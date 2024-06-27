岸田首相動静 2024年6月26日

06:58 公邸で村井英樹、森屋宏両官房副長官、小島裕史内閣危機管理監、市川恵一、鈴木敦夫両国家安全保障局次長、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長と面会（～07:06）

10:01 徒歩で公邸発

10:02 官邸着

11:31 大橋光夫世界連邦運動協会会長と面会（～12:02）

14:00 城内実自民党衆院議員と面会（～14:12）

14:32 亀岡偉民同党医薬安全保障を確立する議員連盟会長と面会（～14:37）

15:22 「ユニセフ議員連盟」の野田聖子会長から提言書受け取り（～15:31）

15:40 防衛省の増田和夫事務次官、南雲憲一郎統合幕僚副長、酒井良海上幕僚長と面会（～16:06）

16:07 増田防衛事務次官と面会（～16:17）

16:33 秋葉剛男国家安全保障局長、原内閣情報官、河辺外務省総合外交政策局長、防衛省の加野防衛政策局長、南雲統合幕僚副長と面会（～16:48）

16:49 秋葉国家安全保障局長と面会（～16:50）

17:02 重要経済安保情報保護活用諮問会議（～17:07）

18:23 官邸発

18:25 東京・永田町のザ・キャピトルホテル東急着。日本料理店「水簾」で同党の国場幸之助、田野瀬太道両衆院議員らと会食

21:07 同所発

21:09 公邸着