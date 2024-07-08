（岸田首相動静　2024年7月5日～7日）

（岸田首相動静 2024年7月7日）

12：21 公邸発

12：31 東京・千代田区鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着、散髪

13：56 同所発

14：08 公邸着

14：49 公邸発

14：54 東京・平河町の都市センターホテル着、宴会場「コスモスホール」で「安倍晋三元総理の志を継承する集い」に出席し、あいさつ

15：28 同所発

15：34 公邸着



（岸田首相動静 2024年7月6日）

08：57 村井英樹官房副長官と面会（～09：22）

09：23 経済産業省の飯田祐二事務次官、福永哲郎貿易経済安全保障局長と面会（～09：42）

11：18 公邸発

11：26 東京・内幸町の帝国ホテル着。宴会場「孔雀の間」で堀内詔子自民党衆院議員の親族の結婚披露宴に出席。あいさつ

13：16 同所発

13：23 公邸着

13：24 森屋宏官房副長官と面会（～13：55）

13：56 こども家庭庁の渡辺由美子長官、藤原朋子成育局長と面会（～14：11）16：12 英国のスターマー新首相と電話会談（～16：22）



（岸田首相動静 2024年7月5日）

08：59 徒歩で公邸発

09：00 官邸着

09：10 松本剛明総務大臣、小泉龍司法務大臣、鈴木俊一財務大臣、盛山正仁文部科学大臣、武見敬三厚生労働大臣、坂本哲志農林水産大臣、斎藤健経済産業大臣、斉藤鉄夫国土交通大臣、伊藤信太郎環境大臣、木原稔防衛大臣、河野太郎デジタル大臣、土屋品子復興大臣、松村祥史国家公安委員長、加藤鮎子こども政策担当大臣、新藤義孝経済再生担当大臣、高市早苗経済安全保障担当大臣、自見英子地方創生担当大臣と個別面会。林芳正官房長官同席（～09：55）

10：01 閣議（～10：10）

10：17 官邸発

11：18 千葉県松戸市の市立新松戸南部保育所着。本郷谷健次市長から子育て政策の説明。視察。加藤こども政策担当大臣同行

11：38 保護者、保育士と意見交換。加藤こども政策担当大臣同席（～11：59）

12：09 報道各社のインタビュー（～12：14）

12：15 同所発13：27 官邸着

14：00 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の船越健裕外務審議官、中込正志欧州局長、芹沢清防衛審議官と面会（～14：22）

14：56 アラブ首長国連邦（UAE）のジャベル産業・先端技術相兼日本担当特使の表敬（～15：16）

15：34 PPP推進支援機構主催の太平洋・島サミット関連イベント向けビデオメッセージ収録（～15：46）

16：12 官邸発

16：24 東京・大手町の経団連会館着。「アジア・ビジネス・サミット」に出席し、スピーチ。記念撮影

16：59 同所発

17：08 官邸着

17：11 松村祥史防災担当大臣、阪田渉官房副長官補、長橋和久内閣官房復旧・復興支援総括官と面会（～17：21）

17：25 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～17：40）

17：41 原内閣情報官と面会（～17：48）

18：53 官邸発

19：09 東京・銀座の日本料理店「新ばし金田中」着。片野坂真哉ANAホールディングス会長、日比野隆司大和証券特別顧問、兵頭誠之住友商事会長、深沢祐二JR東日本会長、武藤敏郎大和総研名誉理事、吉田憲一郎ソニーグループ会長と会食

20：52 同所発

21：06 公邸着