由形：難波実夢 予選敗退

800m自由形：小堀倭加 予選敗退

800m自由形：難波実夢 予選敗退

100m背泳ぎ：小西杏奈 準決勝敗退

100m平泳ぎ：渡部香生子 予選敗退

100m平泳ぎ：青木玲緒樹 予選敗退

200m平泳ぎ：渡部香生子 予選敗退

200mバタフライ：長谷川涼香 準決勝敗退

200m個人メドレー：大橋悠依 金メダル

200m個人メドレー：寺村美穂 準決勝敗退

400m個人メドレー：大橋悠依 金メダル

400m個人メドレー：谷川亜華葉 予選敗退

400mリレー：五十嵐千尋・池江璃花子・酒井夏海・大本里佳 予選敗退

800mリレー：五十嵐千尋・白井璃緒・池本凪沙・増田葵 予選敗退

400mメドレーリレー：小西杏奈・渡部香生子・池江璃花子・五十嵐千尋 8位

マラソンスイミング：貴田裕美 13位 2時間01分40秒9



▽混合400mメドレーリレー：小西杏奈・佐藤翔馬・松元克央・池江璃花子 予選敗退

【近代五種】 ▽男子

岩元勝平 28位



▽女子

島津玲奈 23位

高宮なつ美 34位

【ゴルフ】 ▽男子

松山英樹 4位（※プレーオフによる）

星野陸也 38位



▽女子

稲見萌寧 銀メダル（※プレーオフによる）

畑岡奈紗 9位

【サーフィン】 ▽男子

五十嵐カノア 銀メダル

大原洋人 5位



▽女子

都筑有夢路 銅メダル

前田ヒナ 3回戦敗退

【サッカー】 ▽男子 日本 4位

予選リーグ第1戦 日本 1対0 南アフリカ

予選リーグ第2戦 日本 2対1 メキシコ

予選リーグ第3戦 日本 4対0 フランス

準々決勝 日本 0対0 ニュージーランド（4-2）PK戦

準決勝 日本 0対1 スペイン

3位決定戦 日本 1対3 メキシコ



▽女子 日本 8位

予選リーグ第1戦 日本 1対1 カナダ

予選リーグ第2戦 日本 0対1 イギリス

予選リーグ第3戦 日本 1対0 チリ

準々決勝 日本 1対3 スウェーデン

【自転車】 ▽男子

脇本雄太 9位（スプリント）3回戦敗者復活戦敗退

新田祐大 26位（スプリント）予選敗退

脇本雄太 7位（ケイリン）

新田祐大 16位（ケイリン）準々決勝敗退

橋本英也 15位（オムニアム）

新城幸也 35位 6時間15分38秒（個人ロードレース）

増田成幸 84位 6時間25分16秒 （個人ロードレース）

山本幸平 29位 1時間32分35秒（マウンテンバイク）

長迫吉拓 17位（BMXレース）1回戦敗退

中村輪夢 5位（BMXパーク）

▽女子

小林優香 14位（スプリント）2回戦敗者復活戦敗退

小林優香 16位（ケイリン）準々決勝敗退

梶原悠未 銀メダル（オムニアム）

梶原悠未、中村妃智 途中棄権（マディソン）

与那嶺恵理 21位（個人ロードレース）

金子広美 43位（個人ロードレース）

与那嶺恵理 22位（個人ロードタイムトライアル）

今井美穂 37位（マウンテンバイク）※規定でレース除外

畠山紗英 24位（BMXレース）1回戦途中棄権

大池水杜 7位（BMXパーク）

【射撃】 ▽男子

岡田直也 31位（ライフル3姿勢）予選敗退

松本崇志 37位（ライフル3姿勢）予選敗退

岡田直也 20位（エアライフル）予選敗退

松本崇志 37位（エアライフル）予選敗退

吉岡大 8位（ラピッドファイアピストル）予選敗退

堀水宏次郎 16位（エアピストル）予選敗退

大山重隆 29位（クレートラップ）予選敗退

井川寛之 27位（クレースキート）予選敗退



▽女子

平田しおり 11位（ライフル3姿勢）予選敗退

