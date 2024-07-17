（岸田首相動静 2024年7月16日）



09:29 公邸発

09:31 自民党本部着

09:32 塩田康一鹿児島県知事と面会（～09:33）

09:34 党役員会（～09:46）

09:48 同所発

09:49 官邸着

10:08 石原宏高総理大臣補佐官と面会（～10:24）

10:25 小里泰弘総理大臣補佐官と面会（～10:32）

10:40 イオングループの日中青少年交流事業の高校生による表敬（～10:56）

11:05 村井英樹、森屋宏両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、石原、森昌文両総理大臣補佐官、外務省の船越健裕外務審議官、北村俊博外務報道官、鯰博行アジア大洋州局長、石月英雄国際協力局長、神田眞人財務官と面会（～11:49）

12:53 井上信治同党幹事長代理と面会（～13:17）

13:27 官邸発

13:36 皇居着、帰国の記帳

13:44 皇居発

13:53 官邸着

14:00 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～14:14）

14:15 原内閣情報官と面会（～14:23）

14:40 秋葉国家安全保障局長、外務省の小野啓一外務審議官、中込正志欧州局長、石月国際協力局長、神田財務官、松尾剛彦経済産業審議官と面会（～14:50）

15:05 鈴木俊一財務大臣、財務省の新川浩嗣事務次官、宇波弘貴主計局長と面会（～15:15）

15:16 鈴木財務大臣と面会（～15:20）

15:32 加藤鮎子こども政策担当大臣、こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長と面会（～15:42）

16:06 ツバルのテオ首相と首脳会談（～16:24）

16:35 バヌアツのサルワイ首相と首脳会談（～16:48）

17:05 ニウエのタンゲランギ首相と首脳会談（～17:21）

17:36 ワガ太平洋諸島フォーラム（PIF）事務局長の表敬（～18:01）

18:12 パプアニューギニアのマラペ首相と首脳会談（～18:33）

18:58 徒歩で官邸発

18:59 公邸着