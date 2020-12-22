ことしの創作四字熟語 最優秀作品は「医師奮診」

「創作四字熟語」は、四字熟語をもじったり、新しく創作したりしてことし1年を表現してもらおうと、大手生命保険会社が毎年募集していて、ことしは2万2000点余りの応募がありました。



22日はこのうち、50点の入選作品が大阪 中央区の会場で発表されました。



最優秀作品は「医師奮診」で、「獅子奮迅」をもじって、新型コロナウイルスに立ち向かう医療従事者の奮闘ぶりを表現しています。



ほかにも新型コロナウイルスに関する作品が多く、

▽お手製のマスクを表した「創意口布（創意工夫）」

▽すべての世帯に急きょ支給された10万円から「給十各家（急転直下）」

▽東京オリンピック・パラリンピックの延期を表した「一年待東（七転八倒）」

などが入選しました。



また、

▽アニメ「鬼滅の刃」の「頻出鬼滅（神出鬼没）」、

▽ゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」の「凄森消費（巣ごもり消費）」など、

ことしの流行にちなんだ作品も選ばれました。



発表会場では、大阪の上宮高校書道パフォーマンス部の生徒たちが音楽に合わせながら大きな紙に「医師奮診」などの入選作品を筆で書き上げました。



生徒の1人は「コロナ禍でたくさんの医療従事者の方が働いていることを意識しようと部員どうしで話し合いました。多くのイベントが中止になっている中でパフォーマンスができたことを感謝したいと思います」と話していました。

入選

＜政治・経済＞

「給十各家」（急転直下）※10万円の特別定額給付金

「記録更晋」（記録更新）

「菅新相誕」（臥薪嘗胆）

「吉松阪決」（起承転結）※大阪都構想の住民投票

「押印の乱」（応仁の乱）

「命輝燦然」（光輝燦然）※万博ロゴマーク

「自号自得」（自業自得）※マイナンバーカードのポイント還元策

「常時携袋」（常時携帯）※エコバッグ



＜社会＞

「感染掌握」（勧善懲悪）

「一席二長」（一石二鳥）※席と席の間を2メートル

「多止祭催」（多士済済）

「医心献身」（以心伝心）

「帰省改革」（規制改革）

「児宅待機」（自宅待機）

「注目知事」（注目記事）

「巣居工夫」（創意工夫）

「除菌高価」（除菌効果）

「周囲換気」（注意喚起）

「持帰商創」（時期尚早）※テイクアウト

「検温無事」（平穏無事）

「創意口布」（創意工夫）

「画伝飲酔」（我田引水）※オンライン飲み会

「散勤交代」（参勤交代）※リモートワーク

「閉園木馬」（回転木馬）※としまえん



＜国際情勢＞

「森惨憂国」（深山幽谷）※大規模な森林火災

「一目猫然」（一目瞭然）※新たなナスカの地上絵

「都市封禍」（都市封鎖）

「共菌共世」（共存共栄）



＜文化・スポーツ＞

「千産地層」（地産地消）※チバニアン

「泳再競行」（英才教育）

「頂点尻地」（頂点立地）※大相撲幕尻優勝

「一年待東」（七転八倒）※オリパラ延期

「五十三次」（五十三次）※53歳の三浦知良選手、次シーズンも



＜流行・芸能＞

「日韓友虹」（日韓友好）※NiziU

「凄森消費」（巣ごもり消費）※人気ゲーム「あつ森」

「最興鬼録」（最高記録）

「哀殿之意」（哀悼の意）※志村けんさん

「一人静火」（一人静）※ひとりキャンプ

「千倍繁盛」（商売繁盛）※半沢直樹

「フワ台頭」（付和雷同）