【随時更新】箱根駅伝 復路 ５区間109.6km 総合優勝の行方は？

往路順位（復路の出発時刻）

1 創価大 5:28:08（午前8時）

2 東洋大 5:30:22（午前8時2分14秒）

3 駒沢大 5:30:29（午前8時2分21秒）

4 帝京大 5:30:39（午前8時2分31秒）

5 東海大 5:31:35（午前8時3分27秒）

6 東京国際大 5:32:06（午前8時3分58秒）

7 順天堂大 5:33:31（午前8時5分23秒）

8 神奈川大 5:33:40（午前8時5分32秒）

9 国学院大 5:34:52（午前8時6分44秒）

10 拓殖大 5:35:01（午前8時6分53秒）

11 早稲田大 5:35:12（午前8時7分04秒）

12 青山学院大 5:35:43（午前8時7分35秒）

13 城西大 5:35:44（午前8時7分36秒）

14 明治大 5:36:03（午前8時7分55秒）

15 日本体育大 5:36:38（午前8時8分30秒）

16 法政大 5:37:14（午前8時9分06秒）

17 国士舘大 5:37:48（午前8時9分40秒）

18 山梨学院大 5:38:38（午前8時10分00秒 一斉スタート）

19 中央大 5:39:17（午前8時10分00秒 一斉スタート）

20 専修大 5:49:56（午前8時10分00秒 一斉スタート）

（参考）関東学生連合 5:45:46（午前8時10分00秒 一斉スタート）

※関東学生連合はオープン参加。記録はチーム、個人ともに参考記録となります。