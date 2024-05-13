岸田首相動静 2024年5月10日～12日

（岸田首相動静 2024年5月12日）

終日、公邸で過ごす



（岸田首相動静 2024年5月11日）

13:33 公邸発

13:37 東京・平河町の砂防会館別館着

13:40 会議室「立山」で北朝鮮による拉致被害者家族と面会。林芳正官房長官兼拉致問題担当大臣同席（～13:50）

14:00 大会議室「利根」で拉致問題の国民大集会に出席。あいさつ（～14:36）

14:37 同所発

14:41 公邸着

16:19 公邸発

16:25 東京・紀尾井町のホテルニューオータニ着。「ヘアサロン大野」で散髪。

18:01 同所発

18:06 公邸着



（岸田首相動静 2024年5月10日）

08:13 徒歩で公邸発

08:14 官邸着

08:24 閣議（～08:31）

08:39 新藤義孝経済再生担当大臣、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官と面会（～08:59）

09:20 北朝鮮による拉致被害者家族会の横田拓也代表らと面会。林芳正官房長官兼拉致問題担当大臣同席（～09:46）

10:09 アメリカの投資ファンド「コールバーグ・クラビス・ロバーツ」（KKR）のジョー・ベイ共同最高経営責任者（CEO）と面会。村井英樹官房副長官、金融庁の栗田照久長官、有泉秀金融国際審議官同席（～10:39）

10:40 日本薬剤師連盟の岩月進、山本信夫新旧会長と面会（～10:54）

11:01 吉川清二広島県農業協同組合中央会（JA広島中央会）代表理事会長と面会（～11:20）

11:40 村井官房副長官、藤井健志官房副長官補、鴨下一郎内閣官房参与、中石斉孝内閣府健康・医療戦略推進事務局長と面会（～12:02）

14:47 広島テレビ、読売新聞のインタビュー（～15:03）

15:07 テレビ新広島のインタビュー（～15:22）

15:30 齋藤健経済産業大臣、村井官房副長官、経産省の飯田祐二事務次官、畠山陽二郎産業技術環境局長、村瀬佳史資源エネルギー庁長官と面会（～15:45）

16:00 増田和夫防衛事務次官と面会（～16:30）

16:46 原和也内閣情報官と面会（～17:10）

17:51 経済財政諮問会議（～18:40）

19:06 報道各社のインタビュー

19:11 インタビュー終了。徒歩で官邸発

19:12 公邸着