【随時更新】競泳 日本選手権 第3日 タイムライン

男子400m自由形 予選 萩野は欠場（午前10時20分ごろ）

男子400メートル自由形の予選に出場予定だった萩野公介選手は棄権しました。大会初日に男子400メートル個人メドレーを制した萩野選手は4日の大会2日目も2種目で決勝に進み、今大会すでに6レースを泳いでいます。

この種目予選トップは中島涼選手。2位は松元克央選手でした。



1 中島涼 3:52.18

2 松元克央 3:52.25

3 井本一輝 3:52.30

4 竹田渉瑚 3:52.33

5 吉田惇哉 3:52.55

6 江原騎士 3:53.11

7 尾崎健太 3:53.46

8 井本元汰 3:53.64

9 眞野秀成 3:54.11

10 吉田冬優 3:54.25

11 齊藤凌 3:55.27

12 山本耕平 3:55.90

13 菖池竜輝 3:56.50

14 松本輝 3:57.64

15 柳本幸之介 3:57.70

16 遠藤光 3:58.15

17 谷健友 3:58.67

18 尾崎隆太 3:58.98

19 大場法隆 3:59.61

20 古閑萌人 4:00.51

21 高木陸 4:00.96

22 鈴木優太 4:01.57

23 坂登暉 4:02.91

24 東谷一輝 4:04.20

25 田切和也 4:05.92