ベラルーシ選手が帰国を拒否して亡命 なぜ? 何が起きたの?

Q 選手の今後は?

チマノウスカヤ選手は、ポーランドで今後もアスリートとして活動していく決意を示しています。



5日の記者会見では「スポーツ上の問題が政治的なスキャンダルになり驚いている。私は母国を愛している。生まれ育った国を離れるつもりなど決してなかった」などと複雑な心境を語っています。



そして会見の最後には「I JUST WANT TO RUN(私はただ走りたい)」と書かれたTシャツを掲げていました。



独裁的な国々が、国威発揚の手段として利用してきたオリンピックですが、東京大会でも改めてその現実が浮き彫りとなりました。



成田空港で飛行機に乗り込む直前、チマノウスカヤ選手が浮かべたかすかな笑顔。



その裏に、夢の舞台から、そして愛する祖国からも離れることになった悲しみを感じました。



今なおアスリートが政治に振り回されるオリンピックとは。



1人の選手の亡命が問いかけています。