【随時更新】競泳 日本選手権 第2日 タイムライン

東京オリンピック本番の会場、東京アクアティクスセンターで開かれている競泳の日本選手権。

大会第2日の結果などを随時更新でお伝えします。

予選を終えて（午前11時半すぎ） 大会2日目は女子800メートル自由形の予選が午前中最後のレースでした。

午後から行われる決勝は、男子200メートル自由形の日本記録保持者で予選7位だった松元克央選手の巻き返しに注目。

男子100メートル背泳ぎでは、予選トップの入江陵介選手が7連覇に向けて視界良好です。

この2つの種目でいずれも決勝進出を決めた萩野公介選手は、大会初日の400メートル個人メドレーを制し、一時の不振から徐々に調子を取り戻していることを結果で示しました。

女子800m自由形 予選結果 1 森山幸美 8:40.87

2 中村葵 8:43.19

3 望月絹子 8:43.94

4 小堀倭加 8:44.57

5 佐藤千夏 8:46.73

6 古八優季 8:47.49

7 山本美杏 8:47.76

8 赤嶺梨緒 8:51.31

9 内田真樹 8:59.07

10 加藤はなの 9:04.22

11 松野仁衣奈 9:04.66

12 福島美里 9:10.96

男子100m背泳ぎ予選 入江がトップ通過（午前11時10分ごろ） 男子100メートル背泳ぎの予選では、30歳の入江陵介選手が53秒64と全体トップのタイムで予選を通過しました。

大会7連覇を目指すベテランはレース後、クールな表情でプールをあとにしました。

1 入江陵介 53.64

2 江戸勇馬 54.39

3 内藤良太 54.51

4 金子雅紀 54.59

5 山崎貴大 54.62

6 古賀淳也 54.66

7 萩野公介 54.73

8 松山陸 54.79

9 長谷川純矢 54.80

10 宇野柊平 55.02

11 加藤理 55.18

12 西村駿弥 55.53

13 井野竜佳 55.55

14 松原颯 55.57

15 眞野秀成 55.58

16 細川公平 55.84

16 前島遼太 55.84

18 夏目大志 55.85

19 柳川大樹 55.92

20 堀田恵路 56.41

21 大山佳祐 56.45

22 中尾駿一 56.60

23 森田純一 56.88

24 金本祐伎 56.99

25 竹下翔太 57.33

26 高田恭兵 57.56

女子100m背泳ぎ 予選結果 1 酒井夏海 59.97

2 小西杏奈 1:00.79

3 古林毬菜 1:00.88

4 高橋美紀 1:01.37

5 秀野由光 1:01.51

6 秀野加奈 1:01.56

7 伊與田萌々 1:01.69

8 赤瀬紗也香 1:01.94

9 竹村幸 1:02.00

10 諸貫瑛美 1:02.02

11 今野凜々香 1:02.29

12 星美里 1:02.32

13 又木愛紗 1:02.54

14 竹葉智子 1:02.57

15 渡会円香 1:02.71

16 泉原凪沙 1:02.88

17 山崎光 1:02.96

18 伊藤亜香利 1:03.69

19 森万柚子 1:04.72

20 宮本佳奈 1:05.63

男子200m自由形 予選（午前10時45分ごろ） 男子200メートル自由形の予選には、去年の世界選手権で日本選手初のメダルとなる銀メダルを獲得した松元克央選手が登場。

「カツオ」が愛称の松元選手は1分49秒21と全体の7位、プールから上がった時はやや苦笑いのような表情を浮かべていました。決勝ではどのような泳ぎを見せてくれるのでしょうか。

予選1位は、小堀勇気選手。大会初日の男子400メートル個人メドレーを制した萩野公介選手が5位で決勝進出を決めました。

1 小堀勇気 1:49.04

2 柳本幸之介 1:49.07

2 田中大寛 1:49.07

4 吉田冬優 1:49.16

5 萩野公介 1:49.17

6 高橋航太郎 1:49.18

7 松元克央 1:49.21

8 江原騎士 1:49.24

9 宝田康平 1:49.35

10 中村海渡 1:49.63

11 齊藤凌 1:49.98

12 坂田怜央 1:50.10

13 井元秀哉 1:50.19

14 中島涼 1:50.49

15 上原卓巳 1:50.54

16 古川皓基 1:50.66

17 井本元汰 1:50.99

18 早田昌太郎 1:51.17

19 陶山周平 1:51.23

20 大西翼 1:51.46

21 藤山敦司 1:52.22

22 辰巳海斗 1:52.34

23 大武誠之 1:52.43

24 石田虎流 1:52.66

25 関海哉 1:53.77

26 古閑萌人 1:53.93

27 石崎慶祐 1:54.90

女子200m自由形 予選結果 1 白井璃緒 1:59.89

2 池本凪沙 1:59.96

3 今井美祈 2:00.10

4 五十嵐千尋 2:00.33

5 小堀倭加 2:00.54

6 望月絹子 2:00.56

7 牧野紘子 2:00.78

8 増田葵 2:01.29

9 青木智美 2:01.32

10 高野綾 2:01.52

11 高橋美来 2:01.77

12 佐藤綾 2:01.89

13 山本葉月 2:01.94

14 長尾佳音 2:02.07

15 谷頭聖 2:02.26

16 永島遥 2:03.01

17 木津喜一花 2:03.32

18 柴田夏海 2:04.45

19 居林優衣 2:04.46

20 植木優唯奈 2:05.02