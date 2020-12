ジョン・レノンのいない世界で

献花した女性 「40年もたったのかとも思いますが、メッセージは1つも色あせません。今も“WAR IS OVER”と言える世界にはなっていないし、『イマジン』で歌われた願いはかなっていません。いつかそれをかなえて、ジョンやヨーコさんと喜びを分かち合える日が来ることを願っています」

こうした歌にジョンが込めたメッセージには「あなたはどうする?」と聞き手に問いかけるものが多くあります。「イマジン」では「想像してごらん」と繰り返し語りかけ、聞く人自身に平和のイメージを描くことを促します。



「ハッピー・クリスマス」で叫ぶ「戦争は終わる(War is over)」という願いは「あなたがそれを望むなら(if you want it)」ということばによって、自分たちでつかみ取るものだと気づかせます。



小林武史さんは、こうしたメッセージの伝え方に人間の可能性を信じようとした姿があるといいます。