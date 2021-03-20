２０日午後６時９分ごろ地震がありました。

現在、震度４以上が観測されている地域は以下のとおりです。

▼震度５強が、宮城県北部、宮城県南部、宮城県中部。

▼震度５弱が、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、福島県中通り、福島県浜通り。

▼震度４が、青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、秋田県沿岸南部、秋田県内陸南部、山形県最上地方、山形県村山地方、山形県置賜地方、福島県会津、茨城県北部、茨城県南部、群馬県南部、新潟県下越地方。

今後の情報に注意してください。

震源地は宮城県沖で震源の深さは６０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７．２と推定されます。

各市町村の震度は以下のとおりです。



▼震度５強が、仙台市宮城野区、宮城県石巻市、宮城県岩沼市、宮城県登米市、宮城県東松島市、宮城県大崎市、宮城県蔵王町、宮城県松島町、宮城県涌谷町、宮城県美里町。



▼震度５弱が、岩手県大船渡市、岩手県一関市、岩手県住田町、仙台市青葉区、仙台市若林区、仙台市泉区、宮城県気仙沼市、宮城県名取市、宮城県角田市、宮城県栗原市、宮城県大河原町、宮城県柴田町、宮城県川崎町、宮城県丸森町、宮城県亘理町、宮城県山元町、宮城県利府町、宮城県大郷町、宮城県大衡村、宮城県南三陸町、福島県相馬市、福島県田村市、福島県南相馬市、福島県国見町、福島県大熊町、福島県双葉町、福島県浪江町、福島県新地町、福島県飯舘村。



▼震度４が、青森県八戸市、青森県七戸町、青森県おいらせ町、青森県五戸町、青森県南部町、青森県階上町、岩手県盛岡市、岩手県宮古市、岩手県花巻市、岩手県北上市、岩手県久慈市、岩手県遠野市、岩手県陸前高田市、岩手県釜石市、岩手県八幡平市、岩手県奥州市、岩手県紫波町、岩手県矢巾町、岩手県金ケ崎町、岩手県平泉町、岩手県大槌町、岩手県山田町、岩手県普代村、岩手県野田村、仙台市太白区、宮城県塩釜市、宮城県白石市、宮城県多賀城市、宮城県富谷市、宮城県村田町、宮城県七ヶ浜町、宮城県大和町、宮城県色麻町、宮城県加美町、宮城県女川町、秋田県横手市、秋田県由利本荘市、秋田県大仙市、山形県米沢市、山形県村山市、山形県天童市、山形県東根市、山形県尾花沢市、山形県南陽市、山形県山辺町、山形県中山町、山形県河北町、山形県舟形町、山形県川西町、山形県白鷹町、福島市、福島県郡山市、福島県いわき市、福島県白河市、福島県須賀川市、福島県二本松市、福島県伊達市、福島県本宮市、福島県桑折町、福島県川俣町、福島県大玉村、福島県鏡石町、福島県天栄村、福島県猪苗代町、福島県会津坂下町、福島県会津美里町、福島県泉崎村、福島県中島村、福島県矢吹町、福島県棚倉町、福島県石川町、福島県玉川村、福島県平田村、福島県浅川町、福島県古殿町、福島県小野町、福島県広野町、福島県楢葉町、福島県富岡町、福島県川内村、福島県葛尾村、茨城県水戸市、茨城県日立市、茨城県土浦市、茨城県石岡市、茨城県下妻市、茨城県常総市、茨城県常陸太田市、茨城県北茨城市、茨城県笠間市、茨城県取手市、茨城県つくば市、茨城県ひたちなか市、茨城県那珂市、茨城県筑西市、茨城県坂東市、茨城県鉾田市、茨城県つくばみらい市、茨城県小美玉市、茨城県茨城町、茨城県城里町、茨城県東海村、茨城県大子町、栃木県市貝町、栃木県高根沢町、栃木県那須町、栃木県那珂川町、群馬県明和町、群馬県邑楽町、さいたま市中央区、埼玉県加須市、埼玉県春日部市、埼玉県久喜市、埼玉県八潮市、埼玉県川島町、埼玉県宮代町、千葉市美浜区、千葉県浦安市、千葉県印西市、千葉県香取市、横浜市中区、新潟県阿賀町、山梨県忍野村、長野県南牧村。