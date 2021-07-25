【日程】東京オリンピック大会3日目 25日（日）の競技予定

東京オリンピックは大会3日目。日本代表の競技予定です。

柔道では24日に続きメダル獲得なるか注目されます。

（24日午後10時現在・競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【サーフィン】

午前7:00 男子第1ラウンド（大原 洋人／五十嵐カノア）

午前10:20 女子第1ラウンド（前田 マヒナ／都筑 有夢路）



【スケートボード】

オリンピックの新競技、スケートボードは世界ランキング上位の日本選手が多く、金メダルを含めた複数のメダル獲得を狙います。手すりや階段など街なかのようなコースで技を競う「ストリート」には男子の世界ランキング2位の堀米雄斗選手と、白井空良選手、それに青木勇貴斗選手が出場します。



午前8:30 男子ストリート予選（白井空良／堀米雄斗／青木勇貴斗）



【射撃】

午前9:00 女子エアピストル予選（山田 聡子／佐々木 千鶴）

午前9:00 女子スキート予選 1日目（石原 奈央子）

午前10:00 男子スキート予選1日目（井川 寛之）

午後1:00 男子エアライフル予選（松本 崇志／岡田 直也）

ライブ



【ハンドボール】

午前9:00 女子予選リーグ（日本対オランダ）

【体操】

午前10:00 女子予選（芦川 うらら／畠田 瞳／平岩 優奈／村上 茉愛／杉原 愛子）



【ビーチバレー】

午前10:00 男子予選リーグ（石島 雄介・白鳥 勝浩）



【バスケットボール3x3】

午前10:15 女子予選リーグ（日本対モンゴル）

午後5:55 女子予選リーグ （日本対フランス）

午後7:05 男子予選リーグ（日本対オランダ）

午後10:25 男子予選リーグ （日本対ラトビア）



【ボート】

午前10:20 女子軽量級ダブルスカル敗者復活戦（冨田 千愛／大石 綾美）



【フェンシング】

午前10:25 女子フルーレ個人2回戦（東 晟良）

午前10:55 女子フルーレ個人2回戦（東 莉央）

午前11:25 女子フルーレ個人2回戦（上野 優佳）

午後0:45 男子エペ個人2回戦（加納 虹輝）

午後0:45 男子エペ個人2回戦（見延 和靖）

午後1:10 男子エペ個人2回戦（山田 優）



【テコンドー】

午前10:28 女子57キロ級1回戦（濱田 真由）

午前10:42 男子68キロ級1回戦（鈴木 リカルド）

【バドミントン】

午前10:40 男子シングルス予選リーグ （常山 幹太）

午前11:20 女子シングルス予選リーグ （奥原 希望）

午後0:40 男子ダブルス予選リーグ（遠藤 大由・渡辺 勇大）

午後6:00 男子シングルス予選リーグ（桃田 賢斗）

午後6:40 混合ダブルス予選リーグ（渡辺 勇大／東野 有紗）

午後7:20 女子ダブルス予選リーグ （福島 由紀／廣田 彩花）

午後8:00 女子ダブルス予選リーグ（松本 麻佑／永原 和可那）



【卓球】

午前11:00 混合ダブルス準々決勝（水谷 隼／伊藤 美誠）

【テニス】

午前11:00 男子シングルス1回戦（西岡 良仁）

午前11:00 男子シングルス1回戦（錦織 圭）

午前11:00 女子シングルス1回戦（大坂 なおみ）

午前11:00 女子ダブルス1回戦（青山 修子・柴原 瑛菜）

午前11:00 男子ダブルス1回戦（ダニエル 太郎・西岡 良仁）



【競泳】

競泳は女子400メートル個人メドレーで決勝に進んだ大橋悠依選手がメダル獲得を目指します。おととしの世界選手権でこの種目、銅メダルを獲得するなど、着実に力をつけてきた大橋選手が海外の強豪に挑みます。

午前11:12 女子400m個人メドレー（大橋 悠依）

午前11:33 男子100m平泳ぎ準決勝（武良 竜也）

午後7:02 女子100m背泳ぎ予選（小西 杏奈）

午後7:17 男子200m自由形予選（松元 克央）

午後7:34 女子100m平泳ぎ予選（青木 玲緒樹／渡部 香生子）

午後7:51 男子100m背泳ぎ予選（入江 陵介）

午後8:06 女子400m自由形予選（難波 実夢）

午後8:30 男子400mリレー予選



【ホッケー】

午前11:45 女子予選リーグ （日本対中国）



【セーリング】

午後0:05 男子RSX級レース 1（富澤 慎）

午後0:05 レーザーラジアル級レース 1（土居 愛実）

午後0:55 男子RSX級レース 2（富澤 慎）

午後1:20 レーザーラジアル級レース 2（土居 愛実）

午後1:45 男子RSX級レース 3（富澤 慎）

午後2:35 レーザー級レース 1（南里 研二）

午後3:05 女子RSX級レース 1（須長 由季）

午後3:50 レーザー級レース 2（南里 研二）

午後3:55 女子RSX級レース 2（須長 由季）

午後4:45 女子RSX級レース 3（須長 由季）

【柔道】

柔道は24日に男子60キロ級で高藤直寿選手が金メダル。女子48キロ級で渡名喜風南選手が銀メダルを獲得しました。25日は畳に上がる最強の”きょうだい”に注目です。女子52キロ級に阿部詩選手、男子66キロ級に阿部一二三選手が出場。柔道史上初めてのきょうだい同時金メダルに期待がかかります。



午後0:31 男子66キロ級3回戦（阿部 一二三）

午後0:59 女子52キロ級3回戦（阿部 詩）

【カヌー】

午後1:00 スラローム 男子カナディアンシングル予選（羽根田 卓也）

午後1:50 スラローム 女子カヤックシングル予選（矢澤 亜季）



【自転車】

午後1:00 女子個人ロードレース（金子 広美／與那嶺 恵理）



【水球】

午後2:00 男子予選リーグ（日本対アメリカ）



【ソフトボール】

午後2:30 予選リーグ（日本対カナダ）



【アーチェリー】

午後2:54 女子団体準々決勝（日本）



【飛び込み】

午後3:00 女子シンクロ板飛び込み（榎本 遼香／宮本 葉月）



【ウエイトリフティング】

午後3:50 男子61キロ級グループA（糸数 陽一）

午後7:50 男子67キロ級グループA（近内 三孝）



【馬術】

午後5:00 馬場馬術個人・団体予選2日目（林 伸伍）

午後5:00 馬場馬術団体予選2日目