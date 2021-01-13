大相撲初場所4日目 大関 貴景勝4連敗 初日から勝ち星なし

大相撲初場所は4日目です。大関・貴景勝は宝富士に敗れて初日から勝ち星がなく4連敗となりました。

中入り後の勝敗です。



▽十両の東龍に豊山は豊山が外掛け。



▽佐田の海に豊昇龍は佐田の海が寄り切り。



▽新入幕の翠富士に明瀬山は明瀬山が寄り切りで4連勝。



▽琴ノ若に天空海は琴ノ若が寄り倒しで勝ちました。



▽琴恵光に逸ノ城は逸ノ城が押し出し。



▽碧山に照強は照強が押し出し。



▽志摩ノ海に明生は明生が押し出しで4連勝です。



▽翔猿に妙義龍は妙義龍が押し出し。



▽霧馬山に竜電は竜電が寄り切りで勝って初日が出ました。



▽輝に徳勝龍は徳勝龍がはたき込み。



▽遠藤に栃ノ心は栃ノ心が寄り切り。



▽玉鷲に隠岐の海は玉鷲が突き落とし。



▽御嶽海に大栄翔は大栄翔が突き出しで4連勝です。



▽大関経験者どうしの一番、高安に照の富士は高安がはたき込み。



▽隆の勝に北勝富士は隆の勝がはたき込み。



▽阿武咲に角番の大関・朝乃山は朝乃山が寄り切り。阿武咲は初黒星です。



▽角番の大関・正代に琴勝峰は正代が押し出しで勝ちました。



▽宝富士に大関・貴景勝は宝富士が上手投げで勝ちました。貴景勝は元気なく初日から4連敗です。