中口遙 32位（エアライフル）予選敗退

平田しおり 34位（エアライフル）予選敗退

佐々木千鶴 40位（25mピストル）予選敗退

山田聡子 43位（25mピストル）予選敗退

山田聡子 23位（エアピストル）予選敗退

佐々木千鶴 50位（エアピストル）予選敗退

中山由起枝 19位（クレートラップ）予選敗退

石原奈央子 21位（クレートラップ）予選敗退



▽混合

岡田直也、中口遙 13位（エアライフル）1次予選敗敗退

松本崇志、平田しおり 26位（エアライフル）1次予選敗退

堀水宏次郎、山田聡子 20位（エアピストル）1次予選敗退

大山重隆・中山由起枝 5位（クレートラップ）

【柔道】 ▽男子

高藤直寿 金メダル（60キロ級）

阿部一二三 金メダル（66キロ級）

大野将平 金メダル（79キロ級）

永瀬貴規 金メダル（81キロ級）

向翔一郎 3回戦敗退（90キロ級）

ウルフアロン 金メダル（100キロ級）

原沢久喜 5位（100キロ超級）



▽女子

渡名喜風南 銀メダル（48キロ級）

阿部詩 金メダル（52キロ級）

芳田司 銅メダル（57キロ級）

田代未来 2回戦敗退（63キロ級）

新井千鶴 金メダル（70キロ級）

濱田尚里 金メダル（78キロ級）

素根輝 金メダル（78キロ超級）



▽混合

日本 銀メダル（団体）

【新体操】 ▽個人総合

喜田純鈴 11位

大岩千未来 19位



▽団体

熨斗谷さくら・杉本早裕吏・鈴木歩佳・竹中七海・松原梨恵 8位

【水球】 ▽男子

日本10位 1次リーグ敗退

予選リーグ第1戦 日本 13対15 アメリカ

予選リーグ第2戦 日本 11対16 ハンガリー

予選リーグ第3戦 日本 9対10 ギリシャ

予選リーグ第4戦 日本 8対16 イタリア

予選リーグ第5戦 日本 24対9 南アフリカ



▽女子

日本9位 1次リーグ敗退

予選リーグ第1戦 日本 4対25 アメリカ

予選リーグ第2戦 日本 11対16 中国

予選リーグ第3戦 日本 13対17 ハンガリー

予選リーグ第4戦 日本 16対20 ROC（ロシアオリンピック委員会）

【スケートボード】 ▽男子

堀米雄斗 金メダル（ストリート）

白井空良 9位（ストリート）予選敗退

青木勇貴斗 17位（ストリート）予選敗退

平野歩夢 14位（パーク）予選敗退

▽女子

西矢椛 金メダル（ストリート）

中山楓奈 銅メダル（ストリート）

西村碧莉 8位（ストリート）

四十住さくら 金メダル（パーク）

開心那 銀メダル（パーク）

岡本碧優 4位（パーク）

【スポーツクライミング】 ▽男子

楢崎智亜 4位

原田海 18位（予選敗退）



▽女子

野中生萌 銀メダル

野口啓代 銅メダル

【セーリング】 ▽男子

富沢慎 16位（RSX級）

南里研二 30位（レーザー級）

瀬川和正 16位（フィン級）

岡田奎樹、外薗潤平 7位（470級）

高橋稜、小泉維吹 11位（49er級）



▽女子

須長由季 12位（RSX級）

土居愛実 15位（レーザーラジアル級）

吉田愛、吉岡美帆 7位（470級）

山崎アンナ・高野芹奈 18位（49erFX級）



▽混合

飯束潮吹・畑山絵里 15位（フォイリングナクラ級）

【ソフトボール】 ▽日本 金メダル

予選リーグ第1戦 日本 8対1 オーストラリア

予選リーグ第2戦 日本 3対2 メキシコ

予選リーグ第3戦 日本 5対0 イタリア

予選リーグ第4戦 日本 1対0 カナダ

予選リーグ第5戦 日本 1対2 アメリカ

