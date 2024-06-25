09:58 徒歩で公邸発
09:59 官邸着
10:00 築山信彦、岡田憲治新旧衆院事務総長と面会（～10:10）
11:05 鈴木俊一財務大臣、財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長と面会（～11:15）
11:16 鈴木財務大臣と面会（～11:20）
11:45 山田滝雄アジア・ゼロエミッション共同体（AZEC）担当大使と面会（～11:55）
12:02 藤井健志官房副長官補、四方敬之内閣広報官と面会（～12:52）
13:54 森本加奈内閣府独立公文書管理監と面会（～14:04）
14:10 斉藤鉄夫国土交通大臣、国交省の水嶋智国交審議官、平岡成哲航空局長と面会（～14:19）
14:20 斎藤健経済産業大臣、斉藤国土交通大臣、林芳正、森屋宏正副官房長官、森昌文首相補佐官、片平聡外務省経済局長、茂木正経産省商務・サービス審議官と面会（～14:56）
15:10 「海の日記念行事2024」、GX（グリーントランスフォーメーション）推進機構の開所式に向けたビデオメッセージ収録（～15:34）
15:46 ケルケンツェス博覧会国際事務局長の表敬（～16:08）
16:09 遠藤利明自民党前総務会長と面会（～16:43）
17:20 男女共同参画社会づくり功労者表彰式（～17:30）
18:24 官邸発
18:50 東京・西大井の迎賓施設「志高荘」着。似鳥昭雄ニトリホールディングス会長らと会食。自民党の根本匠、平井卓也、金子恭之各衆院議員、宮沢洋一参院議員同席
21:34 同所発
21:54 公邸着
岸田首相動静 2024年6月24日
岸田首相動静 2024年6月24日
09:58 徒歩で公邸発