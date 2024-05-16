岸田首相動静 2024年5月15日
岸田首相動静 2024年5月15日
07:57 徒歩で公邸発
07:58 官邸着
08:02 村井英樹官房副長官と面会（～09:03）
09:51 官邸発
09:52 国会着
09:53 衆院第14委員室に入る
09:54 小泉龍司法務大臣と会話（～09:55）
10:00 衆院法務委員会開会
11:03 衆院法務委散会。同室出る
11:04 国会発
11:06 官邸着
14:07 英国、韓国両政府共催の人工知能（AI）に関するサミット向けビデオメッセージ収録（～14:18）
15:01 官邸発
15:02 衆院第1議員会館着
15:04 生命（いのち）のメッセージ展を視察。松村祥史国家公安委員長ら同行（～15:24）
15:25 報道各社のインタビュー（～15:28）
15:31 同所発
15:33 官邸着
18:03 情報保全諮問会議（～18:08）
18:29 徒歩で公邸発
18:30 公邸着
18:31 自民党の石井準一参院国対委員長、佐藤正久参院国対委員長代行、磯崎仁彦参院国対委員長代理らと会食。林芳正、森屋宏正副官房長官同席（～20:29）