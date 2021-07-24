【日程】東京オリンピック大会2日目 24日の競技予定

東京オリンピックは大会2日目となる24日から各競技が本格化的に始まります。

日本代表の競技予定です。

（※競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【射撃】

午前8:30 女子エアライフル予選（平田 しおり／中口 遥）



【バドミントン】

午前9:00 混合ダブルス予選リーグ （渡辺 勇大・東野 有紗）

午前9:40 女子シングルス予選リーグ（山口 茜）

午後6:00 女子ダブルス予選リーグ （永原 和可那・松本 麻佑）

午後7:20 男子ダブルス予選リーグ（園田 啓悟・嘉村 健士）

午後8:00 男子ダブルス予選リーグ（渡辺 勇大・遠藤 大由）

午後8:40 女子ダブルス予選リーグ（福島 由紀・廣田 彩花）



【ビーチバレー】

午前9:00 女子予選リーグ（石井 美樹・村上 めぐみ） ※不戦勝



【フェンシング】

午前9:30 男子サーブル個人1回戦（吉田 健人／島村 智博／ストリーツ 海飛）

午前9:55 女子エペ個人2回戦（佐藤 希望）



【ホッケー】

午前9:30 男子予選リーグ（日本対オーストラリア）

【テコンドー】

午前10:14 女子49キロ級1回戦（山田 美諭）

午前10:28 男子58キロ級1回戦（鈴木 セルヒオ）



【バスケットボール3x3】

午前10:15 女子予選リーグ（日本対ROC＝ロシアオリンピック委員会）

午後2:25 女子予選リーグ（日本対ルーマニア）

午後7:05 男子予選リーグ（日本対ポーランド）

午後10:25 男子予選リーグ（日本対ベルギー）



【自転車】

午前11:00 男子個人ロードレース決勝（増田 成幸／新城 幸也）

【テニス】

午前11:00 女子シングルス予選リーグ（土居 美咲／日比野 菜緒）

午前11:00 男子ダブルス予選リーグ（マクラクラン 勉・錦織 圭）

午前11:00 女子ダブルス予選リーグ（日比野 菜緒・二宮 真琴）

午前11:00 男子シングルス予選リーグ（ダニエル 太郎／杉田 祐一）



【卓球】

午前11:15 混合ダブルス4回戦（水谷 隼・伊藤 美誠）



【アーチェリー】

午前11:24 混合団体1回戦（山内梓・武藤弘樹）



【柔道】

午後0:11 男子60キロ級3回戦（高藤 直寿）

午後0:57 女子48キロ級3回戦（渡名喜 風南）



【射撃】

午後1:00 男子エアピストル予選（堀水 宏次郎）

【ウエイトリフティング】

午後1:50 女子49キロ級グループA（三宅 宏実）



【水球】

午後2:00 女子予選リーグ（日本対アメリカ）



【体操】

午後2:30 男子予選（萱 和磨／谷川 航／北園 丈琉／橋本 大輝）



【バレーボール】

午後4:25 男子予選リーグ（日本対ベネズエラ）



【馬術】

午後5:00 馬場馬術個人予選1日目（佐渡 一毅）

午後5:00 馬場馬術団体予選1日目



【ボクシング】

午後5:30 女子フェザー級１回戦（入江 聖奈）

午後7:24 男子ウエルター級１回戦（岡澤 セオン）