決勝 日本 2対0 アメリカ

【体操】 ▽男子

橋本大輝・萱和磨・北園丈琉・谷川航 銀メダル（団体総合）

橋本大輝 金メダル（個人総合）

北園丈琉 5位（個人総合）

萱和磨 9位（個人総合）

谷川航 13位（個人総合）

橋本大輝 10位（ゆか）

北園丈琉 11位（ゆか）

谷川航 14位（ゆか）

萱和磨 27位（ゆか）

萱和磨 銅メダル（あん馬）

亀山耕平 5位（あん馬）

橋本大輝 8位（あん馬）

北園丈琉 22位（あん馬）

谷川航 25位（あん馬）

萱和磨 14位（つり輪）

谷川航 17位（つり輪）

橋本大輝 27位（つり輪）

北園丈琉 44位（つり輪）

谷川航 予選途中棄権（跳馬）

橋本大輝 10位（平行棒）

谷川航 11位（平行棒）

萱和磨 17位（平行棒）

北園丈琉 22位（平行棒）

内村航平 予選棄権（平行棒）

橋本大輝 金メダル（鉄棒）

北園丈琉 6位（鉄棒）

萱和磨 17位（鉄棒）

内村航平 20位（鉄棒）

谷川航 32位（鉄棒）

▽女子

畠田瞳・平岩優奈・村上茉愛・杉原愛子 5位（団体総合）

村上茉愛 5位（個人総合）

畠田瞳 39位（個人総合）

杉原愛子 41位（個人総合）

平岩優奈 49位（個人総合）

芦川うらら 予選途中棄権（個人総合）

村上茉愛 11位（跳馬）

畠田瞳 21位（段違い平行棒）

杉原愛子 36位（段違い平行棒）

村上茉愛 64位（段違い平行棒）

平岩優奈 71位（段違い平行棒）

芦川うらら 予選棄権（段違い平行棒）

芦川うらら 6位（平均台）

平岩優奈 20位（平均台）

村上茉愛 21位（平均台）

畠田瞳 35位（平均台）

杉原愛子 77位（平均台）

村上茉愛 銅メダル（ゆか）

杉原愛子 21位（ゆか）

畠田瞳 22位（ゆか）

平岩優奈 47位（ゆか）

芦川うらら 予選棄権（ゆか）

【卓球】 ▽男子

張本智和 4回戦敗退（シングルス）

丹羽孝希 4回戦敗退（シングルス）

水谷隼・張本智和・丹羽孝希 銅メダル（団体）



▽女子

伊藤美誠 銅メダル（シングルス）

石川佳純 5位（シングルス）

伊藤美誠・石川佳純・平野美宇 銀メダル（団体）



▽混合

水谷隼・伊藤美誠 金メダル（ダブルス）

【テコンドー】 ▽男子

鈴木セルヒオ 1回戦敗退（58キロ級）

鈴木リカルド 2回戦敗退（68キロ級）



▽女子

山田美諭（49キロ級）5位

浜田真由（57キロ級）2回戦敗退

【テニス】 ▽男子

錦織圭 5位（シングルス）

ダニエル太郎 1回戦敗退（シングルス）

西岡良仁 1回戦敗退（シングルス）

杉田祐一 1回戦敗退（シングルス）

錦織圭・マクラクラン勉 5位（ダブルス）

ダニエル太郎・西岡良仁（ダブルス） 1回戦敗退



▽女子

大坂なおみ 3回戦敗退（シングルス）

土居美咲 2回戦敗退（シングルス）

日比野菜緒 1回戦敗退（シングルス）

青山修子・柴原瑛菜 1回戦敗退（ダブルス）

二宮真琴・日比野菜緒 1回戦敗退（ダブルス）



▽混合

柴原瑛菜・マクラクラン勉 5位（ダブルス）

【飛び込み】 ▽男子

寺内健 12位（板飛び込み）

西田玲雄 25位（高飛び込み）予選敗退

寺内健・坂井丞 5位（シンクロ板飛び込み）

伊藤洸輝・村上和基 8位（シンクロ高飛び込み）



▽女子

三上紗也可 16位（板飛び込み）準決勝敗退

榎本遼香 17位（板飛び込み）準決勝敗退

荒井祭里 22位（高飛び込み）予選敗退

榎本遼香・宮本葉月 5位（シンクロ板飛び込み）

