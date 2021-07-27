【日程】東京オリンピック大会5日目 27日（火）の予定

東京オリンピックは大会5日目。日本代表の競技予定です。

（26日午後11時30分現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【トライアスロン】

午前6:30 女子決勝（高橋 侑子/岸本 新菜）



【サーフィン】

午前7:00 男子準々決勝（五十嵐 カノア/大原 洋人）

午前9:24 女子準々決勝（都筑 有夢路）



【射撃】

午前9:00 混合エアピストル予選 - ステージ1（山田 聡子/堀水 宏次郎）



【ハンドボール】

午前9:00 女子予選リーグ（日本対モンテネグロ）

【7人制ラグビー】

午前9:00 男子予選リーグ（日本対カナダ）



【バスケットボール】

午前10:00 女子予選リーグ （日本対フランス）



【バドミントン】

午前10:00 男子ダブルス予選リーグ（園田 啓悟・嘉村 健士）

午前10:40 女子ダブルス予選リーグ（福島 由紀・廣田 彩花）

午前11:20 男子ダブルス予選リーグ （渡辺 勇大・遠藤 大由）

午後6:00 女子ダブルス予選リーグ（永原 和可那・松本 麻佑）



【ビーチバレー】

午前10:00 男子予選リーグ（石島 雄介・白鳥 勝浩）

【テニス】

午前11:00 男子シングルス2回戦（錦織 圭）

午前11:00 女子シングルス3回戦（大坂 なおみ）



【競泳】

午前11:35 男子200mバタフライ準決勝（本多 灯/瀬戸 大也）

午前11:58 女子200m個人メドレー準決勝（寺村 美穂/大橋 悠依）

午後7:00 男子100m自由形予選（中村 克）

午後7:25 女子200mバタフライ予選（長谷川 涼香）

午後7:38 男子200m平泳ぎ予選（佐藤 翔馬/武良 竜也）

午後7:58 男子800mリレー予選



【ホッケー】

午前11:45 男子予選リーグ（日本対ニュージーランド）



【柔道】

午前11:45 男子81キロ級2回戦（永瀬 貴規）

午後0:11 女子63キロ級1回戦（田代 未来）

【卓球】

午後0:00 女子シングルス3回戦（伊藤 美誠）

午後3:30 男子シングルス3回戦（丹羽 孝希）

午後4:30 女子シングルス4回戦（石川 佳純）

午後7:30 男子シングルス4回戦（張本 智和）



【セーリング】

午後0:05 49erFX級レース1（山崎 アンナ/高野 芹奈）

午後0:05 レーザーラジアル級レース5（土居 愛実）

午後1:00 49erFX級レース2（山崎 アンナ/高野 芹奈）

午後1:05 フィン級レース1（瀬川 和正）

午後1:20 レーザーラジアル級レース6（土居 愛実）

午後1:55 49erFX級レース3（山崎 アンナ/高野 芹奈）

午後2:20 フィン級レース2（瀬川 和正）

午後2:50 49er級レース1（高橋 稜/小泉 維吹）

午後3:45 49er級レース2（高橋 稜/小泉 維吹）

午後4:40 49er級レース3（高橋 稜/小泉 維吹）



【射撃】

午後1:15 混合エアライフル予選 - ステージ1（中口 遥/岡田 直也/平田 しおり/松本 崇志）

【バスケットボール3x3】

午後1:30 女子予選リーグ（日本対アメリカ）

午後3:05 男子予選リーグ（日本対中国）



【カヌー】

午後2:00 スラローム女子カヤックシングル準決勝（矢澤 亜季）



【バレーボール】

午後2:20 女子予選リーグ（日本対セルビア）



【自転車】

午後3:00 女子マウンテンバイク決勝（今井 美穂）



【飛び込み】

午後3:00 女子シンクロ高飛び込み決勝（荒井 祭里・板橋 美波）



【ウエイトリフティング】

午後3:50 女子59キロ級（安藤 美希子）