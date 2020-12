「いま、できることをしよう」ボン・ジョヴィからのメッセージ

『ボン・ジョヴィ』は、特に1980年代から90年代にかけて絶大な人気を誇りました。 私は当時、まだロックを聴く年齢ではありませんでしたが、上司に聞くと『Livin’ on a Prayer』や『Keep The Faith』をカセットテープで聴いていたとのこと。 そうしたファンに支えられ、バンドの人気が出たのはアメリカより日本のほうが先でした。そして、最近は環境問題を題材にしたり、東日本大震災のときには日本のために曲を作ったりと、社会的なメッセージも発信してきました。

アルバム『2020』もことし5月の発売予定が延期されましたが、その間にジョンさんは、アルバムに加えるため2つの曲を書き上げました。 その1つが『Do What You Can(いま、できることをしよう)』 新型コロナウイルスとの向き合い方を歌っています。なぜ、この曲を追加したのでしょうか。

ボン・ジョヴィさん 「曲を書き始めてから、ここアメリカでは実に多くのことが起きました。私は、これは時代を象徴するアルバムになると思いました。『Do What You Can』は感染が拡大しているときに書き上げました。『仕事に行けないなら、マスクをするなど、せめて自分にできることをしよう』という世界中の人たちへのメッセージなのです」

このコロナ禍で多くの人が感じている、苦しみ、悲しみ、怒り、不安。 『Do What You Can』は、そうしたやりきれない思いを共有しつつ、それでも一人一人が前を向いてできることをしようと、私たちを鼓舞します。

『Do What You Can』より

『Do What You Can』より ソーシャル・ディスタンスは保つけど 世界が必要としているのはハグ(抱擁)だ ワクチンが見つかるまで愛の代わりはない 自分と家族を愛そう 隣人と友達を愛そう そろそろ見知らぬ人を愛する時じゃないか 彼らは、まだ巡り会う前の友人たちなんだ

「愛の代わりはない(There’s no substitute for love)」という印象的な歌詞には、どのような思いを込めたのでしょうか。