板橋美波・荒井祭里 6位（シンクロ高飛び込み）

【トライアスロン】 ▽男子

ニナー賢治 14位

小田倉真 19位



▽女子

高橋侑子 18位

岸本新菜 途中棄権



▽混合

高橋侑子・ニナー賢治・岸本新菜・小田倉真 13位

【トランポリン】 ▽男子

岸大貴 7位

堺亮介 予選敗退



▽女子

宇山芽紅 5位

森ひかる 予選敗退

【馬術】 ▽総合馬術 個人

戸本一真 4位

田中利幸 34位（※障害飛越の決勝に進めず）

大岩義明 失権



▽総合馬術 団体

日本 11位



▽馬場馬術 個人

北原広之 45位

林伸伍 48位

佐渡一毅 56位



▽馬場馬術 団体

日本 14位



▽障害飛越 個人

福島大輔 6位

斎藤功貴 13位

佐藤英賢 25位



▽障害飛越 団体

日本 失権

【バスケットボール】 ▽男子

日本 11位 1次リーグ敗退

予選リーグ第1戦 日本 77対88 スペイン

予選リーグ第2戦 日本 81対116 スロベニア

予選リーグ第3戦 日本 77対97 アルゼンチン



▽女子

日本 銀メダル

予選リーグ第1戦 日本 74対70 フランス

予選リーグ第2戦 日本 69対86 アメリカ

予選リーグ第3戦 日本 102対83 ナイジェリア

準々決勝 日本 86対85 ベルギー

準決勝 日本 87対71 フランス

決勝 日本 75対90 アメリカ

【バスケットボール3X3】 ▽男子

予選リーグ第1戦 日本 19対20 ポーランド

予選リーグ第2戦 日本 18対16 ベルギー

予選リーグ第3戦 日本 20対21 オランダ

予選リーグ第4戦 日本 18対21 ラトビア

予選リーグ第5戦 日本 11対21 セルビア

予選リーグ第6戦 日本 16対19 ROC（ロシアオリンピック委員会）

予選リーグ第7戦 日本 21対16 中国

準々決勝 日本 18対21 ラトビア



▽女子

予選リーグ第1戦 日本 18対21 ROC（ロシアオリンピック委員会）

予選リーグ第2戦 日本 20対8 ルーマニア

予選リーグ第3戦 日本 19対10 モンゴル

予選リーグ第4戦 日本 19対15 フランス

予選リーグ第5戦 日本 12対15 中国

予選リーグ第6戦 日本 22対10 イタリア

予選リーグ第7戦 日本 20対18 アメリカ

準々決勝 日本 14対16 フランス

【バドミントン】 ▽男子シングルス

常山幹太 決勝トーナメント1回戦敗退

桃田賢斗 1次リーグ敗退



▽男子ダブルス

遠藤大由・渡辺勇大 5位

園田啓悟・嘉村健士 5位



▽女子シングルス

奥原希望 5位

山口茜 5位



▽女子ダブルス

福島由紀・広田彩花 5位

永原和可那・松本麻佑 5位



▽混合ダブルス

渡辺勇大・東野有紗 銅メダル

【バレーボール】 ▽男子 日本 7位

予選リーグ第1戦 日本 3対0 ベネズエラ

予選リーグ第2戦 日本 3対1 カナダ

予選リーグ第3戦 日本 1対3 イタリア

予選リーグ第4戦 日本 0対3 ポーランド

予選リーグ第5戦 日本 3対2 イラン

準々決勝 日本 0対3 ブラジル



▽女子 日本 10位（1次リーグ敗退）

予選リーグ第1戦 日本 3対0 ケニア

予選リーグ第2戦 日本 0対3 セルビア

予選リーグ第3戦 日本 0対3 ブラジル

予選リーグ第4戦 日本 2対3 韓国

予選リーグ第5戦 日本 1対3 ドミニカ共和国

【ハンドボール】 ▽男子 日本 11位（1次リーグ敗退）

予選リーグ第1戦 日本 30対47 デンマーク

