（岸田首相動静 2024年6月27日）



10:06 徒歩で公邸発

10:07 官邸着

11:15 渡海紀三朗自民党政調会長から燃料油および電気・ガス負担軽減策に関する提言書受け取り（～11:32）

13:30 上田勇公明党政調会長代理から電気・ガスおよび燃料油価格負担軽減策に関する提言書受け取り（～13:45）

14:00 秋葉剛男国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～14:13）

14:14 原内閣情報官と面会（～14:21）

14:22 大西宏幸自民党元衆院議員と面会（～14:42）

15:00 増田和夫防衛事務次官と面会（～15:08）

16:48 松村祥史防災担当大臣、村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、森昌文首相補佐官、長橋和久内閣官房復旧・復興支援総括官、高橋謙司内閣府政策統括官、森光敬子厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官、松尾浩則農林水産省危機管理・政策立案総括審議官、榊真一国土交通審議官、角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長と面会（～17:15）

17:23 月例経済報告関係閣僚会議（～17:39）

18:22 官邸発

18:30 東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。中国料理店「大観苑」で遠藤利明前総務会長、石破茂元幹事長ら全国の衆院1区を選挙区とする議員と会食

19:05 同所発

19:11 東京・赤坂の日本料理店「赤坂浅田」着。森山裕総務会長と会食

20:56 同所発

20:59 公邸着