（岸田首相動静 2024年7月3日）



09:05 徒歩で公邸発

09:06 官邸着

09:11 財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣次期事務次官、国税庁の住澤整長官、奥達雄次期長官、内閣官房の丹羽克彦、岡村次郎新旧国土強靭化推進室次長、吉川浩民デジタル田園都市国家構想実現会議事務局長、海老原諭次期同事務局長、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之次期事務次官、原宏彰、林幸宏両次期内閣府審議官、石坂聡、市川篤志新旧地方創生推進事務局長、濱野幸一、松尾泰樹新旧科学技術・イノベーション推進事務局長、金融庁の栗田照久長官、井藤英樹次期長官、復興庁の角田隆事務次官、宇野善昌次期事務次官、厚生労働省の大島一博事務次官、伊原和人次期事務次官、国土交通省の吉岡幹夫、和田信貴新旧事務次官、広瀬昌由技監、天河宏文、榊真一新旧国土交通審議官、寺田吉道、上原淳新旧国土交通審議官、観光庁の秡川直也、高橋一郎新旧長官、海上保安庁の瀬口良夫、石井昌平新旧長官、農林水産省の横山紳事務次官、渡辺毅次期事務次官、小川良介農林水産審議官、渡辺洋一次期農林水産審議官と省庁ごとに面会（～09:48）

10:00 増田和夫防衛事務次官と面会（～10:11）

10:18 官邸発

10:33 東京・日本橋本石町の日本銀行本店着。植田和男日銀総裁と新紙幣発行業務などを視察。記念撮影

10:59 植田総裁と共同記者会見（～11:04）

11:05 同所発

11:23 官邸着

12:09 政府与党連絡会議（～12:27）

13:02 甲斐行夫検事総長、畝本直美次期検事総長と面会。川原隆司法務事務次官同席（～13:07）

14:00 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、金井正彰国際文化交流審議官、河邉賢裕総合外交政策局長、北川克郎軍縮不拡散・科学部長、鯰博行アジア大洋州局長、有馬裕北米局長と面会（～14:34）

14:35 金城克也那覇商工会議所会頭と面会。國場幸之助自民党衆院議員同席（～14:50）

15:00 全国高速道路建設協議会会長の河野俊嗣宮崎県知事、副会長の浜田省司高知県知事から提言書受け取り。衛藤征士郎高速道路建設推進議員連盟会長、森昌文総理大臣補佐官同席（～15:14）

15:15 衛藤同党憲法改正推進議員連盟会長と面会（～15:20）

15:21 宮沢洋一同党参院議員と面会（～15:58）

15:59 日本遺族会の水落敏栄会長、盛川英治事務局長と面会（～16:14）

17:08 加藤鮎子こども政策担当大臣、門山宏哲法務副大臣、藤原朋子こども家庭庁成育局長と面会（～17:22）

18:08 報道各社のインタビュー（～18:16）

18:17 官邸発

18:26 東京・丸の内のパレスホテル東京着。宴会場「芙蓉」で松本正義関西経済連合会会長、立野純三大阪商工会議所副会頭、宮部義幸関西経済同友会代表幹事らと会食。盛山正仁文部科学大臣同席

20:33 公邸着