岸田首相動静 2024年6月11日



07:59 徒歩で公邸発

08:00 官邸着

08:06 孤独・孤立対策推進本部（～08:14）

08:21 閣議（～08:33）

08:38 グローバルサウス諸国との連携強化推進会議（～08:48）

09:04 齋藤健経済産業大臣、経産省の飯田祐二事務次官、松尾剛彦通商政策局長、福永哲郎貿易経済協力局長と面会（～09:14）

09:38 原和也内閣情報官と面会（～09:59）

10:09 村井英樹官房副長官、森昌文総理大臣補佐官、外務省の船越健裕外務審議官、中村亮南部アジア部長、有馬裕北米局長、野口泰中南米局長、中込正志欧州局長、片平聡経済局長、石月英雄国際協力局長、神田真人財務官、保坂伸経済産業審議官、上原淳国土交通審議官と面会（～11:33）

12:02 山口那津男公明党代表と与党党首会談（～12:55）

14:51 官邸発

14:53 参院議員会館着

14:54 青木一彦自民党参院議員と面会（～14:58）

14:59 同所発

15:01 同党本部着

15:02 同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長と面会（～15:52）

15:53 同所発

15:56 官邸着

16:00 防衛省の増田和夫事務次官、吉田圭秀統合幕僚長、内倉浩昭航空幕僚長と面会（～16:35）

17:01 すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部合同会議（～17:19）

17:36 経済財政諮問会議（～18:14）

18:17 外務省の岡野正敬事務次官、中村南部アジア部長、有馬北米局長、中込欧州局長、堀内俊彦アフリカ部長と面会（～18:45）

19:13 徒歩で官邸発

19:14 公邸着