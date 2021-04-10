▽自由形
100m 中村克
200m 松元克央
▽背泳ぎ
100m 入江陵介
200m 入江陵介・砂間敬太
▽平泳ぎ
200m 佐藤翔馬・武良竜也
▽バタフライ
100m 水沼尚輝・川本武史
200m 本多灯・瀬戸大也
▽個人メドレー
200m 瀬戸大也・萩野公介
400m 瀬戸大也・井狩裕貴
▽400mリレー
中村克・松元克央・関海哉・難波暉
▽800mリレー
松元克央・柳本幸之介・萩野公介・高橋航太郎
▽400mメドレーリレー
中村克・佐藤翔馬・入江陵介・水沼尚輝・川本武史
競泳 東京オリンピック 代表内定選手 一覧
東京オリンピックの競泳の会場となる東京 江東区の東京アクアティクスセンターで10日まで開かれたる競泳の日本選手権では、すでに代表に内定していた瀬戸大也選手を含め男女合わせて29人が代表に内定しました。
【男子】16人が内定
【女子】13人が内定
▽自由形
400m 小堀倭加・難波実夢
800m 難波実夢・小堀倭加
▽平泳ぎ
100m 渡部香生子・青木玲緒樹
200m 渡部香生子
▽バタフライ
200m 長谷川涼香
▽個人メドレー
200m 寺村美穂・大橋悠依
400m 大橋悠依・谷川亜華葉
▽400mリレー
池江璃花子・酒井夏海・五十嵐千尋・大本里佳
▽800mリレー
五十嵐千尋
▽400mメドレーリレー
池江璃花子・小西杏奈・渡部香生子・青木玲緒樹
400m 小堀倭加・難波実夢
800m 難波実夢・小堀倭加
▽平泳ぎ
100m 渡部香生子・青木玲緒樹
200m 渡部香生子
▽バタフライ
200m 長谷川涼香
▽個人メドレー
200m 寺村美穂・大橋悠依
400m 大橋悠依・谷川亜華葉
▽400mリレー
池江璃花子・酒井夏海・五十嵐千尋・大本里佳
▽800mリレー
五十嵐千尋
▽400mメドレーリレー
池江璃花子・小西杏奈・渡部香生子・青木玲緒樹