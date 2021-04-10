競泳 東京オリンピック 代表内定選手 一覧

【男子】16人が内定

▽自由形

100m 中村克

200m 松元克央



▽背泳ぎ

100m 入江陵介

200m 入江陵介・砂間敬太



▽平泳ぎ

200m 佐藤翔馬・武良竜也



▽バタフライ

100m 水沼尚輝・川本武史

200m 本多灯・瀬戸大也



▽個人メドレー

200m 瀬戸大也・萩野公介

400m 瀬戸大也・井狩裕貴



▽400mリレー

中村克・松元克央・関海哉・難波暉



▽800mリレー

松元克央・柳本幸之介・萩野公介・高橋航太郎



▽400mメドレーリレー

中村克・佐藤翔馬・入江陵介・水沼尚輝・川本武史