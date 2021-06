ミャンマー代表選手「亡命」の真実

空港に着くと、ピエ・リアン・アウン選手がちょうど出発ロビーに入るところでした。彼はここで、支援者に向かって手を合わせ、頭を下げるようなしぐさをしました。



そして、私たちの携帯に届いたメッセージには「i can not do anything(私にはなにもできない)」という文字。



さらに、「I’m very tired(とても疲れました)」と続き、彼がこのまま帰国するのは確実と見られました。