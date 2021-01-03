1 創価大 5:28:08（午前8時）
2 東洋大 5:30:22（午前8時2分14秒）
3 駒沢大 5:30:29（午前8時2分21秒）
4 帝京大 5:30:39（午前8時2分31秒）
5 東海大 5:31:35（午前8時3分27秒）
6 東京国際大 5:32:06（午前8時3分58秒）
7 順天堂大 5:33:31（午前8時5分23秒）
8 神奈川大 5:33:40（午前8時5分32秒）
9 国学院大 5:34:52（午前8時6分44秒）
10 拓殖大 5:35:01（午前8時6分53秒）
11 早稲田大 5:35:12（午前8時7分04秒）
12 青山学院大 5:35:43（午前8時7分35秒）
13 城西大 5:35:44（午前8時7分36秒）
14 明治大 5:36:03（午前8時7分55秒）
15 日本体育大 5:36:38（午前8時8分30秒）
16 法政大 5:37:14（午前8時9分06秒）
17 国士舘大 5:37:48（午前8時9分40秒）
18 山梨学院大 5:38:38（午前8時10分00秒 一斉スタート）
19 中央大 5:39:17（午前8時10分00秒 一斉スタート）
20 専修大 5:49:56（午前8時10分00秒 一斉スタート）
（参考）関東学生連合 5:45:46（午前8時10分00秒 一斉スタート）
※関東学生連合はオープン参加。記録はチーム、個人ともに参考記録となります。
【随時更新】箱根駅伝 復路 ５区間109.6km 総合優勝の行方は？
関東の大学対抗で競う「箱根駅伝」。
復路のレースは、午前8時に箱根町の芦ノ湖駐車場入口をスタートしました。復路は、東京 大手町 読売新聞社前までの5区間、109.6kmです。各区間の記録などを随時更新でお伝えします。
往路順位（復路の出発時刻）
復路（109.6km）
第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
第7区（21.3km）小田原～平塚
第8区（21.4km）平塚～戸塚
第9区（23.1km）戸塚～鶴見
第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町 読売新聞社前
第7区（21.3km）小田原～平塚
第8区（21.4km）平塚～戸塚
第9区（23.1km）戸塚～鶴見
第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町 読売新聞社前