予選リーグ第2戦 日本 26対28 スウェーデン

予選リーグ第3戦 日本 20対33 エジプト

予選リーグ第4戦 日本 30対32 バーレーン

予選リーグ第5戦 日本 31対30 ポルトガル



▽女子 日本 12位（1次リーグ敗退）

予選リーグ第1戦 日本 21対32 オランダ

予選リーグ第2戦 日本 29対26 モンテネグロ

予選リーグ第3戦 日本 24対27 韓国

予選リーグ第4戦 日本 25対28 アンゴラ

予選リーグ第5戦 日本 25対37 ノルウェー

【ビーチバレー】 （男子）

石島雄介・白鳥勝浩 1次リーグ敗退



（女子）

石井美樹・村上めぐみ 決勝トーナメント進出決定戦敗退

【フェンシング】 ▽男子

西藤俊哉 13位（フルーレ個人）

松山恭助 14位（フルーレ個人）

山田優 6位（エペ個人）

見延和靖 10位（エペ個人）

加納虹輝 15位（エペ個人）

ストリーツ海飛 30位（サーブル個人）

吉田健人 33位（サーブル個人）

島村智博 34位（サーブル個人）

松山恭助・敷根崇裕・永野雄大・西藤俊哉 4位（フルーレ団体）

山田優・加納虹輝・宇山賢・見延和靖 金メダル（エペ団体）

島村智博・吉田健人・ストリーツ海飛・徳南堅太 9位（サーブル団体）

▽女子

上野優佳 6位（フルーレ個人）

東晟良 17位（フルーレ個人）

東莉央 24位（フルーレ個人）

佐藤希望 16位（エペ個人）

江村美咲 13位（サーブル個人）

田村紀佳 26位（サーブル個人）

青木千佳 33位（サーブル個人）

上野優佳・東晟良・東莉央・辻すみれ 6位（フルーレ団体）

田村紀佳・江村美咲・福島史帆実・青木千佳 5位（サーブル団体）

【ボート】 ▽男子

荒川龍太 11位（シングルスカル）



▽女子

大石綾美・冨田千愛 10位（軽量級ダブルスカル）

【ボクシング】 ▽男子

田中亮明 銅メダル（フライ級）

成松大介 2回戦棄権（ライト級）

岡沢セオン 2回戦敗退（ウエルター級）

森脇唯人 2回戦敗退（ミドル級）



▽女子

並木月海 銅メダル（フライ級）

入江聖奈 金メダル（フェザー級）

【ホッケー】 ▽男子 日本 11位（1次リーグ敗退）

予選リーグ第1戦 日本 3対5 オーストラリア

予選リーグ第2戦 日本 1対2 アルゼンチン

予選リーグ第3戦 日本 2対2 ニュージーランド

予選リーグ第4戦 日本 1対4 スペイン

予選リーグ第5戦 日本 3対5 インド



▽女子

日本 11位（1次リーグ敗退）

予選リーグ第1戦 日本 3対4 中国

予選リーグ第2戦 日本 1対2 ニュージーランド

予選リーグ第3戦 日本 0対1 オーストラリア

予選リーグ第4戦 日本 1対2 アルゼンチン

予選リーグ第5戦 日本 1対4 スペイン

【野球】 日本 金メダル

予選リーグ第1戦 日本 4対3 ドミニカ共和国

予選リーグ第2戦 日本 7対4 メキシコ

第2ラウンド 日本 7対6 アメリカ

準決勝 日本5対2 韓国

決勝 日本2対0 アメリカ

【7人制ラグビー】 ▽男子 日本 11位

予選リーグ第1戦 日本 19対24 フィジー

予選リーグ第2戦 日本 0対34 イギリス

予選リーグ第3戦 日本 12対36 カナダ

9-12位決定戦 日本 7対21 ケニア

11ー12位決定戦 日本 31対19 韓国



▽女子 日本 12位

予選リーグ第1戦 日本 0対48 オーストラリア

予選リーグ第2戦 日本 7対17 アメリカ

予選リーグ第3戦 日本 0対29 中国

