【通過順位（上位10位まで）】
1 東京国際大 2:09:34
2 創価大 2:10:33
3 東海大 2:10:35
4 日本体育大 2:10:36
5 東洋大 2:10:39
6 拓殖大 2:10:48
7 神奈川大 2:10:49
8 駒沢大 2:11:14
9 城西大 2:11:33
10 早稲田大 2:11:34
【区間順位】（区間最高 2020年 東洋大 相澤晃 1:05:57）
1 東京国際大 イェゴン ヴィンセント 1:05:49（※区間新）
2 国士舘大 ライモイ ヴィンセント 1:07:09
3 日本体育大 池田耀平 1:07:14
4 東洋大 松山和希 1:07:15
5 拓殖大 ジョセフ ラジニ 1:07:17
6 創価大 フィリップ ムルワ 1:07:18
7 駒沢大 田沢廉 1:07:27
8 東海大 名取燎太 1:07:30
9 神奈川大 井手孝一 1:07:33
10 順天堂大 野村優作 1:08:05
11 城西大 菊地駿弥 1:08:12
12 帝京大 星岳 1:08:16
13 早稲田大 太田直希 1:08:17
14 青山学院大 中村唯翔 1:08:29
15 国学院大 中西大翔 1:09:14
16 中央大 森凪也 1:09:38
17 明治大 加藤大誠 1:09:48
18 山梨学院大 森山真伍 1:10:19
19 法政大 河田太一平 1:10:39
20 専修大 茅野雅博 1:11:30
（参考）関東学生連合河村悠 1:11:38
【随時更新】箱根駅伝 往路 5区間107.5km
関東の大学対抗で競う「箱根駅伝」。
往路のレースは、午前8時に東京 大手町をスタートしました。往路は、箱根町 芦ノ湖駐車場入口までの5区間、107.5kmです。各区間の記録などを随時更新でお伝えします。
第2区（23.1km）東京国際大がトップに
第1区（21.3km）法政大 鎌田が区間賞
【区間順位】（区間最高 2007年 東海大 佐藤悠基 1:01:06）
1 法政大 鎌田航生 1:03:00
2 東海大 塩沢稀夕 1:03:05
3 創価大 福田悠一 1:03:15
4 神奈川大 呑村大樹 1:03:16
5 早稲田大 井川龍人 1:03:17
6 青山学院大 吉田圭太 1:03:18
7 城西大 砂岡拓磨 1:03:21
8 日本体育大 藤本珠輝 1:03:22
9 東洋大 児玉悠輔 1:03:24
10 順天堂大 三浦龍司 1:03:31
11 拓殖大 合田椋 1:03:31
12 国学院大 藤木宏太 1:03:32
13 帝京大 小野寺悠 1:03:35
14 東京国際大 丹所健 1:03:45
15 駒沢大 白鳥哲汰 1:03:47
16 明治大 児玉真輝 1:04:06
17 中央大 千守倫央 1:04:17
18 国士舘大 山本龍神 1:04:34
19 専修大 高瀬桂 1:04:59
20 山梨学院大 新本駿 1:05:04
（参考）関東学生連合 難波天 1:03:26
1 法政大 鎌田航生 1:03:00
2 東海大 塩沢稀夕 1:03:05
3 創価大 福田悠一 1:03:15
4 神奈川大 呑村大樹 1:03:16
5 早稲田大 井川龍人 1:03:17
6 青山学院大 吉田圭太 1:03:18
7 城西大 砂岡拓磨 1:03:21
8 日本体育大 藤本珠輝 1:03:22
9 東洋大 児玉悠輔 1:03:24
10 順天堂大 三浦龍司 1:03:31
11 拓殖大 合田椋 1:03:31
12 国学院大 藤木宏太 1:03:32
13 帝京大 小野寺悠 1:03:35
14 東京国際大 丹所健 1:03:45
15 駒沢大 白鳥哲汰 1:03:47
16 明治大 児玉真輝 1:04:06
17 中央大 千守倫央 1:04:17
18 国士舘大 山本龍神 1:04:34
19 専修大 高瀬桂 1:04:59
20 山梨学院大 新本駿 1:05:04
（参考）関東学生連合 難波天 1:03:26
第97回 箱根駅伝
【コース】
▽総距離（217.1km）
・往路1月2日（107.5km）
第1区（21.3km）大手町 読売新聞社前～鶴見
第2区（23.1km）鶴見～戸塚
第3区（21.4km）戸塚～平塚
第4区（20.9km）平塚～小田原
第5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口
・復路1月3日（109.6km）
第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
第7区（21.3km）小田原～平塚
第8区（21.4km）平塚～戸塚
第9区（23.1km）戸塚～鶴見
第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町 読売新聞社前
【出場校】20校＋1チーム
青山学院大
東海大
国学院大
帝京大
東京国際大
明治大
早稲田大
駒沢大
創価大
東洋大
順天堂大
中央大
城西大
神奈川大
国士舘大
日本体育大
山梨学院大
法政大
拓殖大
専修大
関東学生連合
（関東学生連合チームはオープン参加。記録はチーム、個人ともに参考記録）
▽総距離（217.1km）
・往路1月2日（107.5km）
第1区（21.3km）大手町 読売新聞社前～鶴見
第2区（23.1km）鶴見～戸塚
第3区（21.4km）戸塚～平塚
第4区（20.9km）平塚～小田原
第5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口
・復路1月3日（109.6km）
第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原
第7区（21.3km）小田原～平塚
第8区（21.4km）平塚～戸塚
第9区（23.1km）戸塚～鶴見
第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町 読売新聞社前
【出場校】20校＋1チーム
青山学院大
東海大
国学院大
帝京大
東京国際大
明治大
早稲田大
駒沢大
創価大
東洋大
順天堂大
中央大
城西大
神奈川大
国士舘大
日本体育大
山梨学院大
法政大
拓殖大
専修大
関東学生連合
（関東学生連合チームはオープン参加。記録はチーム、個人ともに参考記録）