【随時更新】箱根駅伝 往路 5区間107.5km

関東の大学対抗で競う「箱根駅伝」。

往路のレースは、午前8時に東京 大手町をスタートしました。往路は、箱根町 芦ノ湖駐車場入口までの5区間、107.5kmです。各区間の記録などを随時更新でお伝えします。

第2区（23.1km）東京国際大がトップに 【通過順位（上位10位まで）】

1 東京国際大 2:09:34

2 創価大 2:10:33

3 東海大 2:10:35

4 日本体育大 2:10:36

5 東洋大 2:10:39

6 拓殖大 2:10:48

7 神奈川大 2:10:49

8 駒沢大 2:11:14

9 城西大 2:11:33

10 早稲田大 2:11:34



【区間順位】（区間最高 2020年 東洋大 相澤晃 1:05:57）

1 東京国際大 イェゴン ヴィンセント 1:05:49（※区間新）

2 国士舘大 ライモイ ヴィンセント 1:07:09

3 日本体育大 池田耀平 1:07:14

4 東洋大 松山和希 1:07:15

5 拓殖大 ジョセフ ラジニ 1:07:17

6 創価大 フィリップ ムルワ 1:07:18

7 駒沢大 田沢廉 1:07:27

8 東海大 名取燎太 1:07:30

9 神奈川大 井手孝一 1:07:33

10 順天堂大 野村優作 1:08:05

11 城西大 菊地駿弥 1:08:12

12 帝京大 星岳 1:08:16

13 早稲田大 太田直希 1:08:17

14 青山学院大 中村唯翔 1:08:29

15 国学院大 中西大翔 1:09:14

16 中央大 森凪也 1:09:38

17 明治大 加藤大誠 1:09:48

18 山梨学院大 森山真伍 1:10:19

19 法政大 河田太一平 1:10:39

20 専修大 茅野雅博 1:11:30

（参考）関東学生連合河村悠 1:11:38

第1区（21.3km）法政大 鎌田が区間賞 【区間順位】（区間最高 2007年 東海大 佐藤悠基 1:01:06）

1 法政大 鎌田航生 1:03:00

2 東海大 塩沢稀夕 1:03:05

3 創価大 福田悠一 1:03:15

4 神奈川大 呑村大樹 1:03:16

5 早稲田大 井川龍人 1:03:17

6 青山学院大 吉田圭太 1:03:18

7 城西大 砂岡拓磨 1:03:21

8 日本体育大 藤本珠輝 1:03:22

9 東洋大 児玉悠輔 1:03:24

10 順天堂大 三浦龍司 1:03:31

11 拓殖大 合田椋 1:03:31

12 国学院大 藤木宏太 1:03:32

13 帝京大 小野寺悠 1:03:35

14 東京国際大 丹所健 1:03:45

15 駒沢大 白鳥哲汰 1:03:47

16 明治大 児玉真輝 1:04:06

17 中央大 千守倫央 1:04:17

18 国士舘大 山本龍神 1:04:34

19 専修大 高瀬桂 1:04:59

20 山梨学院大 新本駿 1:05:04

（参考）関東学生連合 難波天 1:03:26