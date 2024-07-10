岸田首相動静 2024年7月9日

09:27 公邸発

09:30 自民党本部着

09:32 党役員会（～09:43）

09:46 同所発

09:48 官邸着

10:02 閣議（～10:09）

10:13 船舶活用医療推進本部（～10:25）

10:39 村井英樹官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕外務審議官、鯰博行アジア大洋州局長、有馬裕北米局長、中込正志欧州局長と面会（～11:09）

11:10 村井官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の船越外務審議官、中込欧州局長と面会（～11:31）

11:32 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官、防衛省の加野幸司防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長と面会（～11:51）

13:39 松山政司自民党参院幹事長と面会（～14:02）

14:03 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、河辺賢裕総合外交政策局長、防衛省の増田和夫事務次官、芹沢清防衛審議官と面会（～14:16）

14:25 茂木敏充同党幹事長と面会（～14:59）

15:00 今村雅弘同党衆院議員と面会（～15:18）

15:22 小池百合子東京都知事と面会（～15:44）

15:49 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、船越外務審議官、金井正彰国際文化交流審議官、鯰アジア大洋州局長、中込欧州局長、安藤俊英中東アフリカ局長と面会（～16:06）

16:07 秋葉国家安全保障局長、外務省の船越、小野啓一両外務審議官、中込欧州局長、荒井勝喜経済産業省通商政策局長、芹沢防衛審議官と面会（～16:58）

17:00 秋葉国家安全保障局長、原内閣情報官と面会（～17:15）

17:16 原内閣情報官と面会（～17:24）

17:41 国際機関大使会議出席者の表敬。

森屋宏官房副長官、石原宏高首相補佐官同席（～17:59）

18:05 秋葉国家安全保障局長と面会（～18:13）

18:50 官邸発

18:55 東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。

日本料理店「千羽鶴」で関口昌一同党参院議員会長と会食

21:12 同所発

21:18 公邸着