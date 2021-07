スティーブ・ジョブズ in 京都

“All good things.”

直訳すれば「すべての良いこと」だが、

これは “All good things must come to an end.”

「どんなよいことにも終わりがある」ということわざの一部でもある。

「良いことはいつまでも続かない」という意味だ。



大西さんは、「ジョブズさんは自分の死期を悟っていたのか、全てを書かずに、この言葉だけを残したことが印象に残りました」と話す。



禅に親しんでいたジョブズは、「幸せの時間は短く、すぐに過ぎる。人の世は無常だ」と言いたかったのかもしれない。