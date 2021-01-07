7日は518便がすでに欠航したか、欠航が決まっています。
▽全日空が、札幌や秋田、富山や鳥取などを発着する253便
▽日本航空が、札幌や函館、青森や新潟などを発着する146便
▽スターフライヤーが、福岡や北九州などを発着する29便
▽フジドリームエアラインズが、青森や山形などを発着する24便
▽エアドゥが、札幌や函館などを発着する22便
▽日本エアコミューターが、福岡などを発着する22便
▽ピーチ・アビエーションが福岡などを発着する8便
▽アイベックスエアラインズが、新潟などを発着する8便
▽日本トランスオーシャンが、那覇を発着する3便
▽ソラシドエアが、羽田と大分などを結ぶ3便
空の便 8日も161便の欠航決定 (7日17時)
国内の空の便は7日、500便余りが欠航したほか、8日も日本海側や北海道を発着する便など、合わせて161便の欠航が決まっています。
7日 518便が欠航
8日 161便の欠航 さらに増える可能性も
8日も、合わせて161便の欠航がすでに決まっています。
▽全日空が、札幌や新潟、福岡、熊本などを発着する90便
▽日本航空が、札幌などを発着する42便
▽スターフライヤーが、羽田や北九州などを発着する14便
▽フジドリームエアラインズが、青森や出雲などを発着する6便
▽日本エアコミューターが、出雲などを発着する6便
▽ソラシドエアが、羽田と熊本を発着する3便
今後の天候次第では、さらに欠航が増える可能性もあるとして、航空各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
▽全日空が、札幌や新潟、福岡、熊本などを発着する90便
▽日本航空が、札幌などを発着する42便
▽スターフライヤーが、羽田や北九州などを発着する14便
▽フジドリームエアラインズが、青森や出雲などを発着する6便
▽日本エアコミューターが、出雲などを発着する6便
▽ソラシドエアが、羽田と熊本を発着する3便
今後の天候次第では、さらに欠航が増える可能性もあるとして、航空各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。