9ー12位決定戦 日本 17対21 ケニア

11-12位決定戦 日本 12対21 ブラジル

【陸上】 ▽男子

（100ｍ）

山縣亮太 10秒15 予選敗退

多田修平 10秒22 予選敗退

小池祐貴 10秒22 予選敗退

（200ｍ）

山下潤 20秒78 予選敗退

飯塚翔太 21秒02 予選敗退

サニブラウン アブデル・ハキーム 21秒41 予選敗退

（400ｍ）

ウォルシュ ジュリアン 46秒57 予選敗退

（5000ｍ）

坂東悠汰 14分5秒80 予選敗退

松枝博輝 14分15秒54 予選敗退

（10000ｍ）

相澤晃 28分18秒37 17位

伊藤達彦 29分1秒31 22位

（110ｍ障害）

泉谷駿介 13秒35 準決勝敗退

金井大旺 26秒11 準決勝敗退

高山峻野 13秒98 予選敗退

（400ｍ障害）

山内大夢 49秒35 準決勝敗退

安部孝駿 49秒98 予選敗退

黒川和樹 50秒30 予選敗退

（3000ｍ障害）

三浦龍司 8分16秒90 7位入賞※予選で8分9秒92の日本新

青木涼真 8分24秒82 予選敗退

山口浩勢 8分31秒27 予選敗退

（400ｍリレー）

多田修平・山縣亮太・小池祐貴・桐生祥秀 決勝 途中棄権

（1600ｍリレー）

伊東利来也・川端魁人・佐藤拳太郎・鈴木碧斗 3分0秒76※日本記録タイ 予選敗退

（走り高跳び）

戸邉直人 2メートル24センチ 13位

衛藤昂 2メートル21センチ 予選敗退

（棒高跳び）

江島雅紀 5メートル30センチ 予選敗退

山本聖途 5メートル30センチ 予選敗退

（走り幅跳び）

橋岡優輝 8メートル10センチ 6位入賞

城山正太郎 7メートル70センチ 予選敗退

津波響樹 7メートル61センチ 予選敗退

（やり投げ）

小南拓人 78メートル39センチ 予選敗退



▽女子

（1500m）

田中希実 3分59秒95 8位入賞※準決勝で3分59秒19の日本新

卜部蘭 4分7秒90 予選敗退

（5000m）

廣中璃梨佳 14分52秒84※日本新 9位

田中希実 14分59秒93 予選敗退

萩谷楓 15分4秒95 予選敗退

（10000m）

廣中璃梨佳 31分０秒71 7位入賞

新谷仁美 32分23秒87 21位

安藤友香 32分40秒77 22位

（100m障害）

寺田明日香 13秒06 準決勝敗退

木村文子 13秒25 予選敗退

青木益未 13秒59 予選敗退

（3000m障害）

山中柚乃 9分43秒83 予選敗退

（400mリレー）

青山華依・児玉芽生・斎藤愛美・鶴田玲美 43秒44 予選敗退

（やり投げ）

北口榛花 55メートル42センチ 12位

【陸上 競歩】 ▽男子

（20キロ）

池田向希 1時間21分14秒 銀メダル

山西利和 1時間21分28秒 銅メダル

高橋英輝 1時間27分29秒 32位

（50キロ）

川野将虎 3時間51分56秒 6位入賞

勝木隼人 4時間6分32秒 30位

丸尾知司 4時間6分44秒 32位



▽女子

（20キロ）

藤井菜々子 1時間31分55秒 13位

岡田久美子 1時間31分57秒 15位

河添香織 1時間39分31秒 40位

【陸上 マラソン】 ▽男子

大迫傑 2時間10分41秒 6位入賞

中村匠吾 2時間22分23秒 62位

服部勇馬 2時間30分8秒 73位



▽女子

一山麻緒 2時間30分13秒 8位入賞

鈴木亜由子 2時間33分14秒 19位

前田穂南 2時間35分28秒 33位