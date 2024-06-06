（岸田首相動静 2024年6月5日）

07:54 徒歩で公邸発

07:55 官邸着

08:00 村井英樹官房副長官と面会（～10:29）

10:37 山本有二自民党水政策・国土保全調査会長から提言書受け取り（～10:45）

11:00 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、中込正志欧州局長、石瀬素行国際情報統括官と面会（～11:22）

11:23 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、中込欧州局長と面会（～11:31）

11:32 新藤義孝新しい資本主義担当大臣、村井官房副長官、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局の新原浩朗事務局長代理、河西康之事務局長代理補と面会（～11:59）

12:51 官邸発

12:52 国会着

12:54 衆院第1委員室に入る

13:00 衆院政治改革特別委員会出席

14:33 衆院政治改革特別委途中退席

14:35 国会発

14:37 官邸着

14:53 原晋青山学院大陸上部長距離ブロック監督と面会（～15:08）

15:10 古川聡、星出彰彦両宇宙飛行士による表敬（～15:25）

15:35 村井、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、藤井健志官房副長官補、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局の阪田渉事務局長、小川康則次長、井上裕之内閣府審議官、村上敬亮デジタル庁国民向けサービスグループ長、国土交通省の石原大公共交通政策審議官、鶴田浩久物流・自動車局長と面会（～15:45）

15:48 「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」会合（～16:19）

16:30 秋葉国家安全保障局長、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、片平聡経済局長、保坂伸経済産業審議官と面会（～17:32）

17:47 盛山正仁文部科学大臣、村井官房副長官、文科省の藤原章夫事務次官、矢野和彦初等中等教育局長と面会（～17:59）

18:45 徒歩で官邸発

18:47 公邸着