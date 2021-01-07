空の便 8日も161便の欠航決定 (7日17時)

7日 518便が欠航

7日は518便がすでに欠航したか、欠航が決まっています。



▽全日空が、札幌や秋田、富山や鳥取などを発着する253便

▽日本航空が、札幌や函館、青森や新潟などを発着する146便

▽スターフライヤーが、福岡や北九州などを発着する29便

▽フジドリームエアラインズが、青森や山形などを発着する24便

▽エアドゥが、札幌や函館などを発着する22便

▽日本エアコミューターが、福岡などを発着する22便

▽ピーチ・アビエーションが福岡などを発着する8便

▽アイベックスエアラインズが、新潟などを発着する8便

▽日本トランスオーシャンが、那覇を発着する3便

▽ソラシドエアが、羽田と大分などを結ぶ3便